Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР - 22.05.2025 Украина.ру
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Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР
Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР - 22.05.2025 Украина.ру
Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
2025-05-22T14:48
2025-05-22T14:49
новости
россия
донецкая народная республика
алексеевка
вооруженные силы украины
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Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка ДНР.О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
россия
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новости, россия, донецкая народная республика, алексеевка, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексеевка, Вооруженные силы Украины

Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР

14:48 22.05.2025 (обновлено: 14:49 22.05.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО на Красноармейском направлении
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ
Кроме того, было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Коптево, Новоэкономическое, Новосергеевка, Алексеевка, Котляровка, Петровского, Димитров и Николаевка ДНР.
"Потери противника составили до 400 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro производства США, а также бронетранспортер Senator канадского производства. Уничтожены два пикапа и три артиллерийских орудия", - добавили в Минобороны РФ.
О других успехах ВС РФ - в материале ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой на сайте Украина.ру.
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