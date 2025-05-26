Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска - 26.05.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска - 26.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-26T17:36
2025-05-26T17:36
эксклюзив
константиновка
россия
часов яр
вооруженные силы украины
спецоперация
сумская область
днепропетровская область
запорожская область
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За последние дни армия России освободила несколько населенных пунктов на разных направлениях в зоне СВО: Отрадное на юго-западе Донбасса, Ступочки под Часов Яром, а также Локню, Беловоды и Владимировку в Сумской области. Все это - улучшение тактического положения в рамках ежедневной планомерной боевой работы. Пойдем с севера на юг.Сумская область. Владимир Путин на прошлой неделе официально заявил, что мы преступили к созданию буферной зоны. И сейчас наши подразделения выравнивают срез на участке "Владимировка-Локня-Юнаковка". Юнаковка была важным транспортным хабом ВСУ во время оккупации Суджанского района. Боевые действия уже докатились до ее северных окраин. И поскольку через Юнаковку пойдет дальнейшее наше продвижение, нам необходимо было срезать этот выступ, чтобы обезопасить Суджанский район.Помимо этого, продолжаются бои и на соседних участках под Теткино и Новым Путем. ВСУ там раз за разом атакуют. Наши активные действия там тоже нужны. Напомню, что южнее в Краснояружском районе Белгородской области, который стал целью атак киевского режима в весеннюю кампанию, мы противника не только выдавили, но и зашли на его территорию в Миропольской общине к востоку от Сум.Надеюсь, это продвижение будет идти дальше. Учитывая, что во время Великой Отечественной войны Харьков мы смогли освободить только после захода в Сумскую область, а наши рывки в Волчанске результата не дали.Часов Яр. Ступочки хоть и заявлены освобожденными, но, к сожалению, кадров объективного контроля мы не видели. Вообще этот участок скуден на видео и фотографии, которые бы подтверждали наши успехи. Но в целом продвижение в Ступочках намечалось давно, потому что наши подразделения, штурмуя город-крепость Часов Яр, продвигались с нескольких векторов.На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинутся не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр.Южно-Донецкое направление. Наши воины-дальневосточники наступают там давно. Наступление ведется на всем протяжении фронта от Алексеевки до Новополя. За последнюю неделю мы сумели срезать углы и занять отдельные населенные пункты. После зачистки Богатыря мы освободили Отрадное, ведем наступление по южному берегу реки Волчья, подбираемся к Комару, наступаем на Зеленое Поле.То есть воины-дальневосточники выполняют задачу по выходу к административным границам между тремя регионами: ДНР, Запорожская и Днепропетровская области.Комар – это последний камень преткновения на пути к ним. Раньше там были запасные пункты управления группировки ВСУ. Через Комар шло снабжение разведподразделений, формирование штурмовых групп и накопление резервов. А сейчас это уже передний край.Но все эти участки не настолько важны, как боевые действия на линии Покровск-Мирноград-Дзержинск-Константиновка. Сейчас все внимание мирового сообщества приковано именно к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга.До предместий Константиновки у нас остается 10-12 километров и наш плацдарм расширяется.Да, предстоит дойти еще до Клебан-Быкского водохранилища, взять все укрепрайоны по дороге и при этом не сточить наши подразделения. Еще важно ликвидировать очаги сопротивления ВСУ вдоль левого фланга Дзержинска. Потому что цепочка сел вроде Нелеповки превращены в мощные укрепрайоны, откуда нас раз за разом выбивали. Но в целом мы видим, как акцент к Покровско-Мирноградской агломерации смещается именно на Константиновку.Вполне возможно, что наступление на Константиновку с юга снизит давление на Часов Яр и позволит нам перераспределить силы и средства для высвобождения дополнительных ресурсов.Что касается Покровско-Мироградской агломерации, то если в начале февраля мы думали к исходу марта полностью взять ее в окружение, то с этим не задалось. На западе мы уперлись в Котлино, но на востоке мы сумели проломить оборону ВСУ и ведем бои за Новоэкономическое – восточные врата в агломерацию.Куда дальше пойдет наша армия – предсказывать не готов. Бывает так, что по карте и рисунку боя мы думаем одно, а потом какое-нибудь шальное подразделение перепутает направление в ночи, заедет в другое "бабкосело", внезапно его возьмет и фронт обвалится (смеется).
https://ukraina.ru/20250525/chto-proiskhodit-v-volchanske-otvechaet-voennyy-ekspert-ukrainaru-gennadiy-alekhin-1063291744.html
https://ukraina.ru/20250526/1063414209.html
константиновка
россия
часов яр
сумская область
днепропетровская область
запорожская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, константиновка, россия, часов яр, вооруженные силы украины, спецоперация, сумская область, днепропетровская область, запорожская область
Эксклюзив, Константиновка, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, Сумская область, Днепропетровская область, Запорожская область

Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска

17:36 26.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина КормилицынаМихаил Звинчук
Михаил Звинчук - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
За последние дни армия России освободила несколько населенных пунктов на разных направлениях в зоне СВО: Отрадное на юго-западе Донбасса, Ступочки под Часов Яром, а также Локню, Беловоды и Владимировку в Сумской области. Все это - улучшение тактического положения в рамках ежедневной планомерной боевой работы. Пойдем с севера на юг.
