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Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины

Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины - 13.05.2025 Украина.ру

Железняк рассказал о нехватке денег на ВСУ в бюджете Украины

Денег на ВСУ в бюджете Украины на этот год не хватает. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2025-05-13T11:00

2025-05-13T11:00

2025-05-13T11:39

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"В этом году (как и в 2024, и 2023-м) в бюджете не хватает денег на армию️. Уже по состоянию на середину мая очевидно, что запланированных расходов на армию недостаточно и потребность будет больше. Где-то сейчас на 200 миллиардов гривен (4,8 миллиарда долларов - ред.). Поэтому относительно в ближайшее время правительство внесет проект изменений в бюджет", - написал Железняк.В феврале депутат Рады Нина Южанина отмечала, что обеспечение ВСУ находится на критическом уровне, нужно сократить все расходы бюджета, чтобы направить деньги на сектор обороны. Подробнее о положении ВСУ - в материале Кирилла Курбатова Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчили на сайте Украина.ру.

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новости, украина, ярослав железняк, сумская область, верховная рада, рада, вооруженные силы украины