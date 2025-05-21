https://ukraina.ru/20250521/posobnik-terroristov-krokusa-lishitsya-ip-tsena-voprosa---122-tysyachi-1063289872.html

Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи

Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи - 21.05.2025 Украина.ру

Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи

Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы. Об этом в среду, 21 мая, сообщили журналисты агентства РИА Новости, изучившие регистрационные документы Касимова

2025-05-21T11:01

2025-05-21T11:01

2025-05-21T11:01

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брянская область

украина

игорь кириллов

фсб

красногорск

террорист

крокус сити

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Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются: истечение 15-ти месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение того же срока документов отчетности, а также задолженность предпринимателя.Журналисты уточнили, что сумма замороженных средств Касимова составила 122 тысячи 759 рублей, а объем его задолженности по данным судебных приставов - 54 тысячи 775 рублей.Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел в марте 2024 года, нападавшие открыли огонь по находившихся в здании людям из огнестрельного оружия, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны Киева было подготовлено "окно" для перехода границы. Позже были задержаны их пособники, в том числе пятерых этапировали из Дагестана.В среду, 21 мая, стало известно, что сотрудники ФСБ по Республике Татарстан задержали жителя региона, который под кураторством украинской стороны изучал способы изготовления взрывчатки и готовил диверсию на одном из заводов в Казани.Сами террористы и их пособники чаще всего свою вину не признают. Так было с злоумышленниками, убивавшими людей в "крокусе". Так было, например, и с Рамзаном Падиевым, арестованным по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: отец Падиева заявил, что его сын невиновен: не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший".

https://ukraina.ru/20250322/1061970293.html

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украина

красногорск

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новости, брянская область, украина, игорь кириллов, фсб, красногорск, террорист, крокус сити