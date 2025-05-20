https://ukraina.ru/20250520/ee-mesto-zaymet-veteran-svo-vologodskiy-gubernator-uvolil-glavu-munitsipaliteta-za-slova-ob-svo-1063266589.html

Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО

Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО - 20.05.2025 Украина.ру

Ее место займет ветеран СВО: вологодский губернатор уволил главу муниципалитета за слова ее дочери об СВО

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отправил в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову, 19-летняя дочь которой недавно выложила в сеть ролик, где угрожала недоброжелателю отправить его на СВО благодаря связям матери. О своем решении глава региона сообщил в своем телеграм-канале

2025-05-20T13:11

2025-05-20T13:11

2025-05-20T15:23

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"Ю.П. Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области", - написал он, уточнив, что принял решение после "прагматичного и объективного анализа ситуации".Губернатор добавил, что опубликовавшая скандальный ролик девушка, живет и учится "вдали от дома", где испытав кризис в отношениях с молодым человеком, "по глупости совершила такой поступок", однако это не служит оправданием к "недопустимым, оскорбительным и вульгарным" словам, затрагивающим "святую и чувствительную для всех нас тему".Он добавил также, что на место Шевцовой с высокой долей вероятности будет назначен участник СВО, в настоящее время рассматриваются ветераны боевых действий, прошедшие региональный аналог программы "Время героев".Глава Вологодского региона добавил, что участие в СВО - честь и привилегия, а не наказание, а Юлия Шевцова сможет найти себя в сфере, не связанной с государственной службой.Ранее в соцсетях ее 19-летняя дочь опубликовала видео, в котором обратилась к своему недоброжелателю такими словами: "Ты че фраер, попутал? Ты знаешь кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим".Видео вызвало большой резонанс, и через какое-то время глава муниципалитета записала свой ролик, где извинилась за наследницу, однако в отставку пойти отказалась."Мы всей семьей приносим свои искренние извинения тем людям, чьи чувства задел этот ролик. Низкий поклон ребятам, сейчас находящимся в зоне специальной военной операции и защищающим нашу Родину, в том числе ценой своей жизни. Да, наши дети совершают ошибки по глупости, по неопытности, но надо вовремя осознавать и исправлять их. С ребенком составлен серьезный разговор. <..> Но знаете, нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия. Я люблю свою Родину и продолжу работать на благо нашей территории так, чтобы никто не сомневался в искренности моих слов", - заявила Юлия Шевцова.Другие события дня: Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время.

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новости, губернатор, сво