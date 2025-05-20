Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО - 20.05.2025 Украина.ру
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Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО
Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО - 20.05.2025 Украина.ру
Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову, 19-летняя дочь которой недавно выложила в сеть ролик, где угрожала недоброжелателю отправить его на СВО благодаря связям матери. О своем решении глава региона сообщил в своем телеграм-канале
2025-05-20T13:11
2025-05-20T15:23
новости
губернатор
сво
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"Ю.П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области", - написал он, уточнив, что принял решение после "прагматичного и объективного анализа ситуации".Губернатор добавил, что опубликовавшая скандальный ролик девушка, живет и учится "вдали от дома", где испытав кризис в отношениях с молодым человеком, "по глупости совершила такой поступок", однако это не служит оправданием к "недопустимым, оскорбительным и вульгарным" словам, затрагивающим "святую и чувствительную для всех нас тему".Он добавил также, что на место Шевцовой с высокой долей вероятности будет назначен участник СВО, в настоящее время рассматриваются ветераны боевых действий, прошедшие региональный аналог программы "Время героев".Глава Вологодского региона добавил, что участие в СВО - честь и привилегия, а не наказание, а Юлия Шевцова сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой.Ранее в соцсетях ее 19-летняя дочь опубликовала видео, в котором обратилась к своему недоброжелателю такими словами: "Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим".Видео вызвало большой резонанс, и через какое-то время глава муниципалитета записала свой ролик, где извинилась за наследницу, однако в отставку пойти отказалась."Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, сейчас находящимся в зоне специальной военной операции и защищающим нашу Родину, в том числе ценой своей жизни. Да, наши дети совершают ошибки по глупости, по неопытности, но надо вовремя осознавать и исправлять их. С ребенком составлен серьезный разговор. &lt;..&gt; Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - заявила Юлия Шевцова.Другие события дня: Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время.
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новости, губернатор, сво
Новости, губернатор, СВО

Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО

13:11 20.05.2025 (обновлено: 15:23 20.05.2025)
 
© соцсети Юлии Шевцовой
© соцсети Юлии Шевцовой
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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову, 19-летняя дочь которой недавно выложила в сеть ролик, где угрожала недоброжелателю отправить его на СВО благодаря связям матери. О своем решении глава региона сообщил в своем телеграм-канале
"Ю.П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области", - написал он, уточнив, что принял решение после "прагматичного и объективного анализа ситуации".
Губернатор добавил, что опубликовавшая скандальный ролик девушка, живет и учится "вдали от дома", где испытав кризис в отношениях с молодым человеком, "по глупости совершила такой поступок", однако это не служит оправданием к "недопустимым, оскорбительным и вульгарным" словам, затрагивающим "святую и чувствительную для всех нас тему".

"Произошедшее - урок всем нам, родителям, а также повод присмотреться, правильно ли воспитываем своих детей, уделяем ли им достаточно внимания. Этот вывод должен сделать каждый из нас", - подчеркнул Филимонов.

Он добавил также, что на место Шевцовой с высокой долей вероятности будет назначен участник СВО, в настоящее время рассматриваются ветераны боевых действий, прошедшие региональный аналог программы "Время героев".
Глава Вологодского региона добавил, что участие в СВО - честь и привилегия, а не наказание, а Юлия Шевцова сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой.
Ранее в соцсетях ее 19-летняя дочь опубликовала видео, в котором обратилась к своему недоброжелателю такими словами: "Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим".
Видео вызвало большой резонанс, и через какое-то время глава муниципалитета записала свой ролик, где извинилась за наследницу, однако в отставку пойти отказалась.
"Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, сейчас находящимся в зоне специальной военной операции и защищающим нашу Родину, в том числе ценой своей жизни. Да, наши дети совершают ошибки по глупости, по неопытности, но надо вовремя осознавать и исправлять их. С ребенком составлен серьезный разговор. <..> Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - заявила Юлия Шевцова.
Другие события дня: Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время.
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