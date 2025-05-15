https://ukraina.ru/20250515/popala-na-front-tolko-s-tretey-popytki-voenvrach-meschra-o-rabote-pervom-obstrele-i-materinstve-1063164076.html

Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве

Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве - 15.05.2025 Украина.ру

Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военврачом (позывной "Мещёра") из Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова,... Украина.ру, 15.05.2025

2025-05-15T18:31

2025-05-15T18:31

2025-05-15T18:31

видео

херсонское направление

александр чаленко

медицина

медики

сво

доброволец

россия

донбасс

новые регионы

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военврачом (позывной "Мещёра") из Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, работающей на Херсонском направлении. Она рассказала о том, как приняла решение пойти на СВО и как впервые побывала под обстрелом. Кроме того, "Мещёра" поделилась важными принципами работы со сложными пациентами.

херсонское направление

россия

донбасс

херсонская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, херсонское направление, александр чаленко, медицина, медики, сво, доброволец, россия, донбасс, новые регионы, херсонская область, видео