ВВП России в I квартале вырос на 1,4% - 16.05.2025 Украина.ру
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ВВП России в I квартале вырос на 1,4%
ВВП России в I квартале вырос на 1,4% - 16.05.2025 Украина.ру
ВВП России в I квартале вырос на 1,4%
Экономический рост в России за первый квартал 2025 года составил 1,4% в годовом выражении. Об этом 16 мая по итогам предварительной оценки ВВП сообщил Росстат.
2025-05-16T19:22
2025-05-16T19:22
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Индекс физического объема валового внутреннего продукта России в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,4%, сообщило ведомство.Рост ВВП России в IV квартале 2024 года составил 4,5%, сообщал ранее Росстат.По прогнозу Минэкономразвития рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%.Ранее, 5 мая замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова сообщала, что экономический рост в России с учётом календарного фактора в I квартале оказался выше прошлогоднего показателя. Подробности в публикации Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
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Новости, Россия, ВВП, российская экономика, статистика, прогноз

ВВП России в I квартале вырос на 1,4%

19:22 16.05.2025
 
© CC0, Pixabayэкономика рост ввп
экономика рост ввп
© CC0, Pixabay
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Экономический рост в России за первый квартал 2025 года составил 1,4% в годовом выражении. Об этом 16 мая по итогам предварительной оценки ВВП сообщил Росстат.
Индекс физического объема валового внутреннего продукта России в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,4%, сообщило ведомство.
Рост ВВП России в IV квартале 2024 года составил 4,5%, сообщал ранее Росстат.
По прогнозу Минэкономразвития рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%.
Ранее, 5 мая замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова сообщала, что экономический рост в России с учётом календарного фактора в I квартале оказался выше прошлогоднего показателя. Подробности в публикации Рост ВВП России в I квартале превысил 2%
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