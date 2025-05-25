https://ukraina.ru/20250525/boytsy-spetsnaza-akhmat-evakuirovali-vse-obnaruzhennye-tela-boytsov-vsu--alaudinov-1063400251.html
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов - 25.05.2025 Украина.ру
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
2025-05-25T14:14
2025-05-25T14:14
2025-05-25T14:14
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"Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", — заявил Алаудинов.По его словам, также наличие и идентификация тел украинских военных поможет избежать спекуляций командования ВСУ на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат."Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части. - Ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", — уточнил Алаудинов.Он также подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально вывозятся все обнаруженные тела.26 апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.О том, насколько эффективно ВС РФ удается выбивать вражеских операторов БПЛА — в материале "Влад Шлепченко: России для быстрого наступления нужно прикрыть склады и повыбивать украинских дроноводов" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/s-vozvrascheniem-parni-minoborony-pokazalo-video-zaversheniya-obmena-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-1063399771.html
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новости, главные новости, всу, потери всу, потери всу на сегодня, "ахмат", курская область, суджа, украинская армия, вс рф, апти алаудинов
Новости, Главные новости, ВСУ, потери ВСУ, потери ВСУ на сегодня, "Ахмат", Курская область, Суджа, украинская армия, ВС РФ, Апти Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ — Алаудинов
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела бойцов ВСУ в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов