https://ukraina.ru/20250525/rossiyskie-voennye-otrazili-ataku-trekh-bespilotnikov-letevshikh-na-moskvu--sobyanin-1063403987.html

Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин

Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин - 25.05.2025 Украина.ру

Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

2025-05-25T17:38

2025-05-25T17:38

2025-05-25T17:38

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"Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в своем телеграм-канале.Ранее мэр сообщил, что российские военные уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В Росавиации сообщили, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА.В ходе отражения атаки 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.Ранее в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250525/putin-ezhednevno-poluchaet-doklady-o-situatsii-v-zone-svo-1063403825.html

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