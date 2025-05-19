Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи - 19.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250519/london-i-bryussel-soglasovali-oboronnyy-fond-a-putinu-i-trampu-pozhelali-udachi-1063250052.html
Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи - 19.05.2025 Украина.ру
Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
Власти Евросоюза и Великобритании одобрили создание фонда оборонных инвестиций, средства из которого будут выделятся в кредит на перевооружение Европы. Пресс-конференцию пришлось сворачивать из-за неудобного вопроса о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа
2025-05-19T17:13
2025-05-19T17:13
эксклюзив
великобритания
лондон
брюссель
кир стармер
дональд трамп
еврокомиссия
ес
евросовет
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063249934_34:0:1751:966_1920x0_80_0_0_a0a62c3cdac89bdf47c098eadb308830.png
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял 19 мая в Лондоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Антониу Кошту. Встрече предшествовали длительные переговоры о перезагрузке отношений Великобритании с Евросоюзом. По итогам определены новые правила, по которым будет Великобритания будет взаимодействовать с ЕС в условиях Brexit. Согласовать удалось даже то, что евросоюзникам разрешат ловить рыбу в британских водах следующие 12 лет.Кроме этого, Лондон и Брюссель согласовали создание фонда оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро в рамках инициативы по перевооружению (или просто милитаризации) Европы. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.После этой сделки "Великобритания вернулась на мировую арену", заявил Стармер на совместной пресс-конференции. Но журналисты хотели знать, что в Европе ожидают от телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот такая мировая арена, на которой всех интересуют Россия и Штаты.Звучит как анекдот, но это чистейшая правда. При Стармере задают вопрос: что вы будете делать, если Трамп не сможет убедить Путина согласиться на прекращение огня? А он и говорит: ну, я десять месяцев у власти, давайте расскажу про темпы. Потому что его, как лидера коалиции желающих принять участие в военной авантюре на Украине, спросили только о том, когда соглашения с ЕС вступят в силу."Мы пришли к власти чуть более 10 месяцев назад. Осенью прошлого года мы всерьез взялись за то, чего хотели добиться от этого саммита. И поэтому примерно через шесть месяцев мы смогли прийти к согласию по широкому кругу вопросов. И это реальный прогресс", - раздраженно ответил Стармер.Урсула уклонилась от ответа на вопрос про телефонный разговор. От нее потребовали только рассказать о том, какой вклад должна внести Великобритания в фонд оборонных инвестиций SAFE. И то не смогла сказать."Инструмент SAFE только что получил одобрение всех институтов, так что он готов к запуску. Теперь нам нужно активно поработать, чтобы согласовать второй этап, и тогда... мы действительно будем готовы к реализации. Надеюсь, это вопрос всего нескольких недель", - сказала она.Только Антониу Кошта шагнул чуть-чуть не в ногу. Улыбкой и словами он излучал готовность к миротворческой деятельности, пока его не прервали, а пресс-конференцию - свернули.Устойчивый мир на Украине - главный приоритет для европейской безопасности, сказал он. А дальше - то, что россияне уже слышали от европейцев много раз. Якобы Россия должна безоговорочно прекратить боевые действия (Киев не должен?), а коалиция желающих, состав которой неизвестен, будет такой "мир" на Украине гарантировать. Но это - не главные заявления. Стоп-словами для прекращения общения с прессой стали эти:"Я желаю всего наилучшего в связи с предстоящим разговором между президентом Трампом и президентом Путиным. Мы полностью поддерживаем все усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой войны, - сказал Кошту. - Мы с тревогой ждем результатов этого разговора, ведь от них во многом зависит будущее Украины и ее народа".Комично то, что журналисты британского старейшего издания The Guardian просто вырезали этот эпизод. После ответа Урсулы фон дер Ляйен, по их версии, "пресс-конференция закончилась". Выше этого сообщения - просьба к читателям пожертвовать редакции хоть сколько-нибудь средств, потому что эта редакция отстаивает свободу и независимость, борется с дезинформацией, не склоняется перед авторитарными и антидемократическими лидерами, и так далее.SAFEБританские журналисты называют председателя ЕК "железной леди", которая якобы держит в руках ключ от экономического благополучия Соединенного Королевства. Председатель ЕК накануне попала в крупный коррупционный скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19, она же является инициатором кампании по увеличению оборонных расходов в Европе на 800 млрд евро.Лондон согласовал с Брюсселем множество тем, включая стандарты на продукты питания, рыболовство, иммиграцию, экспорт с/х продукции и другие. Одна из ключевых сделок - по оборонной политике.Соглашение в сфере обороны и безопасности может предоставить Великобритании доступ к оборонному фонду SAFE.Фонд предполагает кредитование государств-членов ЕС для закупок систем ПВО, ПРО, боеприпасов, беспилотников и другой продукции военного назначения на сумму до 150 млрд евро. Этим инструментом могут пользоваться только члены ЕС, поэтому лондонский саммит 19 мая - легальный способ обхода установленных ранее правил. Кроме этого, фонд будут использовать для военных поставок на Украину.