https://ukraina.ru/20250522/putin-v-kurskoy-oblasti-pomosch-naseleniyu-voyna-s-neonatsizmom-usloviya-dlya-pobedy-1063339175.html

Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы

Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы - 22.05.2025 Украина.ру

Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы

На днях президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область. Это первый визит главы российского государства в этот регион, после того, как он был полностью освобожден от украинской армии

2025-05-22T16:25

2025-05-22T16:25

2025-05-22T16:25

эксклюзив

курская область

россия

владимир путин

хинштейн

украина

всу

сво

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Россияне показали свое единство всему мируВ Курской области российский президент провел встречу с волонтерами, которые с момента вторжения ВСУ в этот регион с августа прошлого года оказывали помощь пострадавшим и местному населению."Давно хотел к вам заехать, поговорить о вашей работе, поблагодарить вас, узнать поподробнее, как она организована и задать естественный в таких случаях вопрос, что нужно сделать дополнительно, чтобы вам помочь, вас поддержать", - сказал Путин в начале встречи.Один из вопросов Путину касался разрушения памятников событиям и героям Великой Отечественной войны, которые были разрушены украинцами. Координатор "Волонтерской роты" Арсен Дедегкаев передал президенту каталог памятников и мемориалов в Курской области, которые были осквернены украинскими военными.По словам президента, это свидетельствует о том, что РФ воюет с неонацистами."Это дает нам все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма. Чего же ещё? А как по-другому определить? Так и есть. И даже на конкурсе идиотов они заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они есть", - заявил он.Член "Молодой гвардии Единой России" Александр Сидоренков в ходе беседы рассказал о работе в приграничных районах, сообщив Путину, что во время одной из поездок волонтеры попали под обстрел, один из активистов погиб.Глава государства отметил, что семьям погибших должна оказываться соответствующая помощь."Если трагедии происходят, надо не забывать про близких", - сказал он. Обращаясь к губернатору области Александру Хинштейну Путин подчеркнул, что если есть необходимость в поддержке со стороны федерального центра, то нужно обращаться с такой просьбой.Отдельно он остановился на участии в СВО священнослужителей.По его словам, духовенство играет важную роль, так как кроме материального обеспечения нужна еще и мотивация."Потому что самый главный залог любого успеха, особенно в трудные времена и в условиях ведения боевых действий - это внутренняя собранность человека и готовность на такие действия, которых Родина от него ждет. И здесь, конечно, мотивация играет первостепенное значение. Конечно, без техники и боеприпасов не обойтись, но внутренняя мотивация все-таки на первом месте. А здесь роль и значение духовных наставников трудно переоценить", - заявил президент.Один из волонтеров рассказал, что до недавнего времени он занимался эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи, а теперь подписал контракт с Минобороны и служит в одном из подразделений, которое отвечает за дроны."Да, это правда. [БПЛА] одно сейчас из ключевых направлений»", - прокомментировал Путин.Президент подчеркнул, что сегодня вся страна - как одна команда."Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда. И в этом безусловный успех всех наших начинаний. Это необходимые условия для достижения всех наших целей", - подчеркнул он.Свободная экономическая зонаПомимо волонтеров, Путин провел совещания с губернатором Курской области Александром Хинштейном, а также руководителями муниципалитетов.Глава государства отметил, что жители курского приграничья переживают сейчас не лучшие времена."Даже после освобождения от противника этих приграничных регионов там все равно обстановка остается сложной", - сказал он.Как рассказал глава региона, Курская область все еще остается под обстрелом, в связи с чем поездки волонтеров туда ограничены в целях безопасности."Сегодня там, действительно, очень опасно находиться со всех точек зрения, потому что территория заминирована, потому что враг очень активно ее обстреливает. И 25-30 километров от границы, линии боевого соприкосновения - это, действительно, зона крайне опасная", - заявил Хинштейн.Путин поддержал предложение губернатора увеличить группировку разминирования, чтобы люди могли как можно скорее вернуться в свои дома. Он также заявил, что выплаты в 65 тыс. рублей по-прежнему будут выплачиваться тем жителям, которые все еще не могут попасть домой."Мы договорились когда-то о том, что они будут выплачиваться до освобождения приграничья Курской области от противника. Уже там никого нет в приграничье, но вернуться туда пока нельзя до полного разминирования. Поэтому деньги люди продолжат получать до тех пор, пока они не смогут вернуться", - заявил Путин.Кроме того, добавил он, положительно решен вопрос выплат на ремонт тех домов, которые пришли в негодность этой зимой, так как люди из-за обстрелов не могли попасть в них.Одно из предложений, прозвучавшим на встречах, касалось расширения льготной ипотеки под 2 процента на всех жителей Курской области. Путин ответил, что уже обсуждал эту тему с Минфином."Обязательно посмотрим, мы все понимаем, в какой ситуации люди. Но тем не менее, конечно, вот это одно из важнейших направлений – строительство жилья в стране. Мы сохраняем эту льготную ипотеку на Дальнем Востоке, в пострадавших районах Курской области и так далее", - прокомментировал президент.Глава государства также пообещал подумать над идеей создания в Курской области свободной экономической зоны (СЭЗ). С этим могут возникнуть сложности, так как не имеющий отношение к региону бизнес будет получать от этого выгоду."Тем не менее сама по себе идея правильная, обязательно с правительством на этот счет поговорим, с министерством экономического развития, пусть поищут решение", - сказал он.Встреча с руководителями муниципалитетов прошла в Курчатове, где Путин посетил также строящуюся Курскую АЭС-2. Он отметил мужество жителей города, которые не дрогнули и проявили отвагу во время вторжения ВСУ в регион.О том, как вторжение в Курскую область повлияло на боеспособность ВСУ - в материале издания Украина.ру Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним.

https://ukraina.ru/20250520/dlya-chego-boeviki-vsu-opyat-polezli-v-kurskuyu-oblast-gasparyan-o-glavnykh-tselyakh-ukrainy--1063275081.html

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эксклюзив, курская область, россия, владимир путин, хинштейн, украина, всу, сво