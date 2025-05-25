https://ukraina.ru/20250525/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-voenkomov-posylayut-za-russkim-korablm-1063394495.html

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомов посылают "за русским кораблём"

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомов посылают "за русским кораблём" - 25.05.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Военкомов посылают "за русским кораблём"

В регионе давно изучили тактику военкомов, которые большими группами "охотятся" на мужчин, идущих в одиночку. Однако оказалось, что тактику групповой атаки можно использовать и против самих людоловов.

2025-05-25T11:12

2025-05-25T11:12

2025-05-25T11:12

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В "День героев" во Львове родственники погибших военных оказались лишними для чиновниковПоскольку после 2014-го, а особенно после 2022 года Киев занимается конструированием и насаждением на подконтрольной территории новой идентичности украинцев, для этого, в частности, нужны и новые праздники. И здесь киевским политтехнологам пригодился тот факт, что в начале апреля 1941 года Большой сбор бандеровского крыла Организации украинских националистов* провозгласил 23 мая "Днём героев" в знак памяти об основателе ОУН* Евгении Коновальце, убитом в этот день в 1938 году. В обосновании нового праздника упоминалось также о Симоне Петлюре, убитом 25 мая 1926 года, и Николае Михновском, который повесился 3 мая 1924-го, однако главная отсылка была все же к убийству Коновальца.С 1991 года "День героев" в Украине культивировали националистические организации бандеровского типа – партия "Свобода", движение "Тризуб" и т.д. После 2014 года праздник получил поддержку власти по всей Западной Украине, однако более или менее массовые мероприятия проходят только во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Их основой всегда были панихиды по павшим героям, при этом родственники недавно погибших военных для чиновников могут оказаться лишними, – как это и произошло 23 мая во Львове.В этот день с самого утра на 86-м поле почетных захоронений Лычаковского кладбища (бывшее Марсовое поле) собралось руководство области и города: начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, и. о. председателя Львовского облсовета Юрий Холод и вице-мэр Львова Андрей Москаленко (городской голова Андрей Садовый в одних мероприятиях с губернатором участвует крайне редко). Состоялась панихида, выступил военный оркестр, память павших отметили салютом из огнестрельного оружия, затем чиновники возложили цветы к памятнику героям. Однако сразу бросилось в глаза небольшое количество родственников погибших военных, хотя их свежих захоронений на Лычакове хватает.Довольно скоро оказалось, что большинство родственников собралось на 76-м поле почетных захоронений, где еще в 2014-ом году начали хоронить военных, павших в зоне так называемой "антитеррористической операции" на Донбассе. Люди больше часа под ливнем ждали чиновников – потому что те не сообщили, что время начала мероприятия касается только Марсового поля. Руководитель общественной организации "Семьи павших героев Львовщины" Виктория Родич заявила, что представители власти в очередной раз продемонстрировали свою непрофессиональную работу и отношение к семьям павших. Она назвала поведение областных чиновников "показухой на костях"."Фарисеи под зонтиками. А родители – под дождём. Львовская областная власть сегодня отчитывается: "почтили Героев на Лычакове", "соединились в молитве". Красивые слова, парадные фото, лица в объективах. А тем временем семьи погибших на одном из полей стояли под ливнем более часа, ожидая тех же чиновников. Мокрые до нитки, с цветами в руках. Без пояснений. Без извинений. Без всякого уважения", – написала Виктория Родич в социальных сетях.После огласки в соцсетях департамент коммуникаций и внутренней политики Львовской ОВА, отвечавший за организацию "Дня героев", обнародовал извинения. В дальнейшем чиновники пообещали заранее согласовывать организацию таких мероприятий с представителями общественности и семьями павших военных, а также сообщать подробную программу. Руководитель департамента Юрий Горун уточнил, что следующие мероприятия планируют начинать с 76-го поля. "Мы точно поступим так, как этого захотят семьи", – заверил он.В Ивано-Франковске и Тернополе, где основные мероприятия ко "Дню героев" прошли не на кладбищах, а в мемориальных скверах в центре городов, подобных конфликтов не было. В столице Прикарпатья празднование ограничилось панихидой и выступлением мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, а вот в Тернополе с участием губернатора Вячеслава Негоды возле памятной стелы "Воинам, погибшим за свободу Украины" состоялось освящение "Колокола памяти". "Его звучание будет ежедневно напоминать о жертвенности и мужестве защитников, а также призвать к размышлениям о важности борьбы и единстве украинской нации… Вместе боремся за победу, справедливый мир", – заявил начальник Тернопольской ОВА.Поскольку на памятной стеле отчеканены сотни имен воинов из Тернопольской области, погибших на Востоке с 2022 года, местные комментаторы саркастически отметили: если каждому павшему посвятить один удар "Колокола памяти", то он будет звонить по несколько часов каждый день...Людоловы из ТЦК сами становятся добычей. Их побратимы угрожают самосудомНа Западной Украине все уже давно изучили тактику сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектации, военкоматы): они всегда ходят большой группой, в которой также есть сотрудники полиции, и "охотятся" на идущих в одиночку мужчин, которых окружают и силой затягивают в свои бусы, едущие в один конец. Однако оказалось, что тактику групповой атаки можно использовать и против самих людоловов.