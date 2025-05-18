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Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки

Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки - 18.05.2025 Украина.ру

Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки

Сторонники предложенного Владимиром Зеленским перемирия на 30 дней в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно таким образом. Однако украинский конфликт имеет кардинальные отличия

2025-05-18T06:00

2025-05-18T06:00

2025-05-18T06:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Бабич напомнил, что сторонники такого варианта в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно временным перемирием.“Все начиналось с перемирия с нескольких недель. Потом его продлили, и, поскольку ни Сеул, ни Пхеньян не хотели выглядеть разрушителями мира, война так и не возобновилась. Мир продолжается до сих пор, хотя нет мирного договора. Главное — войны тоже нет”, — заметил собеседник издания.Однако, подчеркнул он, сейчас ситуация другая. В 1953 году решения принимало более разумное американское руководство, которое пережило травму Второй мировой войны и не поощряло Южную Корею завоевывать Север любой ценой.То же можно было сказать и о советской стороне северокорейское руководство наверняка учитывало мнение советского союзника, а потому согласилось на мир, заявил Бабич.“Сейчас ситуация хуже. Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. Президент США против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. [Американский лидер Дональд] Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно”, — объяснил журналист.В заключении он заявил, что глава Белого дома к тому же импульсивный и нервный человек, а значит у него может не хватить терпения на мирный процесс.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, южная корея, украина, владимир зеленский, кндр, эммануэль макрон, ес