В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у границы России - 25.05.2025 Украина.ру
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В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у границы России
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у границы России - 25.05.2025 Украина.ру
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у границы России
ВС России после освобождения Курской области создают зону безопасности. Об этом во время брифинга заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин, сообщили 25 мая в Минобороны России
2025-05-25T18:59
2025-05-25T18:59
новости
россия
курская область
сумская область
владимир путин
минобороны
"ахмат"
вооруженные силы украины
вс рф
граница
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После освобождения Курской области от противника подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России, заявил Якимкин.Якимкин подчеркнул, что российские войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от госграницы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов.25 мая в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Романовка в ДНР.В четверг, 22 мая, во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас Вооруженные силы РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.О других событиях в зоне СВО: "Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/kak-budet-deystvovat-rf-pri-napadenii-nato-otvechaet-voennyy-obozrevatel-gennadiy-alkhin-1063394046.html
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новости, россия, курская область, сумская область, владимир путин, минобороны, "ахмат", вооруженные силы украины, вс рф, граница, харьковская область, волчанск, север, романовка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас
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В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у границы России

18:59 25.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС России после освобождения Курской области создают зону безопасности. Об этом во время брифинга заявил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин, сообщили 25 мая в Минобороны России
После освобождения Курской области от противника подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы России, заявил Якимкин.
"Только за последнюю неделю освобождены населенные пункты: Марьино и Локня в Сумской области, а также значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области", — сообщил начальник пресс-центра.
Якимкин подчеркнул, что российские войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от госграницы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных регионов.
25 мая в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Романовка в ДНР.
В четверг, 22 мая, во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин рассказал, что сейчас Вооруженные силы РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
О других событиях в зоне СВО: "Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов" на сайте Украина.ру.
Геннадий Алёхин авторы - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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