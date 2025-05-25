"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной - 25.05.2025 Украина.ру
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"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной
"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной - 25.05.2025 Украина.ру
"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной
Минобороны РФ показало кадры завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого на Родину вернулись 303 российских военнослужащих
2025-05-25T13:43
2025-05-25T13:43
новости
россия
украина
минобороны
вооруженные силы украины
обмен
обмен пленными
плен
вс рф
военные
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"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства в Телеграм.Также в пресс-службе Минобороны опубликовали кадры возвращения на Родину российских военных.В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в ведомстве.В пятницу, 23 мая ведомство сообщило об обмене 270 на 270 военнослужащих и 120 на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военнослужащих, а в воскресенье были обменяны ещё 303 на 303 военнослужащих."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — сообщили в Минобороны.Также на эту тему в новостях: "Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая".
https://ukraina.ru/20250524/vtoroy-etap-rossiya-i-ukraina-vnov-proveli-obmen-plennymi--1063388588.html
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новости, россия, украина, минобороны, вооруженные силы украины, обмен, обмен пленными, плен, вс рф, военные, военнопленные, пленные, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, обмен, обмен пленными, плен, ВС РФ, военные, военнопленные, Пленные, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной

13:43 25.05.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны РФ показало кадры завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого на Родину вернулись 303 российских военнослужащих
"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства в Телеграм.
Также в пресс-службе Минобороны опубликовали кадры возвращения на Родину российских военных.
В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в ведомстве.
"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — уточнили в пресс-службе.
В пятницу, 23 мая ведомство сообщило об обмене 270 на 270 военнослужащих и 120 на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военнослужащих, а в воскресенье были обменяны ещё 303 на 303 военнослужащих.
"Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — сообщили в Минобороны.
Также на эту тему в новостях: "Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая".
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
24 мая, 14:50
Второй этап: Россия и Украина вновь провели обмен пленными Россия и Украина провели новый раунд обмена пленными. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих. Об этом 24 мая сообщило Минобороны РФ
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