Как Хрущёв едва не расширил Украину за счёт Румынии

Энергичная деятельность советских эмиссаров вызвала активное противодействие со стороны местных румынских элит. 27 февраля по городу распространились слухи о том, что новые власти планируют повсеместно закрыть румынские гимназии и школы, а вместо них открыть украинские. В здание местной администрации явилась возмущённая депутация учителей.

В тоже время была раскрыта подготовка к крупномасштабному выступлению прорумынских сил в уездном центре. К ней был причастен бывший префект уезда, главы румынских сел, бывшие высокопоставленные сотрудники полиции, священнослужители румынской православной церкви.

Организаторы протестов планировали приурочить их к началу традиционной местной ярмарки 5 марта. На неё по утрам в Сигет съезжалось множество крестьян из окрестных сёл. Накануне этих событий в уезде появилось много отпускников и дезертиров румынской армии, в том числе и офицеров, не зарегистрировавшихся, как полагалось, у советского коменданта.

Напряжённость усиливалась и тем, что румынские села саботировали отправку мужского населения на восстановление железных дорог. Неподалёку от Сигета были задержаны диверсанты, пытавшиеся, как указывалось в армейских донесениях, затопить водой соляные шахты, снабжавшие солью 2-й и 4-й Украинские фронты Красной армии.

Советское командование запретило в назначенный день проведение ярмарки и ограничило въезд в город. У желающих попасть в Сигет было изъято большое количество оружия. По подозрению в организации беспорядков были задержаны более 50 человек.