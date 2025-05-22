https://ukraina.ru/20250522/vopros-trudoemkiy-peskov-pro-obmen-plennymi-s-ukrainoy-1063329821.html
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной - 22.05.2025 Украина.ру
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, состоится ли на этой неделе обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000
2025-05-22T13:50
2025-05-22T13:50
2025-05-22T13:50
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"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков.О других итогах первых российско-украинских переговоров — в материале Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий песков, россия, стамбул
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, состоится ли на этой неделе обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000
"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков.
О других итогах первых российско-украинских переговоров — в материале Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая на сайте Украина.ру.