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Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР - 22.05.2025 Украина.ру

Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ

2025-05-22T14:48

2025-05-22T14:48

2025-05-22T14:49

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Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины