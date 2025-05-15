Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве - 15.05.2025 Украина.ру
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Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве
Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве - 15.05.2025 Украина.ру
Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военврачом (позывной "Мещёра") из Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова,... Украина.ру, 15.05.2025
2025-05-15T18:31
2025-05-15T18:31
видео
херсонское направление
александр чаленко
медицина
медики
сво
доброволец
россия
донбасс
новые регионы
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военврачом (позывной "Мещёра") из Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, работающей на Херсонском направлении. Она рассказала о том, как приняла решение пойти на СВО и как впервые побывала под обстрелом. Кроме того, "Мещёра" поделилась важными принципами работы со сложными пациентами.
херсонское направление
россия
донбасс
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видео, херсонское направление, александр чаленко, медицина, медики, сво, доброволец, россия, донбасс, новые регионы, херсонская область, видео
Видео, Херсонское направление, Александр Чаленко, медицина, медики, СВО, доброволец, Россия, Донбасс, Новые регионы, Херсонская область

Попала на фронт только с третьей попытки: военврач "Мещёра" о работе, первом обстреле и материнстве

18:31 15.05.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с военврачом (позывной "Мещёра") из Первой боевой группы Добровольческого отряда имени Василия Маргелова, работающей на Херсонском направлении.
Она рассказала о том, как приняла решение пойти на СВО и как впервые побывала под обстрелом. Кроме того, "Мещёра" поделилась важными принципами работы со сложными пациентами.
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