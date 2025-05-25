Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025 Украина.ру
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Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025 Украина.ру
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Владимир Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации в зоне СВО — как днем, так и поздно вечером или ночью. Об этом президент России заявил на ранее неопубликованных кадрах документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"
2025-05-25T17:00
2025-05-25T19:03
новости
россия
курская область
владимир путин
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кремль
доклад
информация
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"Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", — сообщил российский президент.Путин заявил, что практически каждый день ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта.Президент отметил, что героические действия российских военнослужащих в зоне СВО ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло.Российский лидер подчеркнул, что опыт ведения Россией СВО внимательно изучается политическим руководством и экспертами ВПК. По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.Премьера документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты интервью президента журналист Зарубин опубликовал в воскресенье, 25 мая.Также в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/putin-v-kurskoy-oblasti-pomosch-naseleniyu-voyna-s-neonatsizmom-usloviya-dlya-pobedy-1063339175.html
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новости, россия, курская область, владимир путин, сво, дзен новости сво, спецоперация, кремль, доклад, информация, новости сво сейчас, главные новости, впк
Новости, Россия, Курская область, Владимир Путин, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Кремль, доклад, информация, новости СВО сейчас, Главные новости, ВПК

Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

17:00 25.05.2025 (обновлено: 19:03 25.05.2025)
 
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Владимир Путин сообщил, что регулярно получает доклады о ситуации в зоне СВО — как днем, так и поздно вечером или ночью. Об этом президент России заявил на ранее неопубликованных кадрах документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия"
"Я действительно получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", — сообщил российский президент.
Путин заявил, что практически каждый день ему докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта.
Президент отметил, что героические действия российских военнослужащих в зоне СВО ничем не отличаются от подвига военного летчика Николая Гастелло.
Российский лидер подчеркнул, что опыт ведения Россией СВО внимательно изучается политическим руководством и экспертами ВПК. По словам главы государства, другие страны изучают российский опыт как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия.
Премьера документального фильма Павла Зарубина и Саиды Медведевой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты интервью президента журналист Зарубин опубликовал в воскресенье, 25 мая.
Также в новостях: "Вертолет Путина попал в эпицентр отражения атаки БПЛА в Курской области — командир ПВО Дашкин" на сайте Украина.ру.
22 мая, 16:25
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