https://ukraina.ru/20250517/u-kogo-silnee-podgoraet-babich-o-tom-pochemu-pozitsii-rossii-i-ukrainy-nikogda-ne-sovpadut-1063193228.html

“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут

“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут - 17.05.2025 Украина.ру

“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут

Пока Россия воспринимает людские потери болезненно и стремиться их минимизировать, переговорщики со стороны Владимира Зеленского рассматривают людей как расходный материал. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич

2025-05-17T05:30

2025-05-17T05:30

2025-05-17T05:30

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Комментируя переговорный трек, он отметил, что вся эта история представляет собой многослойный пирог.Москва не считает украинцев чужими, она считает, что и народ Украины, и россияне в будущем могут составить население или одного государства, или двух дружественных стран, пояснил журналист.Переговорщики со стороны Зеленского, напротив, рассматривают людей как расходный материал и по поводу гибели российских граждан не переживают, напомнил собеседник издания.“Однако человеческий потенциал украинской стороны истощен, поэтому она будет стараться выйти на перемирие, которое позволит ей перегруппировать силы, подтянуть оружие из ЕС и набрать людей, способных носить оружие”, — добавил Бабич.По его словам, российская сторона, конечно, сильнее, поэтому ей нужна не передышка, а мир. Мир, при котором через год снова не возникнет ситуация, когда территории России будут грозить ракеты рядом с границей и не посыплются словесные угрозы из Киева или из западных столиц, резюмировал журналист.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250516/v-kamuflyazhe-no-po-russki-smi-soobschayut-o-zavershenii-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063193375.html

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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, ес