"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
© Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ показало кадры завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого на Родину вернулись 303 российских военнослужащих
"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства в Телеграм.
Также в пресс-службе Минобороны опубликовали кадры возвращения на Родину российских военных.
В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в ведомстве.
"Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — уточнили в пресс-службе.
В пятницу, 23 мая ведомство сообщило об обмене 270 на 270 военнослужащих и 120 на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военнослужащих, а в воскресенье были обменяны ещё 303 на 303 военнослужащих.
"Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — сообщили в Минобороны.
Также на эту тему в новостях: "Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая".
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