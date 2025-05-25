Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков - 25.05.2025 Украина.ру
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Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков
Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков - 25.05.2025 Украина.ру
Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал действия США в отношении украинского и ближневосточного конфликтов, а также рассказал об антисемитских настроениях в США
2025-05-25T12:45
2025-05-25T12:45
сша
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антисемитизм
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00:21 - Политика США в отношении России;02:07 - Раскол США и Европы на ближневосточном треке;03:49 - Судьба Сектора Газы;04:27 - Как США воспринимают КНР на дальнесрочную перспективу?06:07 - Инициатива по созданию единого военного банка;08:20 - Деятельность США на африканском континенте;10:36 - Антисемитские настроения внутри США.ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov
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сша, запад, россия, малек дудаков, украина.ру, видео, антисемитизм, банки, ближний восток, украина, дональд трамп, биньямин нетаньяху, выборы, британия, сво, палестина, европа, китай, кнр (китай), сектор газа, раскол, африка, видео
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Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков

12:45 25.05.2025
 
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал действия США в отношении украинского и ближневосточного конфликтов, а также рассказал об антисемитских настроениях в США
00:21 - Политика США в отношении России;
02:07 - Раскол США и Европы на ближневосточном треке;
03:49 - Судьба Сектора Газы;
04:27 - Как США воспринимают КНР на дальнесрочную перспективу?
06:07 - Инициатива по созданию единого военного банка;
08:20 - Деятельность США на африканском континенте;
10:36 - Антисемитские настроения внутри США.
ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov
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