Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка - 22.05.2025 Украина.ру
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Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка
Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка - 22.05.2025 Украина.ру
Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка
Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Константиновской фронте в ДНР
2025-05-22T15:30
2025-05-22T15:30
эксклюзив
константиновка
александр чаленко
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
новости сво
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Российская армия успешно наступает на Константиновку. Задумка российского командования всем очевидна: с освобождением этого города начнётся непосредственная битва за Краматорско-Славянскую агломерацию — самую крупную агломерацию в ДНР и последнюю (кроме Покровска/Мирнограда) контролируемую Украиной территорию Донбасса. Именно на ней будет сосредоточена летняя кампания ВС России.После падения Константиновки должна пасть Дружковка (это на юге агломерации) и Красный Лиман (на севере), и вот тогда начнётся битва за Краматорск и Славянск, которые были оставлены Игорем Стрелковым 5 июля 2014 года. В настоящий момент украинскими властями несколько недель как объявлена эвакуация гражданского населения из Константиновки. Это один из признаков того, что Киев понимает: рано или поздно город ждёт судьба остальных освобождённых городов Донбасса. На прошлой неделе закрылось последнее отделение "Новой почты". Свет, газ и воду подают частично. По сообщениям украинской прессы, в городе осталось ещё 9 тысяч человек из 70 тысяч, проживавших там до СВО. От 20% до 30% городских объектов, использовавшихся ВСУ для обороны, разрушены российскими артиллерийскими и авиаударами. Необходимость перехода Константиновки под контроль вызвана и тем, что это крупный логистический центр ВСУ: тут есть и железнодорожный, и автомобильный узел.По военным целям в этом населённом пункте не только постоянно бьёт российская артиллерия, но и спокойно летают российские дроны на оптоволокне."После окончательного падения Часов Яра и Торецка наша армия начнёт продвигаться на Константиновку с западного и южного направления. Но, скорее всего, наши окончательно перережут трассу Константиновка–Мирноград. Они находятся рядом от неё — на расстоянии вытянутой руки: то заходят на неё, то отходят. Это место находится западнее и южнее Константиновки. Когда трассу перережем, то сможем двигаться по ней как на Покровск, так и на саму Констаху. Причём агломерацию Покровска–Мирнограда мы начнём окружать и с севера", — рассказала Елена Бобкова.По её словам, ситуация на Константиновском фронте для российской армии складывается благоприятно. Она нарушила украинскую логистику в этом месте с помощью дронов на оптоволокне, которых у России больше, чем у ВСУ. В итоге украинская армия испытывает дефицит боеприпасов и вооружений.Также серьёзно просела качественная подготовка украинских бойцов, что, по словам Бобковой, чувствуется по сравнению с предыдущими годами.Читайте также интервью Александра Чаленко с бойцом на запорожском направлении Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов
константиновка
донецкая народная республика
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эксклюзив, константиновка, александр чаленко, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, новости сво, прогнозы сво, война на украине
Эксклюзив, Константиновка, Александр Чаленко, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, новости СВО, прогнозы СВО, война на Украине

Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка

15:30 22.05.2025
 
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Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Донецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о ситуации на Константиновской фронте в ДНР
Российская армия успешно наступает на Константиновку. Задумка российского командования всем очевидна: с освобождением этого города начнётся непосредственная битва за Краматорско-Славянскую агломерацию — самую крупную агломерацию в ДНР и последнюю (кроме Покровска/Мирнограда) контролируемую Украиной территорию Донбасса. Именно на ней будет сосредоточена летняя кампания ВС России.
После падения Константиновки должна пасть Дружковка (это на юге агломерации) и Красный Лиман (на севере), и вот тогда начнётся битва за Краматорск и Славянск, которые были оставлены Игорем Стрелковым 5 июля 2014 года.
В настоящий момент украинскими властями несколько недель как объявлена эвакуация гражданского населения из Константиновки. Это один из признаков того, что Киев понимает: рано или поздно город ждёт судьба остальных освобождённых городов Донбасса.
На прошлой неделе закрылось последнее отделение "Новой почты". Свет, газ и воду подают частично. По сообщениям украинской прессы, в городе осталось ещё 9 тысяч человек из 70 тысяч, проживавших там до СВО. От 20% до 30% городских объектов, использовавшихся ВСУ для обороны, разрушены российскими артиллерийскими и авиаударами. Необходимость перехода Константиновки под контроль вызвана и тем, что это крупный логистический центр ВСУ: тут есть и железнодорожный, и автомобильный узел.
По военным целям в этом населённом пункте не только постоянно бьёт российская артиллерия, но и спокойно летают российские дроны на оптоволокне.
"После окончательного падения Часов Яра и Торецка наша армия начнёт продвигаться на Константиновку с западного и южного направления. Но, скорее всего, наши окончательно перережут трассу Константиновка–Мирноград. Они находятся рядом от неё — на расстоянии вытянутой руки: то заходят на неё, то отходят. Это место находится западнее и южнее Константиновки. Когда трассу перережем, то сможем двигаться по ней как на Покровск, так и на саму Констаху. Причём агломерацию Покровска–Мирнограда мы начнём окружать и с севера", — рассказала Елена Бобкова.
По её словам, ситуация на Константиновском фронте для российской армии складывается благоприятно. Она нарушила украинскую логистику в этом месте с помощью дронов на оптоволокне, которых у России больше, чем у ВСУ. В итоге украинская армия испытывает дефицит боеприпасов и вооружений.
Также серьёзно просела качественная подготовка украинских бойцов, что, по словам Бобковой, чувствуется по сравнению с предыдущими годами.
"Они, сразу же констатирую, слабые. Подготовка слабая, подразделения БПЛА слабые, мотивация плохая, взаимодействие между подразделениями плохое. Но для нашего наступления это, как вы понимаете, очень хорошо. Поэтому именно на Константиновке и будет сосредоточено внимание нашего командования этим летом. Если установим полный контроль над Часовым Яром, то оттуда сразу двинем на Констаху. Её освобождение ускорится в разы. Также надо помнить и о том, что Часов Яр находится на высоте в 227 м, а Константиновка — 86 м. Расстояние между ними по прямой — 12 км. Это означает, что они сразу становятся доступными для нашей артиллерии, которая начнёт бить оттуда. Не будет такого объекта, который мы не сможем таким способом разнести", — не сомневается Бобкова.
Читайте также интервью Александра Чаленко с бойцом на запорожском направлении Позывной "Енисей": Нынешняя война – это война очкариков. Будущие войны – это войны боевых роботов
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