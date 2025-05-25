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Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин

Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин - 25.05.2025 Украина.ру

Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин

Процедура роспуска СССР была нарушена, об этом заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин

2025-05-25T15:02

2025-05-25T15:02

2025-05-25T15:02

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Так Степашин прокомментировал слова советника президента России Антона Кобякова. Ранее тот заявил, что поскольку Советский Союз был создан на Съезде народных депутатов, они и должны были его распускать."С юридической точки зрения, Кобяков прав", — сказал Степашин.СССР "юридически ведь где-то существует", об этом давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе западные, заявил Кобяков. "А почему они так говорят? Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению Съезда этих самых депутатов", – отметил он.Соглашение о создании СНГ было подписано 8 декабря 1991 года в Минске главами Белоруссии, России и Украины. В нем констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании нового объединения — Содружества Независимых Государств.Читайте также: "Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250525/vladimir-dzharalla-v-evrope-u-vlasti-nakhodyatsya-nichtozhestva-kotorye-vedut-mir-k-serznoy-katastrofe-1063397166.html

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