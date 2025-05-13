Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины - 13.05.2025 Украина.ру
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Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины
Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины - 13.05.2025 Украина.ру
Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины
Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2025-05-13T11:00
2025-05-13T11:39
новости
украина
ярослав железняк
сумская область
верховная рада
рада
вооруженные силы украины
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"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - ред.). Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет", - написал Железняк.В феврале депутат Рады Нина Южанина отмечала, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. Подробнее о положении ВСУ - в материале Кирилла Курбатова Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ярослав железняк, сумская область, верховная рада, рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Ярослав Железняк, Сумская область, Верховная Рада, Рада, Вооруженные силы Украины

Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины

11:00 13.05.2025 (обновлено: 11:39 13.05.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - ред.). Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет", - написал Железняк.
В феврале депутат Рады Нина Южанина отмечала, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны.
Подробнее о положении ВСУ - в материале Кирилла Курбатова Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили на сайте Украина.ру.
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