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"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной

"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной - 22.05.2025 Украина.ру

"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, состоится ли на этой неделе обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000

2025-05-22T13:50

2025-05-22T13:50

2025-05-22T13:50

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"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков.О других итогах первых российско-украинских переговоров — в материале Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дмитрий песков, россия, стамбул