Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин - 25.05.2025 Украина.ру
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Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин
Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин - 25.05.2025 Украина.ру
Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
2025-05-25T17:38
2025-05-25T17:38
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росавиация
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"Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в своем телеграм-канале.Ранее мэр сообщил, что российские военные уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В Росавиации сообщили, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА.В ходе отражения атаки 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.Ранее в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/putin-ezhednevno-poluchaet-doklady-o-situatsii-v-zone-svo-1063403825.html
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Российские военные отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву — Собянин

17:38 25.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
"Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Ранее мэр сообщил, что российские военные уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Росавиации сообщили, что в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Ночью 25 мая дежурными средствами ПВО ВС РФ было уничтожено и перехвачено 110 украинских БПЛА, об этом ранее сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В течение ночи 25 мая с 0.00 до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что 16 беспилотников были сбиты над территорией Тульской области, по 14 БПЛА – над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 дронов было уничтожено над территориями Московского региона и Тверской области, по десять – над территориями Белгородской и Курской областей, восемь БПЛА – над территорией Орловской области, семь – над территорией Республики Крым, два беспилотника были уничтожены над территорией Смоленской области, и по одному дрону было сбито над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей.
Ранее в ведомстве сообщили, что начиная с вечера 24 мая до нуля часов 25 мая расчетами ПВО было уничтожено и перехвачено 95 украинских БПЛА.
В ходе отражения атаки 30 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, 20 беспилотников – над территорией Белгородской области, 17 – над территорией Курской области, 16 БПЛА – над территорией Орловской области, пять дронов было сбито над территорией Калужской области, четыре БПЛА – над территорией Тульской области, два беспилотника было уничтожено над территорией Московского региона и один дрон был сбит над территорией Республики Крым.
Ранее в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:00
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВОВладимир Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации в зоне СВО — как днем, так и поздно вечером или ночью. Об этом президент России заявил на ранее неопубликованных кадрах документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"
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