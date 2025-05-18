https://ukraina.ru/20250518/frantsiya-obeschaet-zadushit-rossiyu-paketchitsa-kaya-kallas-ugrozhaet-sanktsiyami--a-chto-na-samom-dele-1063212124.html

Франция обещает "Задушить Россию", "пакетчица" Кая Каллас угрожает санкциями, а что на самом деле?

Франция обещает "Задушить Россию", "пакетчица" Кая Каллас угрожает санкциями, а что на самом деле? - 18.05.2025 Украина.ру

Франция обещает "Задушить Россию", "пакетчица" Кая Каллас угрожает санкциями, а что на самом деле?

Пока мир следил за первыми прямыми переговорами России и Украины, лидеры стран ЕС отметились новыми воинственными высказываниями.

2025-05-18T08:15

2025-05-18T08:15

2025-05-18T08:15

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Особенно отметились "двое с ложечкой и пакетиком".После встречи в поезде, где канцлер ФРГ Мёрц прятал ложечку, а Макрон - пакетик, лидеры Франции и Германии решили ещё громче заявить о своих военных планах.Может быть, чтобы перебить скандал с пакетиком? Но скорее, это их обычное состояние: угрожать и требовать."Как сумасшедшие"Кстати, сам потрясающий скандал "с пакетиком" будет иметь огромные и долгоиграющие последствия.Что именно поспешно прятали Макрон и Мёрц?И как охрана могла пропустить журналистов в такой неподходящий момент? Это вызывает дополнительные вопросы: как это могло в принципе произойти?Скандал "с пакетиком" демонстрирует деградацию не только так называемых "демократических лидеров". Это деградация когда-то мощной, просвещённой и "работающей как часы" Европы.Депутат британского парламента Джордж Галлоуэй:"Как они занервничали. И пытались избавиться от чего-то. Сейчас предполагают, что от наркотиков. Но я бы не удивился. А вы? Они ведут себя как сумасшедшие."Архиепископ Краковский назвал Макрона: "нравственный обломок Запада".Конечно, не только за эпизод в поезде. Все помнят открытие и закрытие Олимпиады во Франции, которое отражало в полной мере специфические вкусы Макрона и его жены Брижит.Отсутствие вкуса и здравого смысла, насмешки над христианством, пропаганда всех форм ЛГБТ*. Олимпиада "запомнилась".А Макрон и его супруга были в восторге.Теперь Макрон выступил с очередными заявлениями. Он продолжает угрожать размещением французских войск на Украине, но география размещения отодвигается всё дальше на запад.Разместим, но вдали от линии фронта"Силы сдерживания", говорит Макрон, Франция обязательно разместит, но не на фронте."Все союзники, такие как Великобритания, Франция и ещё несколько государств разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта. В стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции."Какие "совместные операции в стратегических точках"? Во Львове?А канцлер Мёрц обещает создать "самую мощную армию на континенте".Он, наверное, забыл об ограничениях, которые существуют у Германии как у проигравшей стороны во Второй мировой войне в части увеличения армии и наличия различных видов оружия.Но сейчас Германия - просто территория НАТО, со всеми вытекающими последствиями. Никакого суверенитета у страны нет.Коалиция всё меньшеКстати, заметим, что "коалиция желающих" превратилась уже в дуэт Англии и Франции.Несмотря на то, что внешне лидеры Франции, Англии, Германии и Польши демонстрируют якобы единство.Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог поспешил рассказать про планы размещения "сил сдерживания" на Западной Украине. Силы должны состоять, по его словам, из Франции, Англии, Польши и Германии.Польша категорически несколько раз отрицала возможность ввода своих войск. Отрицает и сейчас.Германия: канцлер Мёрц, как обычно, отвечает витиевато и двусмысленно: пока что войска размещать не будут, но всё может поменяться:"На сегодняшний день такое решение не рассматривается. Однако исторические аргументы всегда являются частью рассуждений. Но эти рассуждения могут привести и к другим выводам."Хотели бы сотрудничать с другими, говорит Мёрц. Не хотели бы "играть ведущую роль".Предусмотрительно. Германии после 1945 года не надо играть "ведущую роль", немцы хорошо помнят, чем закончилась их роль 80 лет назад.В общем, пока ограничатся тем, что будут "накачивать мощь украинской армии". Где ещё найдёшь таких дураков, которые будут воевать за интересы Германии и Франции, но по сути - за интересы глобалистов?Немцы идут к Перекопу?Но реваншизм есть, и приводит к совершенно невероятным планам. Они абсолютно неосуществимы, но само наличие таких планов - это симптом. Жажда реванша у руководства Бундесвера и Германии, конечно же, есть.Год назад газета "Бильд" опубликовала грозные планы немецких генералов: немецкие войска в количестве 300 тысяч должны были через Польшу зайти на Украину.Одна группировка должна была двигаться на Харьков и Луганск, но это был бы отвлекающий манёвр.Основная группа немецкой армии должна была идти на Мариуполь и Бердянск и закрепиться на рубеже Перекопа.Российскую армию немцы собирались "загнать в два приазовских котла". И обеспечить "коридор снабжения" себя через всю Украину.План отличный, но абсолютно фантастический. Даже в компьютерной игре не получится осуществить "прорыв к Бердянску".