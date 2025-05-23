Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов - 23.05.2025 Украина.ру
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Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов - 23.05.2025 Украина.ру
Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов раскрыл механизмы искажения информации, с которыми сталкиваются современные политические лидеры
2025-05-23T19:30
2025-05-23T19:30
новости
украина
россия
краснов
владимир путин
дональд трамп
переговоры
дипломатия
информация
бюрократия
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По его мнению, сложная система бюрократических фильтров существенно влияет на принимаемые решения.Особенно остро эта проблема, по словам эксперта, проявляется на высшем уровне власти. Он объясняет это работой многочисленных дипломатических корпусов и разветвлённых административных аппаратов, где каждый чиновник стремится представить ситуацию в выгодном для себя свете. Историк подчёркивает, что именно поэтому прямые переговоры между лидерами приобретают особую ценность, позволяя минимизировать информационные искажения.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html
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новости, украина, россия, краснов, владимир путин, дональд трамп, переговоры, дипломатия, информация, бюрократия
Новости, Украина, Россия, Краснов, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, дипломатия, информация, бюрократия

Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов

19:30 23.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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В интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы, член Высшего совета "Сильной России" Дмитрий Краснов раскрыл механизмы искажения информации, с которыми сталкиваются современные политические лидеры
По его мнению, сложная система бюрократических фильтров существенно влияет на принимаемые решения.
"Каждый, даже самый незначительный начальник, окружён людьми, которые фильтруют информацию по своему усмотрению", — заявил Краснов в интервью Украина.ру.
Особенно остро эта проблема, по словам эксперта, проявляется на высшем уровне власти.
Он объясняет это работой многочисленных дипломатических корпусов и разветвлённых административных аппаратов, где каждый чиновник стремится представить ситуацию в выгодном для себя свете.
Историк подчёркивает, что именно поэтому прямые переговоры между лидерами приобретают особую ценность, позволяя минимизировать информационные искажения.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов: Прямой диалог Путина и Трампа вывел Зеленского на чистую воду" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров — в материале "Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена" на сайте Украина.ру.
Владимир Корнилов интервью
Вчера, 19:30
Владимир Корнилов: Европа снова подставляет стульчик к переговорам РФ и Украины, но ситуация уже другая Представители России на консультациях, которые состоялись в Стамбуле, напомнили украинской стороне, что ранее у нас были определённые условия, но они стали более жесткими. Если сейчас мы ведем речь о четырех регионах, то на следующем этапе будем вести о шести, восьми и так далее. Украинская сторона эти слова прекрасно услышала.
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Заголовок открываемого материала
20:45Краснов предостерегает: "Корейский сценарий" для Украины — путь к катастрофе
20:30Эксперт заявил о крахе лжи Зеленского: почему Киев боится прямых переговоров с Москвой
20:15Краснов о Трампе: почему американский лидер использует Украину в своей политической игре
20:00Владимир Васильев: Украина не готова к реальным переговорам с Россией
19:45Трамп дал Украине месяц до конца военной помощи — Васильев
19:30Бюрократические фильтры искажают реальность для мировых лидеров — Краснов
18:17"Это колоссальный успех нашей дипломатии". Грег Вайнер об обмене пленными между Россией и Украиной
18:15Лондон и Берлин создают оружие для "глубокого удара", потому что боятся российских "Искандеров"
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