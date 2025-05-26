https://ukraina.ru/20250526/na-fone-vneshnego-kontura-vo-vnutripoliticheskom-bloke-kremlya-obsuzhdayut-vozmozhnye-izmeneniya-1063410292.html

На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения

На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения - 26.05.2025 Украина.ру

На фоне "внешнего контура": во внутриполитическом блоке Кремля обсуждают возможные изменения

В блоке первого заместителя руководителя администрации президента (АП) России Сергея Кириенко обсуждаются возможные изменения, связанные с появлением у него новых задач "на внешнем контуре". Об этом 26 мая написали "Ведомости"

2025-05-26T11:11

2025-05-26T11:11

2025-05-26T11:11

новости

кремль

россия

донбасс

сергей кириенко

дмитрий козак

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0f/1052154992_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1d0862eb7995542051f893fb6a0b373f.jpg

В материале уточняется, что издание получило информацию от от трех федеральных чиновников и четырех собеседников, близких к ведомству. По их словам, в последние месяцы "все в ожидании того, как будет устроена структура блока", и в настоящее время рассматриваются три основных варианта перераспределения полномочий от заместителя руководителя АП Дмитрия Козака.1. Создание нового "политического" управления в ведении Кириенко, которое бы занималось задачами на внешнеполитическом контуре.2. К четырем курируемым Кириенко управлениям Кремля могут добавить одно или два управления АП, которые сейчас и так "работают на внешнем треке". Например, управление президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами или управление президента по приграничному сотрудничеству.3. Создание новых департаментов в структуре действующих управлений внутриполитического блока, которые будут заниматься новыми темами, перешедшими к Кириенко.Большинство собеседников "Известий", склоняются к тому, что наиболее вероятным стоит считать третий вариант.Сейчас под кураторством Кириенко четыре подразделения АП:К слову, первым направлением, "на внешнем треке", которое доверили Кириенко вместо Козака, стал Донбасс. Руководитель АП в том числе занимался подготовкой проходивших в 2022 году референдумов в четырех регионах, которые затем вошли в состав России.Другие события дня - в материале Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не так.

кремль

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кремль, россия, донбасс, сергей кириенко, дмитрий козак, дмитрий песков