План не учитывал "всего лишь" двух вещей: силы и мощи российской армии и наличия ядерного, а теперь уже и не только ядерного оружия, которое Германия не в состоянии отразить.А также такой "мелкой" детали: в армии Германии служит сейчас около 180 тысяч человек.Кстати, Германия собиралась идти "на Мариуполь" вместе с прибалтийскими "союзниками".Эти бы, конечно, "укрупнили" немецкие дивизии.А вот Франция, в отличие от Германии, больше не хочет "наращивать мощь" ВСУ.Несмотря на все объятия и поцелуи, на которые так щедр был Макрон.Больше ничего не дадимТакже Эммануэль Макрон буквально на следующий день после визита в Киев с горечью сообщил, что Франция уже "отдала Украине всё, что могла".То есть помогать дальше будут только словами."Ты не можешь отдать больше, чем то, что у тебя есть", - грустно констатировал "французский жених" Украины.Прижимистые французы, как всегда, решили не тратиться.Франция и помогала-то Украине меньше всех европейских стран (в процентном отношении). А теперь, когда проект "бандеровская Украина" или "Украина - не Россия" завершается, и подавно.Макрон, как и вся галльская нация, хорошо умеет считать, и всегда - в свою пользу.А как же... Вот этот купол, который "ядерный Макрон" обещал раскрыть над всей Европой?С этим тоже проблемы. Макрон говорит, да, конечно, мы очень мощные, и купол у нас тоже будет очень мощный, но будем давать защиту только за деньги.Интересно, захотят ли Макрону платить за "купол" другие страны Европы? Тем более что мощность "купола" под большим вопросом.Что остаётся? Угрожать. Угрожают не только "силами сдерживания", но и санкциями. Как обычно, впрочем."Задушим Россию!"Глава МИДа Франции Жан-Ноэль Барро обещает, что новые санкции "задушат Россию раз и навсегда".Это, сказал Барро:"Способ схватить Россию за горло".Заметим, что они уже и не скрывают своих очевидных желаний.Высокомерные, злобные, самонадеянные дураки.Честно говоря, возникает вопрос: они вообще в своём уме?Но дело-то в том, что Барро - не француз! Как и Кая Каллас, например - не эстонка. Это представители глобальной системы управления. Про национальные интересы там давно никто не думает.Выращены новые человеческие политические гибриды. Макрон точно такой же, вместе с Мёрцем. Якобы "национальные элиты", но только якобы.Жан Ноэль Барро происходит из семьи наследственных французских политиков.Его называют "адептом глобализма" и представителем "новой аристократии" - политиков, которые с помощью манипулирования общественным мнением и использованием псевдо демократических институтов Запада остаются во власти при любых обстоятельствах.Точно к такой же "новой аристократии" принадлежит семья Каи Каллас.А рассадник этого нео глобализма - структуры ЕС.Папа Каллас был еврокомиссаром, и отец Барро тоже. Папа Каллас был президентом, и Кая тоже. Папа Барро был депутатом, и сын тоже.Жан-Ноэль дослужился до главы МИД Франции. И Кая тоже! Возглавляет, по сути, "МИД" Евросоюза.Это всё - глобальная мафия, никаких национальных элит в Европе давно нет."Пакетчица" и экономика ЕСА Кая Каллас, которую спикер нашего МИД Мария Захарова метко назвала "пакетчицей", уже обещает новый пакет санкций. Восемнадцатый!Сейчас принимают семнадцатый, и сразу переходят к следующему. Такое впечатление, что больше Кая Каллас ничем не занимается. Только пакетами.Пакет номер 17.Пакет номер 18.Тем временем экономики Франции и Германии сместились на 9 и 10 место в мире.И это при том, что как с удивлением обнаружил один известный французский учёный, даже торговлю наркотиками уже учитывают в общем объёме ВВП Франции.Англия вообще выпала из "десятки".Долг Франции за время правления Макрона увеличился на один триллион евро и составляет уже 3,3 триллиона. Франция заняла "почётное" третье место в Европе по уровню долга к ВВП. Первое место у Греции, второе у Италии.Вообще немного не по себе от того, что человек, которого застукали с пакетиком в поезде, руководит страной с ядерным оружием. Могли ли де Голль, Помпиду и другие президенты Франции даже предположить, что во главе их страны появится нечто подобное Макрону?И Макрон ещё хочет пролезть в руководство ЕС. Или создать свой новый ЕС. Или какие-то вооружённые силы ЕС.ЕС и "синдром Зеленского"Но ведь еще в 2022 году Урсула объявляла, что экономика России "разорвана в клочья"?Уже три года прошло, но разрушается только экономика ЕС.Почему же все они продолжают вести себя так по-дурацки?Всё это выглядит как спектакль, да и является спектаклем.Это можно назвать "синдромом Зеленского": мысль о том, что они проиграли, невыносима. Признать это невозможно.Но ведь это означает, что и те, кто стоит за этими фигурами, тоже не знают, что делать. Кроме как повторять: пакет, еще пакет, санкции, ещё санкции. Задушим. Возьмём за горло.И все это только ускоряет процесс деградации стран Европы - всей этой "коалиции желающих".О том, что представляют из себя элиты Нового и Старого света - в статье Вана Чарльза "Мир после СВО и четыре психо-политических источника роста русофобии"*Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Елена Мурзина

франция, германия, украина, эммануэль макрон, фридрих мерц, дональд трамп, ес, мид, нато