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"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной

"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной - 25.05.2025 Украина.ру

"С возвращением, парни!" Минобороны показало видео завершения обмена между Россией и Украиной

Минобороны РФ показало кадры завершающего этапа масштабного обмена между Россией и Украиной, в ходе которого на Родину вернулись 303 российских военнослужащих

2025-05-25T13:43

2025-05-25T13:43

2025-05-25T13:43

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"25 мая с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении военного ведомства в Телеграм.Также в пресс-службе Минобороны опубликовали кадры возвращения на Родину российских военных.В настоящее время все военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, сообщили в ведомстве.В пятницу, 23 мая ведомство сообщило об обмене 270 на 270 военнослужащих и 120 на 120 гражданских лиц. В субботу МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военнослужащих, а в воскресенье были обменяны ещё 303 на 303 военнослужащих."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — сообщили в Минобороны.Также на эту тему в новостях: "Последний этап обмена, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 25 мая".

https://ukraina.ru/20250524/vtoroy-etap-rossiya-i-ukraina-vnov-proveli-obmen-plennymi--1063388588.html

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