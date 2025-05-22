"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной - 22.05.2025 Украина.ру
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"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной - 22.05.2025 Украина.ру
"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, состоится ли на этой неделе обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000
2025-05-22T13:50
2025-05-22T13:50
новости
украина
дмитрий песков
россия
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"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков.О других итогах первых российско-украинских переговоров — в материале Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, дмитрий песков, россия, стамбул
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул

"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной

13:50 22.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, состоится ли на этой неделе обмен пленными между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000
"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме.", - сказал Песков.
О других итогах первых российско-украинских переговоров — в материале Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
13:50"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
13:41Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"
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