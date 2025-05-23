Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя - 23.05.2025 Украина.ру
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Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя
Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя - 23.05.2025 Украина.ру
Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя
Российская армия обогнала украинскую по инновациям на поле боя. Такое заявление 23 мая сделал экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный
2025-05-23T11:41
2025-05-23T11:41
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По его словам, Украине на данный момент "не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах", где, как утверждает Залужный еще вчера она опережала Россию."Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", — заявил он на оборонном форуме. Экс-главком ВСУ отметил, что Украина имеет "свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания". По мнению Залужного, в этом вопросе Украина имеет "абсолютно очевидную" зависимость от внешней помощи. Он также подчеркнул, что ВСУ испытывают "дефицит человеческих ресурсов".Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что Залужный не уточнил, о чем идет речь. Авторы публикации предположили, что говорил он о дронах, "по которым у РФ за последнее время начался прорыв".Кроме того, экс-главком ВСУ считает, что сейчас армия РФ ведет войну на истощение. В ответ нужно, по мнению Залужного, "подорвать экономику и социальную составляющую, чтобы лишить Россию возможности научно-технологического развития и запустить процессы гражданских беспорядков и дезинтеграции".Он заявил, что цель Киева — намеренно сделать так, чтобы РФ "отказалась от дальнейшего ведения войны и приняла наши условия, на которых они могли бы подписать прекращение войны".Ранее стало известно, что вэсэушник пожаловался на рои российских дронов: "В сто раз больше, чем год назад".
https://ukraina.ru/20250518/frontovye-drony-podarili-vs-rf-preimuschestvo-anpilogov-o-prodvizhenii-rossiyskoy-armii-1063183314.html
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новости, россия, украина, британия, валерий залужный, вооруженные силы украины, вс рф, дроны, бпла
Новости, Россия, Украина, Британия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, дроны, БПЛА

Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя

11:41 23.05.2025
 
Залужный в штабе
Залужный в штабе
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Российская армия обогнала украинскую по инновациям на поле боя. Такое заявление 23 мая сделал экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный
По его словам, Украине на данный момент "не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах", где, как утверждает Залужный еще вчера она опережала Россию.

"Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", — заявил он на оборонном форуме. Экс-главком ВСУ отметил, что Украина имеет "свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания".
По мнению Залужного, в этом вопросе Украина имеет "абсолютно очевидную" зависимость от внешней помощи. Он также подчеркнул, что ВСУ испытывают "дефицит человеческих ресурсов".
Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что Залужный не уточнил, о чем идет речь. Авторы публикации предположили, что говорил он о дронах, "по которым у РФ за последнее время начался прорыв".
Кроме того, экс-главком ВСУ считает, что сейчас армия РФ ведет войну на истощение. В ответ нужно, по мнению Залужного, "подорвать экономику и социальную составляющую, чтобы лишить Россию возможности научно-технологического развития и запустить процессы гражданских беспорядков и дезинтеграции".
Он заявил, что цель Киева — намеренно сделать так, чтобы РФ "отказалась от дальнейшего ведения войны и приняла наши условия, на которых они могли бы подписать прекращение войны".
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Ранее стало известно, что вэсэушник пожаловался на рои российских дронов: "В сто раз больше, чем год назад".
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Заголовок открываемого материала
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