Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети - 20.05.2025 Украина.ру
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Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети
Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети - 20.05.2025 Украина.ру
Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети
Руководство европейских стран планирует введение общеевропейских ограничений на использование социальных сетей – якобы для того, чтобы ограничить к ним доступ для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати или до пятнадцати лет.
2025-05-20T18:57
2025-05-20T18:57
эксклюзив
украина
европа
франция
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
павел дуров
ес
bloomberg
google
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Как сообщает американская информационная платформа Bloomberg со ссылкой на внутренние циркуляры руководства Евросоюза, Франция, Испания и Греция уже договорились между собой о разработке специального законопроекта об обязательных возрастных ограничениях для пользователей соцсетей.А министры цифровизации этих стран активно занимаются подготовкой будущего запретительного закона, чтобы обсудить его во время предстоящей встречи с участием представителей всех государств ЕС, назначенной на 6 июня.Реализация данной инициативы проходит с прямой подачи высшего европейского руководства. Об этом свидетельствуют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. В начале нынешнего месяца он неожиданно заявил о наличии причинно-следственной связи между использованием популярных сетевых сообществ и психическими проблемами у детей. Подразумевая, что подрастающее поколение не должно иметь открытый доступ к цифровому пространству.Однако совершенно очевидно – трогательная забота о психике европейских подростков прикрывает собой желание контролировать их родителей.Ведь для того, чтобы установить возрастные ограничения на присутствие в социальных сетях, необходимо в обязательном порядке внедрить технологию проверки возраста для любого устройства, имеющего доступ к мировой паутине – будь-то персональный компьютер, планшет или смартфон. А также зарегистрировать личности сотен миллионов сетевых пользователей из Европы, привязав их к официально разрешенным аккаунтам – например, в Google.Европейские чиновники предлагают западным цифровым компаниям войти в сговор, прельщая их огромными базами личной информации, которую придется предоставить европейцам при официальной регистрации в соцсетях. Потому что это принесет интернет-гигантам огромные прибыли на одной только рекламе."Они хотят использовать экономический потенциал 450 миллионов потребителей ЕС, чтобы заставить технологические компании разрабатывать эффективные системы (цифрового контроля)", – пишут об этом в Bloomberg.Но основной смысл этих маневров, конечно же, сводится в итоге не к экономике, а к политике.Как сообщает американское издание, Европейская комиссия во главе с никем не избранной Урсулой фон дер Ляйен, и некоторые государства ЕС – например, та же Франция – обеспокоены, что европейцы до сих пор имеют "доступ к социальным сетям из-за границы ЕС".Другими словами, в Брюсселе не хотят, чтобы граждане европейских стран свободно читали в телеграме материалы запрещенных в Европе информационных агентств из России или Китая.А поскольку руководство "Телеграма" отвергло требование французской разведки, которая пыталась оказать давление на Павла Дурова, заставляя его закрыть доступ к идеологически неправильным каналам, европейская бюрократия наверняка пойдет по пути установления полного контроля над собственными согражданами.Официально зарегистрированного – под предлогом установления возрастных ограничений – пользователя сетей легко будет вычислить и наказать за то, что он распространяет информацию с каких-то запрещенных в ЕС ресурсов – к примеру, с каналов или страниц популярного во всем мире RT. Или даже за то, что он просто читает что-то неблагонадежное в интернете.Не говоря уже о том, что это упростит возможность для поиска и блокировки альтернативных источников информации.Опытным полем для проведения такого эксперимента станет Австралия. Возрастные ограничения на доступ к социальным сетям заработают там уже в декабре. А в ближайшие месяцы австралийцам придется добровольно-принудительно подтверждать свой возраст, привязывая ник-неймы к аккаунтам в Google. Причем, на пятом континенте даже не скрывают, что это должно помочь местной власти в священной борьбе с разгулом китайско-российской "дезинформации".Основные западные масс-медиа давно превратились в оруэлловское Министерство правды, буквально пропитанное госпропагандой – где нет места оппозиционному мнению, а критика власти приравнивается к работе в интересах Москвы.В прошлом году вступил в силу принятый Европейским союзом закон о цифровых услугах, который позволяет "быстрее удалять незаконный интернет-контент". А теперь в Брюсселе желают провести окончательную зачистку социальных сетей. Потому что обитатели "цветущего европейского сада" пока еще имеют возможность отыскать на их просторах объективные и взвешенные информационные источники, не подконтрольные Стармеру, Макрону и Мерцу.Тот же путь неизбежно обречена пройти Украина, где с готовностью скопируют репрессивную законодательную инициативу.Украинский национальный совет по теле- и радиовещанию еще в прошлом году потребовал полностью заблокировать мессенджер "Телеграм" на территории Украины."Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой социальной сети государственными органами, является промежуточным, и вскоре "Телеграм" будет полностью заблокирован на Украине, как в свое время были заблокированы Одноклассники, ВКонтакте и все сервисы компаний Яндекс и Mail.ru", – говорилось в сообщении этой структуры.А поскольку на Украине установлен диктаторский режим беззакония и насилия, ее руководство может без особого труда закрыть сетевое пространство для всех недостаточно лояльных граждан, которые откажутся от официальной регистрации в качестве интернет-пользователей.Без оглядки на их возраст – и для молодых, и для старых.Читайте также: Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, европа, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, павел дуров, ес, bloomberg, google
Эксклюзив, Украина, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Павел Дуров, ЕС, bloomberg, google

Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети

18:57 20.05.2025
 
Сгенерировано нейросетью
Сгенерировано нейросетью
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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Руководство европейских стран планирует введение общеевропейских ограничений на использование социальных сетей – якобы для того, чтобы ограничить к ним доступ для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати или до пятнадцати лет.
Как сообщает американская информационная платформа Bloomberg со ссылкой на внутренние циркуляры руководства Евросоюза, Франция, Испания и Греция уже договорились между собой о разработке специального законопроекта об обязательных возрастных ограничениях для пользователей соцсетей.
А министры цифровизации этих стран активно занимаются подготовкой будущего запретительного закона, чтобы обсудить его во время предстоящей встречи с участием представителей всех государств ЕС, назначенной на 6 июня.
Реализация данной инициативы проходит с прямой подачи высшего европейского руководства. Об этом свидетельствуют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. В начале нынешнего месяца он неожиданно заявил о наличии причинно-следственной связи между использованием популярных сетевых сообществ и психическими проблемами у детей. Подразумевая, что подрастающее поколение не должно иметь открытый доступ к цифровому пространству.
Однако совершенно очевидно – трогательная забота о психике европейских подростков прикрывает собой желание контролировать их родителей.
Ведь для того, чтобы установить возрастные ограничения на присутствие в социальных сетях, необходимо в обязательном порядке внедрить технологию проверки возраста для любого устройства, имеющего доступ к мировой паутине – будь-то персональный компьютер, планшет или смартфон. А также зарегистрировать личности сотен миллионов сетевых пользователей из Европы, привязав их к официально разрешенным аккаунтам – например, в Google.
Европейские чиновники предлагают западным цифровым компаниям войти в сговор, прельщая их огромными базами личной информации, которую придется предоставить европейцам при официальной регистрации в соцсетях. Потому что это принесет интернет-гигантам огромные прибыли на одной только рекламе.
"Они хотят использовать экономический потенциал 450 миллионов потребителей ЕС, чтобы заставить технологические компании разрабатывать эффективные системы (цифрового контроля)", – пишут об этом в Bloomberg.
Но основной смысл этих маневров, конечно же, сводится в итоге не к экономике, а к политике.
Как сообщает американское издание, Европейская комиссия во главе с никем не избранной Урсулой фон дер Ляйен, и некоторые государства ЕС – например, та же Франция – обеспокоены, что европейцы до сих пор имеют "доступ к социальным сетям из-за границы ЕС".
Другими словами, в Брюсселе не хотят, чтобы граждане европейских стран свободно читали в телеграме материалы запрещенных в Европе информационных агентств из России или Китая.
А поскольку руководство "Телеграма" отвергло требование французской разведки, которая пыталась оказать давление на Павла Дурова, заставляя его закрыть доступ к идеологически неправильным каналам, европейская бюрократия наверняка пойдет по пути установления полного контроля над собственными согражданами.
Официально зарегистрированного – под предлогом установления возрастных ограничений – пользователя сетей легко будет вычислить и наказать за то, что он распространяет информацию с каких-то запрещенных в ЕС ресурсов – к примеру, с каналов или страниц популярного во всем мире RT. Или даже за то, что он просто читает что-то неблагонадежное в интернете.
Не говоря уже о том, что это упростит возможность для поиска и блокировки альтернативных источников информации.
Опытным полем для проведения такого эксперимента станет Австралия. Возрастные ограничения на доступ к социальным сетям заработают там уже в декабре. А в ближайшие месяцы австралийцам придется добровольно-принудительно подтверждать свой возраст, привязывая ник-неймы к аккаунтам в Google. Причем, на пятом континенте даже не скрывают, что это должно помочь местной власти в священной борьбе с разгулом китайско-российской "дезинформации".
Основные западные масс-медиа давно превратились в оруэлловское Министерство правды, буквально пропитанное госпропагандой – где нет места оппозиционному мнению, а критика власти приравнивается к работе в интересах Москвы.
В прошлом году вступил в силу принятый Европейским союзом закон о цифровых услугах, который позволяет "быстрее удалять незаконный интернет-контент". А теперь в Брюсселе желают провести окончательную зачистку социальных сетей. Потому что обитатели "цветущего европейского сада" пока еще имеют возможность отыскать на их просторах объективные и взвешенные информационные источники, не подконтрольные Стармеру, Макрону и Мерцу.
Тот же путь неизбежно обречена пройти Украина, где с готовностью скопируют репрессивную законодательную инициативу.
Украинский национальный совет по теле- и радиовещанию еще в прошлом году потребовал полностью заблокировать мессенджер "Телеграм" на территории Украины.
"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой социальной сети государственными органами, является промежуточным, и вскоре "Телеграм" будет полностью заблокирован на Украине, как в свое время были заблокированы Одноклассники, ВКонтакте и все сервисы компаний Яндекс и Mail.ru", – говорилось в сообщении этой структуры.
А поскольку на Украине установлен диктаторский режим беззакония и насилия, ее руководство может без особого труда закрыть сетевое пространство для всех недостаточно лояльных граждан, которые откажутся от официальной регистрации в качестве интернет-пользователей.
Без оглядки на их возраст – и для молодых, и для старых.
Читайте также: Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит
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