https://ukraina.ru/20250526/na-fone-vneshnego-kontura-vo-vnutripoliticheskom-bloke-kremlya-obsuzhdayut-vozmozhnye-izmeneniya-1063410292.html
На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения
На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения - 26.05.2025 Украина.ру
На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения
В блоке первого заместителя руководителя администрации президента (АП) России Сергея Кириенко обсуждаются возможные изменения, связанные с появлением у него новых задач "на внешнем контуре". Об этом 26 мая написали "Ведомости"
2025-05-26T11:11
2025-05-26T11:11
2025-05-26T11:11
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донбасс
сергей кириенко
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В материале уточняется, что издание получило информацию от от трех федеральных чиновников и четырех собеседников, близких к ведомству. По их словам, в последние месяцы "все в ожидании того, как будет устроена структура блока", и в настоящее время рассматриваются три основных варианта перераспределения полномочий от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака.1. Создание нового "политического" управления в ведении Кириенко, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре.2. К четырем курируемым Кириенко управлениям Кремля могут добавить одно или два управления АП, которые сейчас и так "работают на внешнем треке". Например, управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами или управление президента по приграничному сотрудничеству.3. Создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми темами, перешедшими к Кириенко.Большинство собеседников "Известий", склоняются к тому, что наиболее вероятным стоит считать третий вариант.Сейчас под кураторством Кириенко четыре подразделения АП:К слову, первым направлением, "на внешнем треке", которое доверили Кириенко вместо Козака, стал Донбасс. Руководитель АП в том числе занимался подготовкой проходивших в 2022 году референдумов в четырех регионах, которые затем вошли в состав России.Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.
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новости, кремль, россия, донбасс, сергей кириенко, дмитрий козак, дмитрий песков
Новости, Кремль, Россия, Донбасс, Сергей Кириенко, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков
На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения
В блоке первого заместителя руководителя администрации президента (АП) России Сергея Кириенко обсуждаются возможные изменения, связанные с появлением у него новых задач "на внешнем контуре". Об этом 26 мая написали "Ведомости"
В материале уточняется, что издание получило информацию от от трех федеральных чиновников и четырех собеседников, близких к ведомству. По их словам, в последние месяцы "все в ожидании того, как будет устроена структура блока", и в настоящее время рассматриваются три основных варианта перераспределения полномочий от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака.
1. Создание нового "политического" управления в ведении Кириенко
, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре.
2. К четырем курируемым Кириенко управлениям Кремля
могут добавить одно или два управления АП, которые сейчас и так "работают на внешнем треке". Например, управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами или управление президента по приграничному сотрудничеству.
3. Создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми темами, перешедшими к Кириенко.
Большинство собеседников "Известий", склоняются к тому, что наиболее вероятным стоит считать третий вариант.
"Определенные какие-то нюансировки все время происходят. Администрация [президента] - это же подвижный механизм достаточно. Поэтому да, действительно, разные вопросы на каких-то стадиях могут передаваться от одного [заместителя руководителя АП] к другому", - сказал журналистам "Известий" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, правда ли происходит перераспределение полномочий между Козаком и Кириенко.
Сейчас под кураторством Кириенко четыре подразделения АП:
—управление президента по внутренней политике (УВП),
—управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА),
—управление по общественным проектам (УОП),
—управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (ИКТ).
К слову, первым направлением, "на внешнем треке", которое доверили Кириенко вместо Козака
, стал Донбасс
. Руководитель АП в том числе занимался подготовкой проходивших в 2022 году референдумов в четырех регионах, которые затем вошли в состав России
.