Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни - 18.05.2025 Украина.ру
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Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни
Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни - 18.05.2025 Украина.ру
Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни
Риторика президента Франции Эммануэля Макрона стала более расплывчатой и мягкой из-за его страха потерять место у власти. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2025-05-18T06:45
2025-05-18T06:45
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Ранее Макрон неоднократно угрожал эскалацией: он заявлял, что нельзя допустить победу России, надо отправить на Украину войска НАТО или европейских "миротворцев". Однако недавно французский президент сказал, что его страна исчерпала ресурсы для военной помощи Украине, и в Киеве должны осознать невозможность военным путем вернуть утраченные территории.По словам Бабича, Макрон просто струсил. С обеих сторон ставки очень велики. Он отметил, что со стороны европейских политиков ставки высоки: если они проиграют, то их уберут от власти, а могут и посадить, потому что начнется разбирательство, кто растратил деньги Евросоюза на помощь Украине, если эти деньги не дали эффекта.Он также подчеркнул, что Макрон может вернуться к воинственной риторике, если удастся вырвать у России 30 дней перемирия, усилить украинскую армию, вернуть американскую поддержку, как при экс-президенте США Джо Байдене.“Цель все та же — нанести России поражение. Вот в этом случае Макрон будет беспощаден, он будет требовать для Украины все территории до границ 1991 года. Но сейчас никакого поражения России нет, ситуация "на земле" такая, что Украина может начать крупно проигрывать. Макрон это видит и трусит, поэтому начинает предлагать серединные варианты”, — резюмировал Бабич.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250514/makron-zayavil-chto-zakonnogo-osnovaniya-dlya-konfiskatsii-aktivov-rf-net-1063114132.html
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Новости, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, НАТО, ЕС, Эммануэль Макрон

Бабич: “трусливый” Макрон поменял риторику не от хорошей жизни

06:45 18.05.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Риторика президента Франции Эммануэля Макрона стала более расплывчатой и мягкой из-за его страха потерять место у власти. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
Ранее Макрон неоднократно угрожал эскалацией: он заявлял, что нельзя допустить победу России, надо отправить на Украину войска НАТО или европейских "миротворцев". Однако недавно французский президент сказал, что его страна исчерпала ресурсы для военной помощи Украине, и в Киеве должны осознать невозможность военным путем вернуть утраченные территории.
По словам Бабича, Макрон просто струсил. С обеих сторон ставки очень велики. Он отметил, что со стороны европейских политиков ставки высоки: если они проиграют, то их уберут от власти, а могут и посадить, потому что начнется разбирательство, кто растратил деньги Евросоюза на помощь Украине, если эти деньги не дали эффекта.
“И вот — Макрон начинает бояться. Он начинает готовить пути к отходу не от хорошей жизни. Еще недавно он заявлял, что никаких уступок России не будет. А теперь вдруг оказалось, что утраченное Киеву не вернуть. Почему Макрон так поменял риторику? Потому, что он не только болтун и врун, но и трус”, — считает собеседник издания.
Он также подчеркнул, что Макрон может вернуться к воинственной риторике, если удастся вырвать у России 30 дней перемирия, усилить украинскую армию, вернуть американскую поддержку, как при экс-президенте США Джо Байдене.
“Цель все та же — нанести России поражение. Вот в этом случае Макрон будет беспощаден, он будет требовать для Украины все территории до границ 1991 года. Но сейчас никакого поражения России нет, ситуация "на земле" такая, что Украина может начать крупно проигрывать. Макрон это видит и трусит, поэтому начинает предлагать серединные варианты”, — резюмировал Бабич.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 12:16
Макрон заявил, что законного основания для конфискации активов РФ нетРоссийские активы, замороженные в Европе с начала украинского конфликта, из-за отсутствия юридических рамок конфисковать невозможно. Такое заявление 14 мая в эфире телеканала TF1 сделал президент Франции Эммануэль Макрон
Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
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