https://ukraina.ru/20250518/babich-obyasnil-pochemu-rossii-i-ukraine-ne-udastsya-provernut-stsenariy-koreyskoy-zamorozki-1063193791.html
Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки
Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки - 18.05.2025 Украина.ру
Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки
Сторонники предложенного Владимиром Зеленским перемирия на 30 дней в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно таким образом. Однако украинский конфликт имеет кардинальные отличия
2025-05-18T06:00
2025-05-18T06:00
2025-05-18T06:00
новости
россия
южная корея
украина
владимир зеленский
кндр
эммануэль макрон
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063185821_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_7b3bcd806a356dfa7646ef2885df907e.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.Бабич напомнил, что сторонники такого варианта в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно временным перемирием.“Все начиналось с перемирия с нескольких недель. Потом его продлили, и, поскольку ни Сеул, ни Пхеньян не хотели выглядеть разрушителями мира, война так и не возобновилась. Мир продолжается до сих пор, хотя нет мирного договора. Главное — войны тоже нет”, — заметил собеседник издания.Однако, подчеркнул он, сейчас ситуация другая. В 1953 году решения принимало более разумное американское руководство, которое пережило травму Второй мировой войны и не поощряло Южную Корею завоевывать Север любой ценой.То же можно было сказать и о советской стороне северокорейское руководство наверняка учитывало мнение советского союзника, а потому согласилось на мир, заявил Бабич.“Сейчас ситуация хуже. Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. Президент США против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. [Американский лидер Дональд] Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно”, — объяснил журналист.В заключении он заявил, что глава Белого дома к тому же импульсивный и нервный человек, а значит у него может не хватить терпения на мирный процесс.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
россия
южная корея
украина
кндр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063185821_110:0:1181:803_1920x0_80_0_0_965f2b82c122114a31f78bd61ffacc64.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, южная корея, украина, владимир зеленский, кндр, эммануэль макрон, ес
Новости, Россия, Южная Корея, Украина, Владимир Зеленский, КНДР, Эммануэль Макрон, ЕС
Бабич объяснил, почему России и Украине не удастся провернуть сценарий корейской заморозки
Сторонники предложенного Владимиром Зеленским перемирия на 30 дней в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно таким образом. Однако украинский конфликт имеет кардинальные отличия
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич.
По его словам главный интерес России в политическом контексте — это мир. Вариант: "Давайте начнем с 30 дней, а дальше мирный процесс пойдет сам" вряд ли устроит Москву, отметил журналист.
Бабич напомнил, что сторонники такого варианта в качестве примера вспоминают Северную и Южную Кореи
, где в 1953 году четырехлетняя война была прекращена именно временным перемирием.
“Все начиналось с перемирия с нескольких недель. Потом его продлили, и, поскольку ни Сеул, ни Пхеньян не хотели выглядеть разрушителями мира, война так и не возобновилась. Мир продолжается до сих пор, хотя нет мирного договора. Главное — войны тоже нет”,
— заметил собеседник издания.
Однако, подчеркнул он, сейчас ситуация другая. В 1953 году решения принимало более разумное американское руководство, которое пережило травму Второй мировой войны и не поощряло Южную Корею завоевывать Север любой ценой.
То же можно было сказать и о советской стороне северокорейское руководство наверняка учитывало мнение советского союзника, а потому согласилось на мир, заявил Бабич.
“Сейчас ситуация хуже. Евросоюз хочет войны с Россией, только он хочет вести ее руками Украины. Президент США против продолжения кровопролития, но его желания нестабильны и эгоистичны. [Американский лидер Дональд] Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира и настроен очень меркантильно”,
— объяснил журналист.
В заключении он заявил, что глава Белого дома к тому же импульсивный и нервный человек, а значит у него может не хватить терпения на мирный процесс.