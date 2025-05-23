Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов раскрыл механизмы искажения информации, с которыми сталкиваются современные политические лидеры
По его мнению, сложная система бюрократических фильтров существенно влияет на принимаемые решения.
"Каждый, даже самый незначительный начальник, окружён людьми, которые фильтруют информацию по своему усмотрению", — заявил Краснов в интервью Украина.ру.
Особенно остро эта проблема, по словам эксперта, проявляется на высшем уровне власти.
Он объясняет это работой многочисленных дипломатических корпусов и разветвлённых административных аппаратов, где каждый чиновник стремится представить ситуацию в выгодном для себя свете.
Историк подчёркивает, что именно поэтому прямые переговоры между лидерами приобретают особую ценность, позволяя минимизировать информационные искажения.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
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