Главное за ночь 21 мая - 21.05.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 21 мая
Главное за ночь 21 мая - 21.05.2025 Украина.ру
Главное за ночь 21 мая
Российская ПВО уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая — об этом сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью был сбит 41 дрон,... Украина.ру, 21.05.2025
2025-05-21T08:24
2025-05-21T08:24
новости
россия
харьковская область
брянская область
андрей марочко
виталий ганчев
фсб
вооруженные силы украины
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Российская ПВО уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая — об этом сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в финансировании ВСУ — этом сообщили в региональном УФСБ.ВС РФ взяли под контроль два километра автодороги у населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров у Фиголевки Харьковской области — об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.Около 70% жителей подконтрольной России части Харьковской области уже получили российские паспорта, рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.О других успехах россиян - в материале Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьковская область, брянская область, андрей марочко, виталий ганчев, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Брянская область, Андрей Марочко, Виталий Ганчев, ФСБ, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 21 мая

08:24 21.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская ПВО уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая — об этом сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в финансировании ВСУ — этом сообщили в региональном УФСБ.
ВС РФ взяли под контроль два километра автодороги у населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров у Фиголевки Харьковской области — об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Около 70% жителей подконтрольной России части Харьковской области уже получили российские паспорта, рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
О других успехах россиян - в материале Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный на сайте Украина.ру.
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