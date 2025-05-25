Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин - 25.05.2025 Украина.ру
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Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин
Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин - 25.05.2025 Украина.ру
Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин
Процедура роспуска СССР была нарушена, об этом заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин
2025-05-25T15:02
2025-05-25T15:02
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Так Степашин прокомментировал слова советника президента России Антона Кобякова. Ранее тот заявил, что поскольку Советский Союз был создан на Съезде народных депутатов, они и должны были его распускать."С юридической точки зрения, Кобяков прав", — сказал Степашин.СССР "юридически ведь где-то существует", об этом давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе западные, заявил Кобяков. "А почему они так говорят? Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению Съезда этих самых депутатов", – отметил он.Соглашение о создании СНГ было подписано 8 декабря 1991 года в Минске главами Белоруссии, России и Украины. В нем констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании нового объединения — Содружества Независимых Государств.Читайте также: "Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250525/vladimir-dzharalla-v-evrope-u-vlasti-nakhodyatsya-nichtozhestva-kotorye-vedut-mir-k-serznoy-katastrofe-1063397166.html
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новости, ссср, россия, минск, сергей степашин, снг, украина.ру, украина, белоруссия
Новости, СССР, Россия, Минск, Сергей Степашин, СНГ, Украина.ру, Украина, Белоруссия

Процедура роспуска СССР была нарушена — Степашин

15:02 25.05.2025
 
© РИА Новости . Ю. Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
Подписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Ю. Иванов
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Процедура роспуска СССР была нарушена, об этом заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства Сергей Степашин
Так Степашин прокомментировал слова советника президента России Антона Кобякова. Ранее тот заявил, что поскольку Советский Союз был создан на Съезде народных депутатов, они и должны были его распускать.
"С юридической точки зрения, Кобяков прав", — сказал Степашин.
СССР "юридически ведь где-то существует", об этом давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе западные, заявил Кобяков.
"А почему они так говорят? Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР. Если Съезд народных депутатов, он же Съезд Советов в 1922 году создавал СССР, то и распускать нужно было его по решению Съезда этих самых депутатов", – отметил он.
Соглашение о создании СНГ было подписано 8 декабря 1991 года в Минске главами Белоруссии, России и Украины. В нем констатировалось прекращение существования СССР и заявлялось о создании нового объединения — Содружества Независимых Государств.
Читайте также: "Украинская делегация на Съезде народных депутатов СССР: от красно-коричневых до красно-чёрных" на сайте Украина.ру.
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