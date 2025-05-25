https://ukraina.ru/20250525/ataki-na-moskvu-nikakikh-azovtsev-po-obmenu-itogi-25-maya-1063404618.html

Атаки на Москву, никаких "азовцев"* по обмену. Итоги 25 мая

Атаки на Москву, никаких "азовцев"* по обмену. Итоги 25 мая - 25.05.2025 Украина.ру

Атаки на Москву, никаких "азовцев"* по обмену. Итоги 25 мая

Украинские беспилотники продолжают попытки атаковать столицу России. Во время обмена пленными в формате "1000 на 1000" не поменяли ни одного "азовца"*

2025-05-25T18:18

2025-05-25T18:18

2025-05-25T18:18

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Вечером 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике."ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отмечалось в публикации в телеграм-канале столичного градоначальника в 17:42.Это был не первый сбитый вечером 25 мая под Москвой украинский беспилотник."Сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отмечал Собянин в 17:13 в своём телеграм-канале.За три минуты до этого он сообщил о другой отражённой атаке беспилотника."Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё одного вражеского беспилотника, летевшего на Москву", — писал Собянин в 17:10.За четверть часа до этого мэр Москвы также сообщал о сбитом беспилотнике."Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — указывал Собянин в 16:55.До этого о сбитых беспилотниках Собянин сообщал в ночь с 24 на 25 мая. В целом, с 23:51 до 03:15 силами ПВО была отражена атака 14 беспилотников, направлявшихся на Москву.Предыдущие дни также были напряжёнными для охраняющих российскую столицу и другие регионы России расчётов ПВО.Утром в субботу, 24 мая, депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев назвал этот налёт, вероятно, самым массовым."Два дня украинские БПЛА били по городам России. Это был, вероятно, самый массовый налёт беспилотников. Настоящие герои этих дней это офицеры и рядовые войск Противовоздушной обороны. Это благодаря ПВО до русских городов почти не долетают дроны. Это они сутками стоят на страже русского неба", — отметил Медведев.Он также заявил, что герои этих дней - сотрудники оборонных заводов России, благодаря труду которых у подразделений ПВО есть все необходимое."И наверное, самые незамеченные герои, это наши авиадиспетчеры. Прежде всего столичного авиаузла. Когда то и дело закрывали небо из-за очередного налёта дронов, они разводили в небе рейсы, решали сложнейшие задачи куда, кого и как отправить, кому какой запасной аэропорт дать, кто на каком эшелоне находится. Когда десятки самолётов кружили над Москвой и около неё, диспетчеры в экстремальных условиях отработали буквально образцово. Никакие другие диспетчеры в мире так не смогут. И такие задачи решить тоже не сумеют", — указал Медведев.Отметил он и работу столичных властей."Несправедливо будет не сказать, что столичные власти когда-то приняли прямое участие в строительстве нового кольца ПВО. Это не секрет. Мы это показывали в репортажах. Столичные власти выстроили систему взаимодействия с военными структурами. И вот благодаря этому мы видим понятный результат. Летит, но не долетает. И в который раз замечу: когда что-то происходит, когда русская ПВО ведет бой с вражескими БПЛА, мы это тут же узнаем в ТГ канале мэра Собянина. Там каждый раз практически в режиме прямого эфира выкладывается вся информация. Что исключает слухи и кривотолки", — подчеркнул Медведев.По его словам, это в "целом пример того, как и должна работать в одном ритме государственная машина и все её, весьма разные, составляющие".Никаких "азовцев"*Командир 1-го корпуса Нацгвардии Украины Денис Прокопенко заявил, что в завершившемся в воскресенье обмене пленными формата тысяча на тысячу не было ни одного из боевиков 12-й бригады НГУ "Азов"*."Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвёртый год находится под бесчеловечным давлением в российском плену <...> Над их родными, близкими и собратьями. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они пошли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования", — написал он в соцсетях.При этом он не верит в то, что боевиков бригады не вернули домой только из-за нежелания России отдавать их. По сути, Прокопенко обвинил в случившемся украинскую власть."Варианты есть, нам необходимо только адаптироваться и начать искать новые пути и конфигурации. Потому что ни одного "азовца"* среди 1000 обмененных – это позор для всего нашего государства", — негодовал он.За несколько часов до этого Владимир Зеленский рассказал, кого Украине удалось вернуть по обмену в воскресенье. По его словам, это были бойцы Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. В два предыдущие дня помимо бойцов ГПСУ и НГУ также были возвращены военнослужащие ВСУ, среди которых — морские пехотинцы и десантники.В тот же день замминистра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин заявил об окончании обмена пленными в формате тысяча на тысячу.Позднее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что это — важнейший шаг в реализации достигнутых в Стамбуле договорённостей."Масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 завершён. Важнейший шаг в рамках реализации итогов Стамбула-2. Поздравляю наших ребят и их семьи!" — указал Слуцкий.Он отметил, что обмен стал возможен благодаря высокопрофессиональным действиям российских переговорщиков, Минобороны и всех остальных ведомств и служб."Готовы работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта. Однако для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БпЛА на российские города", — заявил глава парламентского комитета.Слуцкий подчеркнул, что на все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве, указал он.О происходившем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Создание буферной зоны безопасности зависит от ситуации на линии фронта".* - организация, признанная экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250525/posledniy-etap-obmena-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-25-maya-1063398593.html

https://ukraina.ru/20250525/izbivali-unizhali-kak-obraschalis-s-plennymi-rekordnyy-voennyy-byudzhet-glavnoe-na-utro-25-maya-1063393637.html

https://ukraina.ru/20250524/nas-pomenyali-natash-novyy-etap-obmena-plennymi-novinskiy-zagovoril-itogi-24-maya-1063390441.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сергей собянин, владимир зеленский, украина, россия, минобороны, нацгвардия, "азов", москва