"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Централизованное снабжение украинских подразделений во-многом разрушено, так как западная техника поступает нерегулярно. Поэтому им все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Ранее Украина запустила Brave1 Market — военный маркетплейс, на котором любое украинское подразделение с помощью приложения может заказать необходимую военную мелкую технику (беспилотники, средства РЭБ, боеприпасы).
"Поэтому их военнослужащим все больше приходится опираться на мелкие варианты поставок, которые обеспечивают украинские фирмы или западные неправительственные организации", — подчеркнул Анпилогов.
Он отметил, что в России тоже есть параллельная система оснащения, но она лишь дополняет основные поставки, которые идут по линии Минобороны.
Такая система не подменяет систему организованного тыла, без которого любая армия индустриальной страны не может нормально работать, потому что превращается в "зоопарк" оружия и боеприпасов, пояснил Анпилогов.
"У нас этим занимается наша военная промышленность. Зачем выбрасывать действующую систему? Ее просто надо дополнять за счет волонтеров, которые закрывают важные или второстепенные моменты, ушедшие с поля зрения Минобороны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
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