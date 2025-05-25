https://ukraina.ru/20250525/kak-zapad-poteryal-afrikanskiy-kontinent-i-pochemu-ssha-promorgali-vspyshku-antisemitizma--dudakov-1063396985.html

Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков

Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков - 25.05.2025 Украина.ру

Как Запад потерял африканский континент и почему США проморгали вспышку антисемитизма – Дудаков

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру прокомментировал действия США в отношении украинского и ближневосточного конфликтов, а также рассказал об антисемитских настроениях в США

2025-05-25T12:45

2025-05-25T12:45

2025-05-25T12:45

сша

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россия

малек дудаков

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украина

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00:21 - Политика США в отношении России;02:07 - Раскол США и Европы на ближневосточном треке;03:49 - Судьба Сектора Газы;04:27 - Как США воспринимают КНР на дальнесрочную перспективу?06:07 - Инициатива по созданию единого военного банка;08:20 - Деятельность США на африканском континенте;10:36 - Антисемитские настроения внутри США.ТГ-канал Малека Дудакова: https://t.me/malekdudakov

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