Геннадий Алёхин авторы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Вчера, 10:19
Что происходит в Волчанске? Отвечает военный эксперт Украина.ру Геннадий АлехинОтвечаем на вопросы наших читателей. Что происходит в Волчанске? Сколько процентов его территории находится под контролем РФ?
Сумская область. Владимир Путин на прошлой неделе официально заявил, что мы преступили к созданию буферной зоны. И сейчас наши подразделения выравнивают срез на участке "Владимировка-Локня-Юнаковка". Юнаковка была важным транспортным хабом ВСУ во время оккупации Суджанского района. Боевые действия уже докатились до ее северных окраин. И поскольку через Юнаковку пойдет дальнейшее наше продвижение, нам необходимо было срезать этот выступ, чтобы обезопасить Суджанский район.
Помимо этого, продолжаются бои и на соседних участках под Теткино и Новым Путем. ВСУ там раз за разом атакуют. Наши активные действия там тоже нужны. Напомню, что южнее в Краснояружском районе Белгородской области, который стал целью атак киевского режима в весеннюю кампанию, мы противника не только выдавили, но и зашли на его территорию в Миропольской общине к востоку от Сум.
Надеюсь, это продвижение будет идти дальше. Учитывая, что во время Великой Отечественной войны Харьков мы смогли освободить только после захода в Сумскую область, а наши рывки в Волчанске результата не дали.
Часов Яр. Ступочки хоть и заявлены освобожденными, но, к сожалению, кадров объективного контроля мы не видели. Вообще этот участок скуден на видео и фотографии, которые бы подтверждали наши успехи. Но в целом продвижение в Ступочках намечалось давно, потому что наши подразделения, штурмуя город-крепость Часов Яр, продвигались с нескольких векторов.
На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинутся не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр.
Южно-Донецкое направление. Наши воины-дальневосточники наступают там давно. Наступление ведется на всем протяжении фронта от Алексеевки до Новополя. За последнюю неделю мы сумели срезать углы и занять отдельные населенные пункты. После зачистки Богатыря мы освободили Отрадное, ведем наступление по южному берегу реки Волчья, подбираемся к Комару, наступаем на Зеленое Поле.
То есть воины-дальневосточники выполняют задачу по выходу к административным границам между тремя регионами: ДНР, Запорожская и Днепропетровская области.
Комар – это последний камень преткновения на пути к ним. Раньше там были запасные пункты управления группировки ВСУ. Через Комар шло снабжение разведподразделений, формирование штурмовых групп и накопление резервов. А сейчас это уже передний край.
Но все эти участки не настолько важны, как боевые действия на линии Покровск-Мирноград-Дзержинск-Константиновка. Сейчас все внимание мирового сообщества приковано именно к Константиновке, к которой мы подбираемся с юга.
До предместий Константиновки у нас остается 10-12 километров и наш плацдарм расширяется.
Да, предстоит дойти еще до Клебан-Быкского водохранилища, взять все укрепрайоны по дороге и при этом не сточить наши подразделения. Еще важно ликвидировать очаги сопротивления ВСУ вдоль левого фланга Дзержинска. Потому что цепочка сел вроде Нелеповки превращены в мощные укрепрайоны, откуда нас раз за разом выбивали. Но в целом мы видим, как акцент к Покровско-Мирноградской агломерации смещается именно на Константиновку.
Вполне возможно, что наступление на Константиновку с юга снизит давление на Часов Яр и позволит нам перераспределить силы и средства для высвобождения дополнительных ресурсов.
Что касается Покровско-Мироградской агломерации, то если в начале февраля мы думали к исходу марта полностью взять ее в окружение, то с этим не задалось. На западе мы уперлись в Котлино, но на востоке мы сумели проломить оборону ВСУ и ведем бои за Новоэкономическое – восточные врата в агломерацию.
Куда дальше пойдет наша армия – предсказывать не готов. Бывает так, что по карте и рисунку боя мы думаем одно, а потом какое-нибудь шальное подразделение перепутает направление в ночи, заедет в другое "бабкосело", внезапно его возьмет и фронт обвалится (смеется).
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Курской и Сумской областей
Даниил Безсонов интервью
12:44
Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит ЕвропуСША не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте. Они делают все, чтобы красиво выйти из этой ситуации именно потому, что не хотят получить второй Афганистан, считает военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
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