Как сообщил Львовский областной ТЦК, 21 мая около 23:00 в городе Новый Роздол их сотрудник, старший солдат Нестор Дыдык принимал участие в "мерах оповещения военнообязанных граждан" (именно так военкомы цинично назвали ночную облаву на мужчин). "На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин по просьбе предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из примерно восьми мужчин, которые начали наносить удары военнослужащему. Его свалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих", – говорится в сообщении.В ТЦК проинформировали, что Дыдыка забрала машина скорой помощи. После избиения военный находится в Стрыйской районной больнице с сотрясением мозга, переломом ребра и ушибами. "Нестор Дыдык – майдановец. С февраля 2022 – доброволец в российско-украинской войне. В составе 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ защищал страну в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. По состоянию здоровья переведён на службу в ТЦК. В 2025 году он продолжает служить украинскому народу – и теперь его жизни уже угрожают кулаки своих, тех, кого он защищал", – пафосно написали в ТЦК.Однако на этом история не закончилась. 23 мая на официальной странице 103-й бригады терробороны в сети Facebook* появилось заявление с требованиями и угрозами. "Требуем скорейшей реакции правоохранительных органов, установления всех причастных и справедливого наказания для них. Мы оставляем за собой право контролировать ход этого дела и обращаться ко всем уровням власти, если реакция будет вялой или формальной", – говорилось в ней.Военные подчеркнули, что любое нападение на их побратима в тылу – это удар по всей армии, и на такой удар всегда будет ответ. "В городах, где ходят наши братья, не будет места шакалам. Мы не позволим в тылу топтать тех, кто держал и держит фронт. Вы будете отвечать. Перед законом. Перед обществом. Перед совестью – если она у кого-нибудь из вас осталась", – пригрозили они самосудом. Также бригада обратились к гражданам с призывом "не быть безразличными и уважать тех, кто в самый страшный момент для страны не испугался и встал на ее защиту".Сам Нестор Дыдык в комментарии государственному телеканалу "Общественное" рассказал, что его избили шесть мужчин. "Я всегда представляюсь: "Добрый вечер, Стрыйский ТЦК, проверка военно-учетных документов". И сразу услышал от одного из них: "Сейчас ты пойдешь за русским кораблём". Подбежали его коллеги, стали бить по голове…", – пожаловался он журналистам.Спикер оперативного командования ВСУ "Запад" Олег Домбровский подтвердил, что на территории Львовщины это не первый случай, когда военнослужащим ТЦК нанесли ущерб при исполнении обязанностей. В пресс-службе полиции сообщили, что по факту избиения военного открыто уголовное производство. Нападавших ищут, за совершенное им грозит лишение свободы сроком до трех лет. Однако о задержании хотя бы кого-то из них информации нет. Похоже, граждане не считают сотрудников ТЦК своими защитниками, невзирая на все призывы военных.Почти половина нелегальных АЗС сосредоточена на Западной Украине.Западная Украина остается лидером среди регионов страны по количеству нелегальных автозаправочных станций – на её территории в мае действовала почти половина всех нелегальных АЗС. Об этом 22 мая сообщило профессиональное объединение "Нефтегазовая ассоциация Украины" (НАУ), в которое входят крупнейшие игроки нефтегазового рынка (WOG, ОККО, Amic Украина, SOCAR, KLO, UPG, Orlen, "Параллель", "Укргаздобыча" и "Укрнефть").По сообщению НАУ, первое место среди всех областей Украины занимает Львовская – здесь обнаружено 87 нелегальных АЗС, из которых в самом Львове – 24. В тройку лидеров по этому показателю на Западной Украине входят также Ивано-Франковская область (34 нелегальных АЗС) и Ровенская область (23).В других областях региона нелегальных автозаправочных станций немного меньше: в Черновицкой области – 19, в Хмельницкой – 16, в Тернопольской – 10, в Закарпатской – 5. Меньше всего нелегальных АЗС нашли в Волынской области – только 2. В целом их на Западной Украине 196 – то есть 44,8% от общего количества по всей стране (428).Причём это проблема не только для государственного и местного бюджетов, которые не получают от этих АЗС соответствующих налогов и платежей, но и для водителей. Дело в том, что такие станции, как правило, торгуют контрафактным топливом. Так, несколько недель назад территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Черновицкой области сообщило о разоблачении преступной группы, наладившей масштабное производство и сбыт некачественного горючего.По информации БЭБ, злоумышленникам удалось изготовить и реализовать более 300 тысяч литров фальсифицированных нефтепродуктов, заработав на этом около 17 миллионов гривен теневой прибыли. Чтобы увеличить объем фальсификата, злоумышленники добавляли к бензину марки А-95 газовый конденсат и другие неизвестные присадки, которые смешивали непосредственно в автоцистернах. Экспертиза показала, что такое горючее не отвечало государственным стандартам и экологическим требованиям.Махинаторы действовали в сговоре с должностными лицами нескольких компаний, торговавших нефтепродуктами, и сбывали фальсификат под видом качественного бензина через сеть автозаправочных станций в Черновицкой, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях, говорится в сообщении. Судя по всему, речь идёт именно о тех нелегальных АЗС, которые обнаружили эксперты "Нефтегазовой ассоциации Украины".Об особенностях и важных нюансах президентской избирательной кампании в Польше - в интервью Олега Хавича о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, львов, украина, коновалец, симон петлюра, андрей садовый, вооруженные силы украины, оун, facebook