Ник Томас-Саймондс, главный переговорщик с Брюсселем от Стармера, назвал 19 мая историческим днем для Великобритании. Договоренности положительно повлияют на ситуацию с рабочими местами, считает он. Противники Стармера с этим не согласны. Они считают, что теперь Лондон подчиняется Брюсселю, и смысл выхода Великобритании из Европейского Союза окончательно потерян. Грубо говоря, французы получат право вылавливать рыбу из британских вод в течение 12 следующих лет, а британцы за это ничего не получат. Но это, опять же, больше к теме возвращения Великобритании на мировую арену.Лондон и Брюссель договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны, заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. По ее словам, соглашение - первый шаг на пути к участию Великобритании в европейской милитаризации."Это, конечно, создаст новые возможности для нашей оборонной промышленности и откроет возможность для более сильной и скоординированной поддержки также и для Украины", - заявила она.Фонд SAFE предложили создать еще в марте. Предполагается, что его будут формировать за счет совместных заимствований, а членам ЕС - выдавать из него кредиты на укрепление обороны и европейского оборонпрома, для перечисления на совместные закупки вооружений.Фонд может заработать в конце мая. Сколько вложат в него средств из карманов британских налогоплательщиков - неизвестно. По словам Урсулы фон дер Ляйен, партнерство Лондона и Брюсселя только открывает дверь к совместным закупкам вооружений. Теперь ей нужен "еще один, второй шаг", чтобы закрыть военные пробелы и увеличить совместимость армий, "когда наши вооруженные силы будут отправляться на совместные миссии".
https://ukraina.ru/20250514/sms-na-35-mlrd-evro-u-glavy-evrokomissii-ursuly-fon-der-lyayen-nachalis-problemy-1063124589.html
великобритания
лондон
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063249934_249:0:1537:966_1920x0_80_0_0_2e9013c4e68dc5c748ceebc147f7c1c9.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, лондон, брюссель, кир стармер, дональд трамп, еврокомиссия, ес, евросовет, владимир путин
Эксклюзив, Великобритания, Лондон, Брюссель, Кир Стармер, Дональд Трамп, Еврокомиссия, ЕС, евросовет, Владимир Путин

Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи

17:13 19.05.2025
 
© скриншотАнтониу Кошта, Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам саммита Великобритания-ЕС 19 мая 2025 года
Антониу Кошта, Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам саммита Великобритания-ЕС 19 мая 2025 года
© скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Власти Евросоюза и Великобритании одобрили создание фонда оборонных инвестиций, средства из которого будут выделятся в кредит на перевооружение Европы. Пресс-конференцию пришлось сворачивать из-за неудобного вопроса о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял 19 мая в Лондоне председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Антониу Кошту. Встрече предшествовали длительные переговоры о перезагрузке отношений Великобритании с Евросоюзом. По итогам определены новые правила, по которым будет Великобритания будет взаимодействовать с ЕС в условиях Brexit. Согласовать удалось даже то, что евросоюзникам разрешат ловить рыбу в британских водах следующие 12 лет.
Кроме этого, Лондон и Брюссель согласовали создание фонда оборонных инвестиций Security Action for Europe (SAFE) на сумму 150 млрд евро в рамках инициативы по перевооружению (или просто милитаризации) Европы. Об этом сообщили журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров.
После этой сделки "Великобритания вернулась на мировую арену", заявил Стармер на совместной пресс-конференции. Но журналисты хотели знать, что в Европе ожидают от телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Вот такая мировая арена, на которой всех интересуют Россия и Штаты.
Звучит как анекдот, но это чистейшая правда. При Стармере задают вопрос: что вы будете делать, если Трамп не сможет убедить Путина согласиться на прекращение огня? А он и говорит: ну, я десять месяцев у власти, давайте расскажу про темпы. Потому что его, как лидера коалиции желающих принять участие в военной авантюре на Украине, спросили только о том, когда соглашения с ЕС вступят в силу.
"Мы пришли к власти чуть более 10 месяцев назад. Осенью прошлого года мы всерьез взялись за то, чего хотели добиться от этого саммита. И поэтому примерно через шесть месяцев мы смогли прийти к согласию по широкому кругу вопросов. И это реальный прогресс", - раздраженно ответил Стармер.
Урсула уклонилась от ответа на вопрос про телефонный разговор. От нее потребовали только рассказать о том, какой вклад должна внести Великобритания в фонд оборонных инвестиций SAFE. И то не смогла сказать.
"Инструмент SAFE только что получил одобрение всех институтов, так что он готов к запуску. Теперь нам нужно активно поработать, чтобы согласовать второй этап, и тогда... мы действительно будем готовы к реализации. Надеюсь, это вопрос всего нескольких недель", - сказала она.
Только Антониу Кошта шагнул чуть-чуть не в ногу. Улыбкой и словами он излучал готовность к миротворческой деятельности, пока его не прервали, а пресс-конференцию - свернули.
