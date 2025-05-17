“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут - 17.05.2025 Украина.ру
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“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут
“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут - 17.05.2025 Украина.ру
“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут
Пока Россия воспринимает людские потери болезненно и стремиться их минимизировать, переговорщики со стороны Владимира Зеленского рассматривают людей как расходный материал. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2025-05-17T05:30
2025-05-17T05:30
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Комментируя переговорный трек, он отметил, что вся эта история представляет собой многослойный пирог.Москва не считает украинцев чужими, она считает, что и народ Украины, и россияне в будущем могут составить население или одного государства, или двух дружественных стран, пояснил журналист.Переговорщики со стороны Зеленского, напротив, рассматривают людей как расходный материал и по поводу гибели российских граждан не переживают, напомнил собеседник издания.“Однако человеческий потенциал украинской стороны истощен, поэтому она будет стараться выйти на перемирие, которое позволит ей перегруппировать силы, подтянуть оружие из ЕС и набрать людей, способных носить оружие”, — добавил Бабич.По его словам, российская сторона, конечно, сильнее, поэтому ей нужна не передышка, а мир. Мир, при котором через год снова не возникнет ситуация, когда территории России будут грозить ракеты рядом с границей и не посыплются словесные угрозы из Киева или из западных столиц, резюмировал журналист.Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/v-kamuflyazhe-no-po-russki-smi-soobschayut-o-zavershenii-peregovorov-moskvy-i-kieva-1063193375.html
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Новости, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, ЕС

“У кого сильнее подгорает?": Бабич о том, почему позиции России и Украины никогда не совпадут

05:30 17.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пока Россия воспринимает людские потери болезненно и стремиться их минимизировать, переговорщики со стороны Владимира Зеленского рассматривают людей как расходный материал. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
Комментируя переговорный трек, он отметил, что вся эта история представляет собой многослойный пирог.
“Если задать вопрос в модной нынче форме "У кого сильнее подгорает?" — то ответ на него не будет однозначным. Во-первых, украинская сторона способна на более жестокие и непредсказуемые действия на территории противника. А во-вторых, россияне более уязвимы, поскольку более болезненно воспринимают людские потери, включая потери украинцев”, — заявил Бабич.
Москва не считает украинцев чужими, она считает, что и народ Украины, и россияне в будущем могут составить население или одного государства, или двух дружественных стран, пояснил журналист.
Переговорщики со стороны Зеленского, напротив, рассматривают людей как расходный материал и по поводу гибели российских граждан не переживают, напомнил собеседник издания.
“Однако человеческий потенциал украинской стороны истощен, поэтому она будет стараться выйти на перемирие, которое позволит ей перегруппировать силы, подтянуть оружие из ЕС и набрать людей, способных носить оружие”, — добавил Бабич.
По его словам, российская сторона, конечно, сильнее, поэтому ей нужна не передышка, а мир. Мир, при котором через год снова не возникнет ситуация, когда территории России будут грозить ракеты рядом с границей и не посыплются словесные угрозы из Киева или из западных столиц, резюмировал журналист.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 15:34
В камуфляже, но по-русски? СМИ сообщают о паузе в переговорах Москвы и КиеваВ Стамбуле проходят первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Первый раунд длился менее двух часов, в настоящее время объявлена пауза. Информацию с места передает корреспондент информационного агентства РИА Новости
Полный текст интервью Дмитрия Бабича: Макрон трус, но если у России в Стамбуле вырвут согласие на перемирие, он будет беспощаден читайте на сайте Украина.ру.
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