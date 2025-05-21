Пособник террористов "Крокуса" лишится ИП. Цена вопроса - 122 тысячи
Алишер Касимов
Обвиняемый в пособничестве исполнителям теракта в "Крокус сити холле" Алишер Касимов лишится статуса индивидуального предпринимателя (ИП), его счета заблокированы. Об этом в среду, 21 мая, сообщили журналисты агентства РИА Новости, изучившие регистрационные документы Касимова
Согласно закону, основаниями для прекращения предпринимательской деятельности являются: истечение 15-ти месяцев со дня окончания действия патента или непредоставление в течение того же срока документов отчетности, а также задолженность предпринимателя.
Журналисты уточнили, что сумма замороженных средств Касимова составила 122 тысячи 759 рублей, а объем его задолженности по данным судебных приставов - 54 тысячи 775 рублей.
"Предположительно, Касимов владел кафе "Чайхана" на Путилковском шоссе в Московской области. Спустя несколько дней после его задержания оно закрылось. Источник сообщал РИА Новости, что он из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя", - уточняется в статье РИА Новостей.
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел в марте 2024 года, нападавшие открыли огонь по находившихся в здании людям из огнестрельного оружия, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали в Брянской области: они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них со стороны Киева было подготовлено "окно" для перехода границы. Позже были задержаны их пособники, в том числе пятерых этапировали из Дагестана.
Сами террористы и их пособники чаще всего свою вину не признают. Так было с злоумышленниками, убивавшими людей в "крокусе". Так было, например, и с Рамзаном Падиевым, арестованным по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова: отец Падиева заявил, что его сын невиновен: не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший".
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