https://ukraina.ru/20250523/udar-na-izyum-i-krasnyy-liman-alekhin-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-pod-slavyanskom-i-kramatorskom-1063347478.html

Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском

Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском - 23.05.2025 Украина.ру

Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском

Когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско-Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И здесь вполне логичным видится движение войск на Изюм. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-23T05:30

2025-05-23T05:30

2025-05-23T05:30

новости

красный лиман

россия

изюм

геннадий алехин

всу

всу наступают

донбасс

сво

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/17/1038017767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3779f009b55633a7a60751aed1022650.jpg

Недавние сообщения указывают на освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле, отметил эксперт.Здесь ВСУ не только теряют позиции, но и сталкиваются с разрушением структуры фронта: рушатся укрепления, уничтожаются склады боеприпасов, разрываются логистические узлы, указал Алехин.В частности, добавил он, Торский выступ, который ВСУ безуспешно пытались ликвидировать с 2022 года, теперь полностью под контролем российских войск."Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск как в направлении Северска, так и в сторону Красного Лимана, поскольку теперь фланг наступающей группировки надёжно прикрыт. Более того, контроль над Торским нарушает северные логистические маршруты, связывающие Северск с тыловыми районами", — подчеркнул полковник запаса.Учитывая то, что российские войска уже фактически освободили Редкодуб, конфигурация фронта выстраивается в очередной полукотел для всей группировки ВСУ "Луганск", указал Алехин.По его словам, когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско-Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И здесь вполне логичным видится наступление на Изюм и его освобождение с целью окончательного перерезания харьковской трассы, подчеркнул полковник запаса.Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/1063340272.html

красный лиман

россия

изюм

донбасс

славянск

краматорск

славянско-краматорская агломерация

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, красный лиман, россия, изюм, геннадий алехин, всу, всу наступают, донбасс, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, славянск, краматорск, славянско-краматорская агломерация, логистика, харьков, наступление, наступление вс рф