Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
С военной точки зрения Украина должна быть заинтересована в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Однако противник до сих пор исповедует тактику и стратегию удержания каждого населенного пункта любой ценой
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
“Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район. Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной”, — пояснил собеседник издания.
Он заявил, что с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе.
“Этого можно было бы достичь за счет сворачивания части этого протяженного Г-образного фронта от Запорожской до Сумской областей. Но Украина до сих пор исповедует тактику и стратегию удержания каждого населенного пункта любой ценой. Из-за этого соотношение потерь становится все более катастрофическим”, — считает Анпилогов.
А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором, резюмировал он.
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Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.
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