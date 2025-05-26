https://ukraina.ru/20250526/1063422122.html

Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска

Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска - 26.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-26T17:36

2025-05-26T17:36

2025-05-26T17:36

эксклюзив

константиновка

россия

часов яр

вооруженные силы украины

спецоперация

сумская область

днепропетровская область

запорожская область

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За последние дни армия России освободила несколько населенных пунктов на разных направлениях в зоне СВО: Отрадное на юго-западе Донбасса, Ступочки под Часов Яром, а также Локню, Беловоды и Владимировку в Сумской области. Все это - улучшение тактического положения в рамках ежедневной планомерной боевой работы. Пойдем с севера на юг.Сумская область. Владимир Путин на прошлой неделе официально заявил, что мы преступили к созданию буферной зоны. И сейчас наши подразделения выравнивают срез на участке "Владимировка-Локня-Юнаковка". Юнаковка была важным транспортным хабом ВСУ во время оккупации Суджанского района. Боевые действия уже докатились до ее северных окраин. И поскольку через Юнаковку пойдет дальнейшее наше продвижение, нам необходимо было срезать этот выступ, чтобы обезопасить Суджанский район.Помимо этого, продолжаются бои и на соседних участках под Теткино и Новым Путем. ВСУ там раз за разом атакуют. Наши активные действия там тоже нужны. Напомню, что южнее в Краснояружском районе Белгородской области, который стал целью атак киевского режима в весеннюю кампанию, мы противника не только выдавили, но и зашли на его территорию в Миропольской общине к востоку от Сум.Надеюсь, это продвижение будет идти дальше. Учитывая, что во время Великой Отечественной войны Харьков мы смогли освободить только после захода в Сумскую область, а наши рывки в Волчанске результата не дали.Часов Яр. Ступочки хоть и заявлены освобожденными, но, к сожалению, кадров объективного контроля мы не видели. Вообще этот участок скуден на видео и фотографии, которые бы подтверждали наши успехи. Но в целом продвижение в Ступочках намечалось давно, потому что наши подразделения, штурмуя город-крепость Часов Яр, продвигались с нескольких векторов.На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинутся не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр.Южно-Донецкое направление. Наши воины-дальневосточники наступают там давно. Наступление ведется на всем протяжении фронта от Алексеевки до Новополя. За последнюю неделю мы сумели срезать углы и занять отдельные населенные пункты. После зачистки Богатыря мы освободили Отрадное, ведем наступление по южному берегу реки Волчья, подбираемся к Комару, наступаем на Зеленое Поле.То есть воины-дальневосточники выполняют задачу по выходу к административным границам между тремя регионами: ДНР, Запорожская и Днепропетровская области.Комар – это последний камень преткновения на пути к ним. Раньше там были запасные пункты управления группировки ВСУ. Через Комар шло снабжение разведподразделений, формирование штурмовых групп и накопление резервов. А сейчас это уже передний край.Но все эти участки не настолько важны, как боевые действия на линии Покровск-Мирноград-Дзержинск-Константиновка. Сейчас все внимание мирового сообщества приковано именно к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга.До предместий Константиновки у нас остается 10-12 километров и наш плацдарм расширяется.Да, предстоит дойти еще до Клебан-Быкского водохранилища, взять все укрепрайоны по дороге и при этом не сточить наши подразделения. Еще важно ликвидировать очаги сопротивления ВСУ вдоль левого фланга Дзержинска. Потому что цепочка сел вроде Нелеповки превращены в мощные укрепрайоны, откуда нас раз за разом выбивали. Но в целом мы видим, как акцент к Покровско-Мирноградской агломерации смещается именно на Константиновку.Вполне возможно, что наступление на Константиновку с юга снизит давление на Часов Яр и позволит нам перераспределить силы и средства для высвобождения дополнительных ресурсов.Что касается Покровско-Мироградской агломерации, то если в начале февраля мы думали к исходу марта полностью взять ее в окружение, то с этим не задалось. На западе мы уперлись в Котлино, но на востоке мы сумели проломить оборону ВСУ и ведем бои за Новоэкономическое – восточные врата в агломерацию.Куда дальше пойдет наша армия – предсказывать не готов. Бывает так, что по карте и рисунку боя мы думаем одно, а потом какое-нибудь шальное подразделение перепутает направление в ночи, заедет в другое "бабкосело", внезапно его возьмет и фронт обвалится (смеется).

https://ukraina.ru/20250525/chto-proiskhodit-v-volchanske-otvechaet-voennyy-ekspert-ukrainaru-gennadiy-alekhin-1063291744.html

https://ukraina.ru/20250526/1063414209.html

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, константиновка, россия, часов яр, вооруженные силы украины, спецоперация, сумская область, днепропетровская область, запорожская область