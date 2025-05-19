Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем - 19.05.2025 Украина.ру
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Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем
Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем - 19.05.2025 Украина.ру
Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем
Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2025-05-19T13:24
2025-05-19T13:24
украина
новости
россия
алексей гончаренко
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины - Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (военкоматы – ред.) убивают людей, которые просто идут по улице…. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", - возмутился Гончаренко.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ.Весной уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан.Подробнее о мобилизации - в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, новости, россия, алексей гончаренко, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины
Украина, Новости, Россия, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Гончаренко* сравнил Украину с концлагерем

13:24 19.05.2025
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : соцсети
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Владимир Зеленский превратил Украину в концлагерь, где сотрудники военкоматов бьют, калечат и убивают людей. Об этом заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"Мобилизацию сорвал верховный комиссар Украины - Зеленский. Именно он превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (военкоматы – ред.) убивают людей, которые просто идут по улице…. Когда людей бьют, калечат, ловят — это не о государстве, это о концлагере", - возмутился Гончаренко.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ.
Весной уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отмечал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирования ДТП для остановки граждан.
Подробнее о мобилизации - в материале Гончаренко* поднял панику из-за продления мобилизации и военного положения на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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