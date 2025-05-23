Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско-Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И здесь вполне логичным видится движение войск на Изюм. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Недавние сообщения указывают на освобождение важных в тактическом отношении населенных пунктов Торское, Новоалександровка и Вольное Поле, отметил эксперт.
В частности, добавил он, Торский выступ, который ВСУ безуспешно пытались ликвидировать с 2022 года, теперь полностью под контролем российских войск.
"Это создаёт благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск как в направлении Северска, так и в сторону Красного Лимана, поскольку теперь фланг наступающей группировки надёжно прикрыт. Более того, контроль над Торским нарушает северные логистические маршруты, связывающие Северск с тыловыми районами", — подчеркнул полковник запаса.
Учитывая то, что российские войска уже фактически освободили Редкодуб, конфигурация фронта выстраивается в очередной полукотел для всей группировки ВСУ "Луганск", указал Алехин.
По его словам, когда ВС РФ возьмут Красный Лиман, Славянско-Краматорская группировка ВСУ окажется под угрозой перерезания всей логистики с Харьковом. И здесь вполне логичным видится наступление на Изюм и его освобождение с целью окончательного перерезания харьковской трассы, подчеркнул полковник запаса.
Отсутствие свежих резервов усугубляет ситуацию, оставляя украинские войска без подкреплений, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:04Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэлиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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