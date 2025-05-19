https://ukraina.ru/20250519/london-i-bryussel-soglasovali-oboronnyy-fond-a-putinu-i-trampu-pozhelali-udachi-1063250052.html

Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи

Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи - 19.05.2025 Украина.ру

Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи

Власти Евросоюза и Великобритании одобрили создание фонда оборонных инвестиций, средства из которого будут выделятся в кредит на перевооружение Европы. Пресс-конференцию пришлось сворачивать из-за неудобного вопроса о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа

2025-05-19T17:13

2025-05-19T17:13

2025-05-19T17:13

эксклюзив

великобритания

лондон

брюссель

кир стармер

дональд трамп

еврокомиссия

ес

евросовет

владимир путин

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял 19 мая в Лондоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Антониу Кошту. Встрече предшествовали длительные переговоры о перезагрузке отношений Великобритании с Евросоюзом. По итогам определены новые правила, по которым будет Великобритания будет взаимодействовать с ЕС в условиях Brexit. Согласовать удалось даже то, что евросоюзникам разрешат ловить рыбу в британских водах следующие 12 лет.Кроме этого, Лондон и Брюссель согласовали создание фонда оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро в рамках инициативы по перевооружению (или просто милитаризации) Европы. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.После этой сделки "Великобритания вернулась на мировую арену", заявил Стармер на совместной пресс-конференции. Но журналисты хотели знать, что в Европе ожидают от телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот такая мировая арена, на которой всех интересуют Россия и Штаты.Звучит как анекдот, но это чистейшая правда. При Стармере задают вопрос: что вы будете делать, если Трамп не сможет убедить Путина согласиться на прекращение огня? А он и говорит: ну, я десять месяцев у власти, давайте расскажу про темпы. Потому что его, как лидера коалиции желающих принять участие в военной авантюре на Украине, спросили только о том, когда соглашения с ЕС вступят в силу."Мы пришли к власти чуть более 10 месяцев назад. Осенью прошлого года мы всерьез взялись за то, чего хотели добиться от этого саммита. И поэтому примерно через шесть месяцев мы смогли прийти к согласию по широкому кругу вопросов. И это реальный прогресс", - раздраженно ответил Стармер.Урсула уклонилась от ответа на вопрос про телефонный разговор. От нее потребовали только рассказать о том, какой вклад должна внести Великобритания в фонд оборонных инвестиций SAFE. И то не смогла сказать."Инструмент SAFE только что получил одобрение всех институтов, так что он готов к запуску. Теперь нам нужно активно поработать, чтобы согласовать второй этап, и тогда... мы действительно будем готовы к реализации. Надеюсь, это вопрос всего нескольких недель", - сказала она.Только Антониу Кошта шагнул чуть-чуть не в ногу. Улыбкой и словами он излучал готовность к миротворческой деятельности, пока его не прервали, а пресс-конференцию - свернули.Устойчивый мир на Украине - главный приоритет для европейской безопасности, сказал он. А дальше - то, что россияне уже слышали от европейцев много раз. Якобы Россия должна безоговорочно прекратить боевые действия (Киев не должен?), а коалиция желающих, состав которой неизвестен, будет такой "мир" на Украине гарантировать. Но это - не главные заявления. Стоп-словами для прекращения общения с прессой стали эти:"Я желаю всего наилучшего в связи с предстоящим разговором между президентом Трампом и президентом Путиным. Мы полностью поддерживаем все усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой войны, - сказал Кошту. - Мы с тревогой ждем результатов этого разговора, ведь от них во многом зависит будущее Украины и ее народа".Комично то, что журналисты британского старейшего издания The Guardian просто вырезали этот эпизод. После ответа Урсулы фон дер Ляйен, по их версии, "пресс-конференция закончилась". Выше этого сообщения - просьба к читателям пожертвовать редакции хоть сколько-нибудь средств, потому что эта редакция отстаивает свободу и независимость, борется с дезинформацией, не склоняется перед авторитарными и антидемократическими лидерами, и так далее.SAFEБританские журналисты называют председателя ЕК "железной леди", которая якобы держит в руках ключ от экономического благополучия Соединенного Королевства. Председатель ЕК накануне попала в крупный коррупционный скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19, она же является инициатором кампании по увеличению оборонных расходов в Европе на 800 млрд евро.Лондон согласовал с Брюсселем множество тем, включая стандарты на продукты питания, рыболовство, иммиграцию, экспорт с/х продукции и другие. Одна из ключевых сделок - по оборонной политике.Соглашение в сфере обороны и безопасности может предоставить Великобритании доступ к оборонному фонду SAFE.Фонд предполагает кредитование государств-членов ЕС для закупок систем ПВО, ПРО, боеприпасов, беспилотников и другой продукции военного назначения на сумму до 150 млрд евро. Этим инструментом могут пользоваться только члены ЕС, поэтому лондонский саммит 19 мая - легальный способ обхода установленных ранее правил. Кроме этого, фонд будут использовать для военных поставок на Украину.Ник Томас-Саймондс, главный переговорщик с Брюсселем от Стармера, назвал 19 мая историческим днем для Великобритании. Договоренности положительно повлияют на ситуацию с рабочими местами, считает он. Противники Стармера с этим не согласны. Они считают, что теперь Лондон подчиняется Брюсселю, и смысл выхода Великобритании из Европейского Союза окончательно потерян. Грубо говоря, французы получат право вылавливать рыбу из британских вод в течение 12 следующих лет, а британцы за это ничего не получат. Но это, опять же, больше к теме возвращения Великобритании на мировую арену.Лондон и Брюссель договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны, заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. По ее словам, соглашение - первый шаг на пути к участию Великобритании в европейской милитаризации."Это, конечно, создаст новые возможности для нашей оборонной промышленности и откроет возможность для более сильной и скоординированной поддержки также и для Украины", - заявила она.Фонд SAFE предложили создать еще в марте. Предполагается, что его будут формировать за счет совместных заимствований, а членам ЕС - выдавать из него кредиты на укрепление обороны и европейского оборонпрома, для перечисления на совместные закупки вооружений.Фонд может заработать в конце мая. Сколько вложат в него средств из карманов британских налогоплательщиков - неизвестно. По словам Урсулы фон дер Ляйен, партнерство Лондона и Брюсселя только открывает дверь к совместным закупкам вооружений. Теперь ей нужен "еще один, второй шаг", чтобы закрыть военные пробелы и увеличить совместимость армий, "когда наши вооруженные силы будут отправляться на совместные миссии".

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эксклюзив, великобритания, лондон, брюссель, кир стармер, дональд трамп, еврокомиссия, ес, евросовет, владимир путин