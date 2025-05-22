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Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий*

Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий* - 22.05.2025 Украина.ру

Мнит себя диктатором и хочет $2 млрд. Чем занимается нацист Андрей Билецкий*

Украинский медийный неонацист и основатель "Азова"* Андрей Билецкий* последнее время часто мелькает в украинских СМИ, раздает интервью и советы относительно ведения войны

2025-05-22T05:02

2025-05-22T05:02

2025-05-22T05:03

эксклюзив

россия

украина

сша

андрей билецкий

владимир зеленский

ринат ахметов

минобороны

"азов"

вооруженные силы украины

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Некоторые украинские политологи подозревают, что Офис Владимира Зеленского пытается взрастить себе к будущим выборам удобного спарринг-партнера, как в свое время политтехнологи Виктора Януковича взращивали националистическую партию "Свобода"*. Другие считают, что определенную ставку на Билецкого делают западные "ястребы", стараясь увековечить конфликт с Россией.Весной этого года Билецкий стал командиром корпуса, организованного на основе "азовцев"*, чтобы идейно "прорабатывать" безыдейных и насильно мобилизованных военнослужащих.В корпус, как рассказывает Билецкий в интервью изданию "Цензор", войдут пять бригад — тяжелая механизированная, механизированные, штурмовые, а также так называемый корпусный комплект: БПЛА, разведка, логистика, медицина и связь. Под началом у него на конец апреля было около 25 000 "штыков".Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что Зеленский раскручивает себе в оппоненты Билецкого, чтобы взять "союзников" на испуг, дескать, если сместите меня, то получите неонацистов у власти. Эта история, по его мнению, сугубо для внешнего использования, так как националисты в украинский парламент особо не заходили, не считая спонсируемой Януковичем "Свободы".Появляется Билецкий преимущественно в СМИ, которые позиционируют себя националистической оппозицией Зеленскому, включая так называемых "порохоботов". Вместе с тем, Билецкого пиарят и украинские ресурсы из числа так называемых грантоедов, которые ранее ориентировались на Демократическую партию США, а администрация Дональда Трампа урезала им финансирование.Как отмечает украинское издание "Страна", в материалах о нем в украинских СМИ и интервью продвигается мысль, что Билецкий и его подразделение якобы — прообраз эффективной армии, в которую нужно преобразовать ВСУ, но этому мешает косность руководства Минобороны. На этом основании "Страна" делает допущение, что задача — провести Билецкого в Минобороны, а далее — замахнуться уже и на более высокие позиции, вплоть до главы государства. Но без всяких выборов, поскольку военное положение отменять не собираются.Иными словами, Билецкого по этой схеме прочат на роль полноценного военного диктатора, которую он в своих статьях и интервью регулярно сам продвигал как некий идеал будущей Украины. Без диктаторских полномочий, по его мнению, Россию победить не получится."Билецкий давно продвигает идею власти военных, заявляя, что только они могут "навести порядок". За его спиной, как некогда сообщал народный депутат Дубинский, может стоять олигарх Ринат Ахметов*, который традиционно делает ставки на несколько политических игроков сразу", — пишет украинский телегарм-канал "Резидент".Телеграм-канал "Картель" отмечает 20 мая, что продвигают фигуру Билецкого радикальные националисты и добровольческая часть ВСУ из-за возрастающего бунта командиров против главкома ВСУ Александра Сырского, который бросает их в бессмысленные лобовые пиар-атаки, вроде недавних попыток биться лбом о Курскую область."Их выбор обусловлен несколькими моментами: недовольство Сырским — проводником политики Зеленского в армии и неопределенность позиции Валерия Залужного", — пишет "Картель".Однако противовесом ему называют другого "азовца", Дениса Прокопенко по кличке "Редис", который командует другим корпусом и Билецкого не жалует, так как имеет свои политические амбиции.Украинские политологи видят в Билецком не только один из политических проектов миллиардера Ахметова, но также — некий противовес бывшему главкому ВСУ Залужному, которого слишком уж активно навязывали на роль будущего президента.В своих интервью Билецкий рассказывает, что на границы 1991 года Украина сможет выйти, но не сейчас, а, возможно, через сто лет. Пока же он требует остановить российскую армию для улучшения переговорных позиций."Немного повысить эффективность, и мы их остановим. Остановим — сможем сесть за стол переговоров с достойной позицией, которая даст нормальный мир", — размышляет Билецкий.Для реализации этих планов нужно внедрение унифицированного управления корпусом, устава и оперативных процедур армий НАТО, рассказывает идейный нацист.На переоснащение бригад, чтобы закрыть все участки фронта, он сейчас требует $2 миллиарда. Однако при реализации любого проекта на Украине, даже при строительстве детской песочницы, смета обычно возрастает в несколько раз.Нацист Билецкий считает свое подразделение наиболее эффективным в ВСУ. Соотношение потерь на его участке ("Третья штурмовая бригада"), по его мнению, 1 к 12 в пользу "азовцев". Но, комментируя поражения или отступления его "азовцев", утверждает, что россиян на его участке было в 15 раз больше. Правда, сложно представить, где бы они все разместились на узком участке фронта.В целом же Билецкий в интервью бахвалится, как школьник, который рассказывает басни, как на него напали сразу тридцать человек, а он им всем почти "навалял", но неудачно споткнулся. Обещает он "навалять" в следующий раз, если миллиарды долларов давать не Зеленскому, а ему — Билецкому.Читайте также: Призывает к коллективной ответственности русских и переживает за США. Чем занимается Арсений ЯценюкПримечание:Звёздочкой (*) отмечены лица и организации, внесённые в РФ в список экстремистов и террористов.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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