Устойчивый мир на Украине - главный приоритет для европейской безопасности, сказал он. А дальше - то, что россияне уже слышали от европейцев много раз. Якобы Россия должна безоговорочно прекратить боевые действия (Киев не должен?), а коалиция желающих, состав которой неизвестен, будет такой "мир" на Украине гарантировать. Но это - не главные заявления. Стоп-словами для прекращения общения с прессой стали эти:
"Я желаю всего наилучшего в связи с предстоящим разговором между президентом Трампом и президентом Путиным. Мы полностью поддерживаем все усилия президента Трампа, направленные на прекращение этой войны, - сказал Кошту. - Мы с тревогой ждем результатов этого разговора, ведь от них во многом зависит будущее Украины и ее народа".
Комично то, что журналисты британского старейшего издания The Guardian просто вырезали этот эпизод. После ответа Урсулы фон дер Ляйен, по их версии, "пресс-конференция закончилась". Выше этого сообщения - просьба к читателям пожертвовать редакции хоть сколько-нибудь средств, потому что эта редакция отстаивает свободу и независимость, борется с дезинформацией, не склоняется перед авторитарными и антидемократическими лидерами, и так далее.
SAFE
Британские журналисты называют председателя ЕК "железной леди", которая якобы держит в руках ключ от экономического благополучия Соединенного Королевства. Председатель ЕК накануне попала в крупный коррупционный скандал вокруг закупок вакцин от COVID-19, она же является инициатором кампании по увеличению оборонных расходов в Европе на 800 млрд евро.
Лондон согласовал с Брюсселем множество тем, включая стандарты на продукты питания, рыболовство, иммиграцию, экспорт с/х продукции и другие. Одна из ключевых сделок - по оборонной политике.
Соглашение в сфере обороны и безопасности может предоставить Великобритании доступ к оборонному фонду SAFE.
Фонд предполагает кредитование государств-членов ЕС для закупок систем ПВО, ПРО, боеприпасов, беспилотников и другой продукции военного назначения на сумму до 150 млрд евро. Этим инструментом могут пользоваться только члены ЕС, поэтому лондонский саммит 19 мая - легальный способ обхода установленных ранее правил. Кроме этого, фонд будут использовать для военных поставок на Украину.
Ник Томас-Саймондс, главный переговорщик с Брюсселем от Стармера, назвал 19 мая историческим днем для Великобритании. Договоренности положительно повлияют на ситуацию с рабочими местами, считает он.
Противники Стармера с этим не согласны. Они считают, что теперь Лондон подчиняется Брюсселю, и смысл выхода Великобритании из Европейского Союза окончательно потерян. Грубо говоря, французы получат право вылавливать рыбу из британских вод в течение 12 следующих лет, а британцы за это ничего не получат. Но это, опять же, больше к теме возвращения Великобритании на мировую арену.
Лондон и Брюссель договорились активизировать сотрудничество в сфере обороны, заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. По ее словам, соглашение - первый шаг на пути к участию Великобритании в европейской милитаризации.
"Это, конечно, создаст новые возможности для нашей оборонной промышленности и откроет возможность для более сильной и скоординированной поддержки также и для Украины", - заявила она.
Фонд SAFE предложили создать еще в марте. Предполагается, что его будут формировать за счет совместных заимствований, а членам ЕС - выдавать из него кредиты на укрепление обороны и европейского оборонпрома, для перечисления на совместные закупки вооружений.
Фонд может заработать в конце мая. Сколько вложат в него средств из карманов британских налогоплательщиков - неизвестно. По словам Урсулы фон дер Ляйен, партнерство Лондона и Брюсселя только открывает дверь к совместным закупкам вооружений. Теперь ей нужен "еще один, второй шаг", чтобы закрыть военные пробелы и увеличить совместимость армий, "когда наши вооруженные силы будут отправляться на совместные миссии".
Урсула 4
14 мая, 16:38
СМС на 35 млрд евро. У главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начались проблемыВ среду, 14 мая, в Европе снова прогремело эхо "Пфайзергейта" - скандальной истории о дорогостоящей закупке вакцин компании Pfizer, в которой все не теряет надежды разобраться неравнодушная европейская общественность
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВеликобританияЛондонБрюссельКир СтармерДональд ТрампЕврокомиссияЕСевросоветВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:26В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию
17:26Мордоделы за работой: как и зачем строят имидж Зеленского
17:13Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
17:10"500" с дипломатическим паспортом: украинский переводчик "испарился" во время переговоров с РФ - CNN Türk
16:53Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
16:21Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
16:17Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
16:00Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки
15:41Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
15:34Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции
14:51Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса
14:30Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
14:26Игорь Иваненко: На выборах президента Румынии победил кандидат Бухареста и Трансильвании
13:48Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart
13:24Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем
13:22Киселев: лицедейство и оговор - новые нормы европейской культуры и политики
13:09Подготовка к важным переговорам, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 мая
12:56Фотоальбом Победы: советские войска форсируют Днепр
12:49Зеленский без костюма. И вечный украинский стиль "милитари"
12:28Станет ли арабский мир технологическим лидером? Ищенко о потенциале и факторах, которые мешают
Лента новостейМолния