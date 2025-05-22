https://ukraina.ru/20250522/rossiya-formiruet-moschnyy-kulak-chtoby-razbit-klyuchevoy-treugolnik-vsu-pod-konstantinovkoy--alekhin-1063345630.html
Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин - 22.05.2025 Украина.ру
Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
Славянск и Краматорск образуют ключевую агломерацию в Донецкой области, играющую стратегическую роль в обороне ВСУ. ВС РФ формируют мощный кулак, который может ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-22T21:20
2025-05-22T21:20
2025-05-22T21:20
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В настоящее время ВС России формируют мощный наступательный кулак, который может основательно ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации, рассказал эксперт.По мнению Алехина, район "Александро-Калиново — Яблоневка — Катериновка" — это ключевой треугольник, прилегающий к развязке трассы Т-0504, обеспечивающей выход на "вилку" — Дружковку и Краматорск."ВСУ будут за него цепляться. Не только потому, что он важен логистически, а потому, что потеря этого пятачка может повлиять на устойчивость всей группировки в Донбассе и даже в Харьковской области", — подчеркнул полковник запаса.По его словам, на этом участке предстоят тяжелые бои: заранее подготовленные оборонительные позиции ВСУ, минные поля, попытки контратак с северо-запада за счет сформированных здесь резервов. Все это станет стандартным фоном ближайших месяцев, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/vladimir-kornilov-evropa-snova-podstavlyaet-stulchik-k-peregovoram-rf-i-ukrainy-no-situatsiya-uzhe-1063330263.html
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Новости, Россия, Краматорск, Донбасс, Геннадий Алехин, ВСУ, разгром ВСУ, Славянско-Краматорская агломерация, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Славянск, новости Краматорска, Спецоперация, наступление ВС РФ
Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
Славянск и Краматорск образуют ключевую агломерацию в Донецкой области, играющую стратегическую роль в обороне ВСУ. ВС РФ формируют мощный кулак, который может ударить в направлении Краматорско-Славянской агломерации. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин