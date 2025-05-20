https://ukraina.ru/20250520/ministerstvo-pravdy-v-evrope-i-na-ukraine-vozmut-pod-kontrol-sotsseti-1063278834.html

Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети

Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети - 20.05.2025 Украина.ру

Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети

Руководство европейских стран планирует введение общеевропейских ограничений на использование социальных сетей – якобы для того, чтобы ограничить к ним доступ для несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати или до пятнадцати лет.

2025-05-20T18:57

2025-05-20T18:57

2025-05-20T18:57

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европа

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Как сообщает американская информационная платформа Bloomberg со ссылкой на внутренние циркуляры руководства Евросоюза, Франция, Испания и Греция уже договорились между собой о разработке специального законопроекта об обязательных возрастных ограничениях для пользователей соцсетей.А министры цифровизации этих стран активно занимаются подготовкой будущего запретительного закона, чтобы обсудить его во время предстоящей встречи с участием представителей всех государств ЕС, назначенной на 6 июня.Реализация данной инициативы проходит с прямой подачи высшего европейского руководства. Об этом свидетельствуют недавние слова президента Франции Эммануэля Макрона. В начале нынешнего месяца он неожиданно заявил о наличии причинно-следственной связи между использованием популярных сетевых сообществ и психическими проблемами у детей. Подразумевая, что подрастающее поколение не должно иметь открытый доступ к цифровому пространству.Однако совершенно очевидно – трогательная забота о психике европейских подростков прикрывает собой желание контролировать их родителей.Ведь для того, чтобы установить возрастные ограничения на присутствие в социальных сетях, необходимо в обязательном порядке внедрить технологию проверки возраста для любого устройства, имеющего доступ к мировой паутине – будь-то персональный компьютер, планшет или смартфон. А также зарегистрировать личности сотен миллионов сетевых пользователей из Европы, привязав их к официально разрешенным аккаунтам – например, в Google.Европейские чиновники предлагают западным цифровым компаниям войти в сговор, прельщая их огромными базами личной информации, которую придется предоставить европейцам при официальной регистрации в соцсетях. Потому что это принесет интернет-гигантам огромные прибыли на одной только рекламе."Они хотят использовать экономический потенциал 450 миллионов потребителей ЕС, чтобы заставить технологические компании разрабатывать эффективные системы (цифрового контроля)", – пишут об этом в Bloomberg.Но основной смысл этих маневров, конечно же, сводится в итоге не к экономике, а к политике.Как сообщает американское издание, Европейская комиссия во главе с никем не избранной Урсулой фон дер Ляйен, и некоторые государства ЕС – например, та же Франция – обеспокоены, что европейцы до сих пор имеют "доступ к социальным сетям из-за границы ЕС".Другими словами, в Брюсселе не хотят, чтобы граждане европейских стран свободно читали в телеграме материалы запрещенных в Европе информационных агентств из России или Китая.А поскольку руководство "Телеграма" отвергло требование французской разведки, которая пыталась оказать давление на Павла Дурова, заставляя его закрыть доступ к идеологически неправильным каналам, европейская бюрократия наверняка пойдет по пути установления полного контроля над собственными согражданами.Официально зарегистрированного – под предлогом установления возрастных ограничений – пользователя сетей легко будет вычислить и наказать за то, что он распространяет информацию с каких-то запрещенных в ЕС ресурсов – к примеру, с каналов или страниц популярного во всем мире RT. Или даже за то, что он просто читает что-то неблагонадежное в интернете.Не говоря уже о том, что это упростит возможность для поиска и блокировки альтернативных источников информации.Опытным полем для проведения такого эксперимента станет Австралия. Возрастные ограничения на доступ к социальным сетям заработают там уже в декабре. А в ближайшие месяцы австралийцам придется добровольно-принудительно подтверждать свой возраст, привязывая ник-неймы к аккаунтам в Google. Причем, на пятом континенте даже не скрывают, что это должно помочь местной власти в священной борьбе с разгулом китайско-российской "дезинформации".Основные западные масс-медиа давно превратились в оруэлловское Министерство правды, буквально пропитанное госпропагандой – где нет места оппозиционному мнению, а критика власти приравнивается к работе в интересах Москвы.В прошлом году вступил в силу принятый Европейским союзом закон о цифровых услугах, который позволяет "быстрее удалять незаконный интернет-контент". А теперь в Брюсселе желают провести окончательную зачистку социальных сетей. Потому что обитатели "цветущего европейского сада" пока еще имеют возможность отыскать на их просторах объективные и взвешенные информационные источники, не подконтрольные Стармеру, Макрону и Мерцу.Тот же путь неизбежно обречена пройти Украина, где с готовностью скопируют репрессивную законодательную инициативу.Украинский национальный совет по теле- и радиовещанию еще в прошлом году потребовал полностью заблокировать мессенджер "Телеграм" на территории Украины."Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой социальной сети государственными органами, является промежуточным, и вскоре "Телеграм" будет полностью заблокирован на Украине, как в свое время были заблокированы Одноклассники, ВКонтакте и все сервисы компаний Яндекс и Mail.ru", – говорилось в сообщении этой структуры.А поскольку на Украине установлен диктаторский режим беззакония и насилия, ее руководство может без особого труда закрыть сетевое пространство для всех недостаточно лояльных граждан, которые откажутся от официальной регистрации в качестве интернет-пользователей.Без оглядки на их возраст – и для молодых, и для старых.Читайте также: Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит

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Александр Савко

эксклюзив, украина, европа, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, павел дуров, ес, bloomberg, google