https://ukraina.ru/20250525/boytsy-spetsnaza-akhmat-evakuirovali-vse-obnaruzhennye-tela-boytsov-vsu--alaudinov-1063400251.html

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов - 25.05.2025 Украина.ру

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов

2025-05-25T14:14

2025-05-25T14:14

2025-05-25T14:14

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"Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", — заявил Алаудинов.По его словам, также наличие и идентификация тел украинских военных поможет избежать спекуляций командования ВСУ на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат."Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", — уточнил Алаудинов.Он также подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально вывозятся все обнаруженные тела.26 апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250525/s-vozvrascheniem-parni-minoborony-pokazalo-video-zaversheniya-obmena-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063399771.html

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