Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн - 26.05.2025 Украина.ру
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Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн - 26.05.2025 Украина.ру
Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и... Украина.ру, 26.05.2025
2025-05-26T16:27
2025-05-26T16:27
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и какие карты на руках будут у Киева на следующих мирных переговорах, а также рассказал, как "посерела" международная экономика в результате торговых войн Трампа:00:21 – Буферная зона на границе России;02:11 – Массированные атаки украинских БПЛА на Москву;03:43 – Новый раунд мирных переговоров;04:50 – Украинские шпионы в Венгрии;07:15 – Возможен ли раскол в ЕС из-за Украины? 08:27 – Новые антироссийские санкции от США;10:20 – Торговая война между США и Китаем.#Мухин #Россия #ВСУ #война #Путин #президент #США #Украина #беспилотник #переговоры ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhinНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, сша, москва, украина, дональд трамп, алексей мухин, владимир путин, украина.ру, ес, вооруженные силы украины
Видео, США, Москва, Украина, Дональд Трамп, Алексей Мухин, Владимир Путин, Украина.ру, ЕС, Вооруженные силы Украины

Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн

16:27 26.05.2025
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и какие карты на руках будут у Киева на следующих мирных переговорах, а также рассказал, как "посерела" международная экономика в результате торговых войн Трампа:

00:21 – Буферная зона на границе России;
02:11 – Массированные атаки украинских БПЛА на Москву;
03:43 – Новый раунд мирных переговоров;
04:50 – Украинские шпионы в Венгрии;
07:15 – Возможен ли раскол в ЕС из-за Украины?
08:27 – Новые антироссийские санкции от США;
10:20 – Торговая война между США и Китаем.

#Мухин #Россия #ВСУ #война #Путин #президент #США #Украина #беспилотник #переговоры
ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhin

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