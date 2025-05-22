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Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка

Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка - 22.05.2025 Украина.ру

Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка

Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Константиновской фронте в ДНР

2025-05-22T15:30

2025-05-22T15:30

2025-05-22T15:30

эксклюзив

константиновка

александр чаленко

донецкая народная республика

донбасс

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Российская армия успешно наступает на Константиновку. Задумка российского командования всем очевидна: с освобождением этого города начнётся непосредственная битва за Краматорско-Славянскую агломерацию — самую крупную агломерацию в ДНР и последнюю (кроме Покровска/Мирнограда) контролируемую Украиной территорию Донбасса. Именно на ней будет сосредоточена летняя кампания ВС России.После падения Константиновки должна пасть Дружковка (это на юге агломерации) и Красный Лиман (на севере), и вот тогда начнётся битва за Краматорск и Славянск, которые были оставлены Игорем Стрелковым 5 июля 2014 года. В настоящий момент украинскими властями несколько недель как объявлена эвакуация гражданского населения из Константиновки. Это один из признаков того, что Киев понимает: рано или поздно город ждёт судьба остальных освобождённых городов Донбасса. На прошлой неделе закрылось последнее отделение "Новой почты". Свет, газ и воду подают частично. По сообщениям украинской прессы, в городе осталось ещё 9 тысяч человек из 70 тысяч, проживавших там до СВО. От 20% до 30% городских объектов, использовавшихся ВСУ для обороны, разрушены российскими артиллерийскими и авиаударами. Необходимость перехода Константиновки под контроль вызвана и тем, что это крупный логистический центр ВСУ: тут есть и железнодорожный, и автомобильный узел.По военным целям в этом населённом пункте не только постоянно бьёт российская артиллерия, но и спокойно летают российские дроны на оптоволокне."После окончательного падения Часов Яра и Торецка наша армия начнёт продвигаться на Константиновку с западного и южного направления. Но, скорее всего, наши окончательно перережут трассу Константиновка–Мирноград. Они находятся рядом от неё — на расстоянии вытянутой руки: то заходят на неё, то отходят. Это место находится западнее и южнее Константиновки. Когда трассу перережем, то сможем двигаться по ней как на Покровск, так и на саму Констаху. Причём агломерацию Покровска–Мирнограда мы начнём окружать и с севера", — рассказала Елена Бобкова.По её словам, ситуация на Константиновском фронте для российской армии складывается благоприятно. Она нарушила украинскую логистику в этом месте с помощью дронов на оптоволокне, которых у России больше, чем у ВСУ. В итоге украинская армия испытывает дефицит боеприпасов и вооружений.Также серьёзно просела качественная подготовка украинских бойцов, что, по словам Бобковой, чувствуется по сравнению с предыдущими годами.Читайте также интервью Александра Чаленко с бойцом на запорожском направлении Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_3951d7f6c1a0fe92a8978e91d2952136.jpg.webp

эксклюзив, константиновка, александр чаленко, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине