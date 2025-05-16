"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы - 16.05.2025 Украина.ру
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"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы - 16.05.2025 Украина.ру
"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
Централизованное снабжение украинских подразделений во-многом разрушено, так как западная техника поступает нерегулярно. Поэтому им все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-16T20:00
2025-05-16T20:00
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Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, на котором любое украинское подразделение с помощью приложения может заказать необходимую военную мелкую технику (беспилотники, средства РЭБ, боеприпасы).В действительности, Украина занимается этим не от хорошей жизни, считает эксперт, добавив, что централизованное снабжение подразделений ВСУ во-многом разрушено, так как западная техника поступает нерегулярно. Он отметил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, но она лишь дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны. Такая система не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, пояснил Анпилогов."У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/sluga-molokha-i-lichnyy-palach-zelenskogo-s-kem-prikhoditsya-vesti-peregovory-v-stambule-1063190791.html
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новости, дзен новости сво, новости россии, россия, алексей анпилогов, вс рф, минобороны рф, оружие, поставки, всу, сво, новости сво сейчас
Новости, дзен новости СВО, новости России, Россия, Алексей Анпилогов, ВС РФ, Минобороны РФ, оружие, поставки, ВСУ, СВО, новости СВО сейчас

"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы

20:00 16.05.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Централизованное снабжение украинских подразделений во-многом разрушено, так как западная техника поступает нерегулярно. Поэтому им все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, на котором любое украинское подразделение с помощью приложения может заказать необходимую военную мелкую технику (беспилотники, средства РЭБ, боеприпасы).
В действительности, Украина занимается этим не от хорошей жизни, считает эксперт, добавив, что централизованное снабжение подразделений ВСУ во-многом разрушено, так как западная техника поступает нерегулярно.
"Поэтому их военнослужащим все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок, которые обеспечивают украинские фирмы или западные неправительственные организации", — подчеркнул Анпилогов.
Он отметил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, но она лишь дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.
Такая система не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, пояснил Анпилогов.
"У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
15:10
Слуга Молоха и личный палач Зеленского. С кем приходится вести переговоры в Стамбуле16 мая в Стамбуле (Турция) проходят переговоры по украинскому конфликту. В первой половине дня состоялась трехсторонняя встреча на уровне глав МИД США, Турции и Украины. После обеда началась первая за три года СВО прямая встреча российской и украинской делегаций
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