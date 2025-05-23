Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя
Залужный в штабе
Российская армия обогнала украинскую по инновациям на поле боя. Такое заявление 23 мая сделал экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии Валерий Залужный
По его словам, Украине на данный момент "не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах", где, как утверждает Залужный еще вчера она опережала Россию.
"Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", — заявил он на оборонном форуме. Экс-главком ВСУ отметил, что Украина имеет "свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания".
"Враг нас уже обогнал и мы отстаем – и об этом надо честно говорить", — заявил он на оборонном форуме. Экс-главком ВСУ отметил, что Украина имеет "свои технологические достижения, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания".
Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание, что Залужный не уточнил, о чем идет речь. Авторы публикации предположили, что говорил он о дронах, "по которым у РФ за последнее время начался прорыв".
Кроме того, экс-главком ВСУ считает, что сейчас армия РФ ведет войну на истощение. В ответ нужно, по мнению Залужного, "подорвать экономику и социальную составляющую, чтобы лишить Россию возможности научно-технологического развития и запустить процессы гражданских беспорядков и дезинтеграции".
Он заявил, что цель Киева — намеренно сделать так, чтобы РФ "отказалась от дальнейшего ведения войны и приняла наши условия, на которых они могли бы подписать прекращение войны".
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