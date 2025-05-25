https://ukraina.ru/20250525/putin-ezhednevno-poluchaet-doklady-o-situatsii-v-zone-svo-1063403825.html

Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025 Украина.ру

Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Владимир Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации в зоне СВО — как днем, так и поздно вечером или ночью. Об этом президент России заявил на ранее неопубликованных кадрах документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"

2025-05-25T17:00

2025-05-25T17:00

2025-05-25T19:03

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"Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", — сообщил российский президент.Путин заявил, что практически каждый день ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта.Президент отметил, что героические действия российских военнослужащих в зоне СВО ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло.Российский лидер подчеркнул, что опыт ведения Россией СВО внимательно изучается политическим руководством и экспертами ВПК. По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.Премьера документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты интервью президента журналист Зарубин опубликовал в воскресенье, 25 мая.Также в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/putin-v-kurskoy-oblasti-pomosch-naseleniyu-voyna-s-neonatsizmom-usloviya-dlya-pobedy-1063339175.html

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