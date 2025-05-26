Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и какие карты на руках будут у Киева на следующих мирных переговорах, а также рассказал, как "посерела" международная экономика в результате торговых войн Трампа:
00:21 – Буферная зона на границе России;
02:11 – Массированные атаки украинских БПЛА на Москву;
03:43 – Новый раунд мирных переговоров;
04:50 – Украинские шпионы в Венгрии;
07:15 – Возможен ли раскол в ЕС из-за Украины?
08:27 – Новые антироссийские санкции от США;
10:20 – Торговая война между США и Китаем.
#Мухин #Россия #ВСУ #война #Путин #президент #США #Украина #беспилотник #переговоры
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00:21 – Буферная зона на границе России;
02:11 – Массированные атаки украинских БПЛА на Москву;
03:43 – Новый раунд мирных переговоров;
04:50 – Украинские шпионы в Венгрии;
07:15 – Возможен ли раскол в ЕС из-за Украины?
08:27 – Новые антироссийские санкции от США;
10:20 – Торговая война между США и Китаем.
#Мухин #Россия #ВСУ #война #Путин #президент #США #Украина #беспилотник #переговоры
ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhin
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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