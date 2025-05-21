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ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области - 21.05.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области
Российские войска в окрестностях села Локня Сумской области нанесли поражение пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом 21 мая агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах
2025-05-21T12:25
2025-05-21T12:25
2025-05-21T12:25
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По словам источника издания, бойцы группировки войск "Север" предложили противнику сложить оружие и сдаться в плен. Однако украинские военнослужащие отказались, после чего по ним был открыт огонь на поражение. Сообщается, что был уничтожен пункт управления БПЛА 41-й отдельной мехбригады ВСУ вместе с четырьмя операторами ударных FPV-дронов.Стоит отметить, что село Локня расположено у самой границы с Россией. На противоположной стороне находится Суджанский район Курской области. Как сообщалось ранее, среди командиров подразделений ВСУ в Сумской области растет уровень деморализации из-за больших потерь на фоне продвижения российских войск.Между тем на Украине разгорелся новый скандал, связанный с маркетплейсом "улова". Подробности в публикации Обломки БПЛА, самолетов и даже предметы гигиены: украинцы продают на Ebay "трофеи" СВО.
https://ukraina.ru/20250521/poyavilis-kadry-posledstviy-udara-iskandera-po-baze-spetsnaza-vsu-v-shostke-1063291082.html
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Новости, Сумская область, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в Сумской области
Российские войска в окрестностях села Локня Сумской области нанесли поражение пункту управления беспилотниками ВСУ. Об этом 21 мая агентству РИА Новости сообщили в российских силовых структурах