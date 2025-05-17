https://ukraina.ru/20250517/ukraina-prigovorila-svoikh-soldat-k-smerti-anpilogov-o-voennoy-logike-vsu-1063184160.html

Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ

Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ - 17.05.2025 Украина.ру

Украина приговорила своих солдат к смерти: Анпилогов о военной логике ВСУ

С военной точки зрения Украина должна быть заинтересована в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Однако противник до сих пор исповедует тактику и стратегию удержания каждого населенного пункта любой ценой

2025-05-17T07:15

2025-05-17T07:15

2025-05-17T07:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.По его словам, к счастью для России, противник пока не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях. Украина по-прежнему распыляет свои силы, заметил эксперт.“Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район. Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной”, — пояснил собеседник издания.Он заявил, что с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе.А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором, резюмировал он.Ранее в интервью изданию Украина.ру боец ВС РФ Павел Губарев, некогда избранный "народным губернатором" Донбасса, заявил, что перемирие между Россией и США возможно, однако Большой войны при противостоянии “всех против всех” не избежать. И сейчас трудно предугадать, кто победит в “войне на истощение”.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250504/rossiya-mozhet-okazatsya-na-grani-suschestvovaniya-statsenko-o-mirovoy-voyne-kotoraya-uzhe-na-poroge-1062841864.html

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новости, украина, россия, донбасс, алексей анпилогов, павел губарев, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф