https://ukraina.ru/20250526/dlya-chego-tramp-lomaet-mirovuyu-logistiku-mukhin-o-tselyakh-tarifnykh-voyn-1063419168.html

Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн

Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн - 26.05.2025 Украина.ру

Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и... Украина.ру, 26.05.2025

2025-05-26T16:27

2025-05-26T16:27

2025-05-26T16:27

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сша

москва

украина

дональд трамп

алексей мухин

владимир путин

украина.ру

ес

вооруженные силы украины

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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру объяснил, с чем связаны массированные атаки украинских БПЛА на Москву и какие карты на руках будут у Киева на следующих мирных переговорах, а также рассказал, как "посерела" международная экономика в результате торговых войн Трампа:00:21 – Буферная зона на границе России;02:11 – Массированные атаки украинских БПЛА на Москву;03:43 – Новый раунд мирных переговоров;04:50 – Украинские шпионы в Венгрии;07:15 – Возможен ли раскол в ЕС из-за Украины? 08:27 – Новые антироссийские санкции от США;10:20 – Торговая война между США и Китаем.#Мухин #Россия #ВСУ #война #Путин #президент #США #Украина #беспилотник #переговоры ТГ-канал Алексея Мухина: https://t.me/AlekseyMukhinНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, сша, москва, украина, дональд трамп, алексей мухин, владимир путин, украина.ру, ес, вооруженные силы украины