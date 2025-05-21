Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи - 21.05.2025 Украина.ру
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Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи
Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи - 21.05.2025 Украина.ру
Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи
Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы. Об этом в среду, 21 мая, сообщили журналисты агентства РИА Новости, изучившие регистрационные документы Касимова
2025-05-21T11:01
2025-05-21T11:01
новости
брянская область
украина
игорь кириллов
фсб
красногорск
террорист
крокус сити
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Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются: истечение 15-ти месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение того же срока документов отчетности, а также задолженность предпринимателя.Журналисты уточнили, что сумма замороженных средств Касимова составила 122 тысячи 759 рублей, а объем его задолженности по данным судебных приставов - 54 тысячи 775 рублей.Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел в марте 2024 года, нападавшие открыли огонь по находившихся в здании людям из огнестрельного оружия, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны Киева было подготовлено "окно" для перехода границы. Позже были задержаны их пособники, в том числе пятерых этапировали из Дагестана.В среду, 21 мая, стало известно, что сотрудники ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя региона, который под кураторством украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.Сами террористы и их пособники чаще всего свою вину не признают. Так было с злоумышленниками, убивавшими людей в "крокусе". Так было, например, и с Рамзаном Падиевым, арестованным по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: отец Падиева заявил, что его сын невиновен: не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший".
https://ukraina.ru/20250322/1061970293.html
брянская область
украина
красногорск
крокус сити
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брянская область, украина, игорь кириллов, фсб, красногорск, террорист, крокус сити
Новости, Брянская область, Украина, Игорь Кириллов, ФСБ, Красногорск, террорист, Крокус Сити

Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи

11:01 21.05.2025
 
Алишер Касимов
Алишер Касимов
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Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы. Об этом в среду, 21 мая, сообщили журналисты агентства РИА Новости, изучившие регистрационные документы Касимова
Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются: истечение 15-ти месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение того же срока документов отчетности, а также задолженность предпринимателя.
Журналисты уточнили, что сумма замороженных средств Касимова составила 122 тысячи 759 рублей, а объем его задолженности по данным судебных приставов - 54 тысячи 775 рублей.
"Предположительно, Касимов владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что он из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя", - уточняется в статье РИА Новостей.
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел в марте 2024 года, нападавшие открыли огонь по находившихся в здании людям из огнестрельного оружия, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны Киева было подготовлено "окно" для перехода границы. Позже были задержаны их пособники, в том числе пятерых этапировали из Дагестана.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Представитель СК РФ объяснила, кто и зачем организовал теракт в "Крокус Сити Холле"Теракт в "Крокус Сити Холле" спланировали и организовали спецслужбы "недружественного государства". Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко
В среду, 21 мая, стало известно, что сотрудники ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя региона, который под кураторством украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.
Сами террористы и их пособники чаще всего свою вину не признают. Так было с злоумышленниками, убивавшими людей в "крокусе". Так было, например, и с Рамзаном Падиевым, арестованным по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: отец Падиева заявил, что его сын невиновен: не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший".
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