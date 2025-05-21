Главное за ночь 21 мая
Российская ПВО уничтожила 127 украинских дронов с 20.00 20 мая до 04.05 21 мая — об этом сообщили в Минобороны России. Над Брянской областью был сбит 41 дрон, 37 - над Орловской, 31 - над Курской, шесть - над Московским регионом, пять - над Владимирской областью, три - над Рязанской. По одному БПЛА сбили над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.
ВС РФ взяли под контроль два километра автодороги у населенного пункта Красное Первое и продвинулись на 400 метров у Фиголевки Харьковской области — об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Около 70% жителей подконтрольной России части Харьковской области уже получили российские паспорта, рассказал глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
О других успехах россиян - в материале Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный на сайте Украина.ру.
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