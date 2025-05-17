https://ukraina.ru/20250517/lbom-o-betonnuyu-stenu-chto-govoryat-ukrainskie-voennye-o-situatsii-na-fronte-1063211445.html

"Лбом о бетонную стену". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

"Лбом о бетонную стену". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 17.05.2025 Украина.ру

"Лбом о бетонную стену". Что говорят украинские военные о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на текущей неделе чаще всего говорили о перспективах заключения перемирия, поскольку, по их мнению, российская армия готовится к крупному летнему наступлению.

2025-05-17T17:32

2025-05-17T17:32

2025-05-17T17:32

россия

константиновка

стамбул

владимир зеленский

игорь романенко

руслан бортник

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Издание The Financial Times со ссылкой на ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что Россия серьезно готовится к масштабному наступлению и перебрасывает силы в ключевые точки на линии фронта.Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко тоже утверждает, что Россия накапливает силы для крупной летней кампании. По его мнению, весной РФ собирала ресурсы, чтобы в июне приступить ко второму этапу – масштабному наступлению по взятию под контроль четырех областей (Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской).Зеленский же в Стамбуле 15 мая заявил, что армия РФ уже ведет наступление по всем направлениям.Впрочем, если вспомнить все заявления Зеленского и украинских силовиков западным СМИ за последние три года, то масштабное наступление Россия готовит каждые две недели – именно с такой регулярностью появляются подобные заявления. Еще недавно Зеленский утверждал, что Россия готовится наступать на Сумы, а командование ВСУ утверждало, что наступать собираются на Запорожье и форсировать Днепр. Все эти крики "Волк! Волк!" адресованы западным политикам, чтобы те не скупились и присылали побольше денег и вооружений.Накануне переговоров в Стамбуле Киев снова безуспешно пытался "улучшить переговорные позиции", что вызвало недовольство ряда военных, которые говорят о бессмысленном расходовании человеческих ресурсов. Украинский военный эксперт Евгений Бекренев рассказывал на днях, что под переговоры в Стамбуле ВСУ пытались контратаковать в Торецке. По его мнению, в этом проявилась "глупость командования", которое по команде политического руководства решило, что часть Торецка еще была под контролем ВСУ. В результате, как говорит Бекренев, контрудар был ударом "лбом о бетонную стену".Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет о таких же результатах пиар-наступлений на Тёткино в Курской области. "Военные недовольны тем, что Банковая продолжает свои пиар наступления. Вот недавно получили приказ взять Тёткино в Курской области любой ценой до 15 мая, чтобы у Зеленского был инфоповод для хайпа. При этом наступление идёт при жутких ударах КАБами и артой", - сообщает "Легитимный".В свою очередь украинский националист из партии "Свобода" Дмитрий Снегирев утверждает, что российская армия действительно наступает для "улучшения переговорных позиций". По его словам, россияне уже стоят на границе Днепропетровской области и могут поставить на переговорах ультиматум - или ВСУ выходят из контролируемых районов Донецкой, Луганской, Запорожских, Херсонской областей, или российская армия масштабирует театр боевых действий за счет новых территорий. "Это Днепропетровская область и Сумская, где они пытаются улучшить тактическое положение", - рассказывает Снегирев.Особую тревогу у украинских военных на этой неделе вызывала ситуация под Константиновкой, где российская армия стала активнее продвигаться вперед. Военный эксперт Богдан Ступак в интервью "Радио НВ" рассказывает, что за последнюю неделю у ВС РФ действительно были серьезные продвижения на этом направлении и они уже почти перерезали дорогу, соединяющую Покровск и Константиновку. Теперь Богдан Ступак гадает, пойдет российская армия на Константиновку, Покровск или же, при наличии ресурсов, сразу по обоим направлениям. Из этого он делает вывод, что России сейчас нет смысла идти на перемирие. "Пока у россиян есть возможности для продвижения, к сожалению, мирное соглашение, мирный трек нам пока реально не светит", - резюмирует эксперт.Украинский институт политики (УИП) под управлением политолога Руслана Бортника сообщал 14 мая, что самая сложная ситуация для ВСУ складывается на участке фронта между Торецком и Мирноградом к югу от Константиновки. По данным военных, с юго-запада войска РФ уже приближаются к Константиновке."Константиновское направление сыплется быстрее, чем я думал. По сути, с юго-запада враг уже выходит на подходы к городу", - констатирует украинский военкор Богдан Мирошников. По его прогнозам российская армия будет атаковать массированно, как Константиновку, так и Покровск, Купянск, в сторону Оскола на Лиманском направлении, а также в сторону Дружковки из Часового Яра.Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рапортует также о продвижении российской армии в Сумской области, хотя официально Украина этого не признает, называя потерянные территории "серой зоной". "На Сумском направлении противник имеет продвижение на захваченные территории в районе Беловод и Локни. Не понимаю этого прикола с "серой зоной" на Сумщине. Я все понимаю, но ее нельзя растягивать до бесконечности, есть территории, на которых противник закрепился", - признает украинский военный.Российская армия оказалась в Сумской области в этом году после авантюры Зеленского в соседней Курской области, которую тоже объясняли "улучшением переговорной позиции" для Киева. Но затем что-то пошло не так. В результате же, как признают многие украинские эксперты, переговорные позиции улучшила другая сторона, то есть Россия.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО - в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО"

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константиновка

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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россия, константиновка, стамбул, владимир зеленский, игорь романенко, руслан бортник, вооруженные силы украины, эксклюзив