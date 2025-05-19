Путин размажет Зеленского психологически — бывший премьер Степашин - 19.05.2025 Украина.ру
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Путин размажет Зеленского психологически — бывший премьер Степашин
Путин размажет Зеленского психологически — бывший премьер Степашин - 19.05.2025 Украина.ру
Путин размажет Зеленского психологически — бывший премьер Степашин
Владимиру Зеленскому не выгодна встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что российский лидер его размажет психологически. Таким мнением поделился президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам"
2025-05-19T09:00
2025-05-19T09:14
владимир путин
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"Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически", - заверил Степашин.Он добавил, что мир станет для Зеленского политической смертью, "а может, и не только политической". А война дает ему "возможность сохранять и власть, и жизнь".При этом Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году.Состоявшиеся в минувшую пятницу российско-украинские переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.
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владимир путин, киев, украина, россия, новости, владимир зеленский
Владимир Путин, Киев, Украина, Россия, Новости, Владимир Зеленский

Путин размажет Зеленского психологически — бывший премьер Степашин

09:00 19.05.2025 (обновлено: 09:14 19.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной
Президент РФ В. Путин провел совещание по подготовке переговоров с Украиной
© POOL
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Владимиру Зеленскому не выгодна встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что российский лидер его размажет психологически. Таким мнением поделился президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам"
"Есть запрос с украинской стороны на прямую встречу руководителей двух стран. Запрос принят к сведению. Я, правда, не уверен, что Зеленскому так уж выгодна встреча с Путиным. Ведь Путин его просто размажет психологически", - заверил Степашин.
Он добавил, что мир станет для Зеленского политической смертью, "а может, и не только политической". А война дает ему "возможность сохранять и власть, и жизнь".
При этом Степашин считает, что активная фаза украинского конфликта закончится в 2025 году.
Состоявшиеся в минувшую пятницу российско-украинские переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Подробнее - в материале Украина за неделю. Переговоры в Стамбуле, страшная ночь под Киевом на сайте Украина.ру.
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