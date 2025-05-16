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ВВП России в I квартале вырос на 1,4%

ВВП России в I квартале вырос на 1,4% - 16.05.2025 Украина.ру

ВВП России в I квартале вырос на 1,4%

Экономический рост в России за первый квартал 2025 года составил 1,4% в годовом выражении. Об этом 16 мая по итогам предварительной оценки ВВП сообщил Росстат.

2025-05-16T19:22

2025-05-16T19:22

2025-05-16T19:22

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Индекс физического объема валового внутреннего продукта России в I квартале 2025 года относительно соответствующего периода 2024 года, по предварительной оценке, составил 101,4%, сообщило ведомство.Рост ВВП России в IV квартале 2024 года составил 4,5%, сообщал ранее Росстат.По прогнозу Минэкономразвития рост ВВП России в 2025 году составит 2,5%.Ранее, 5 мая замминистра экономического развития РФ Полина Крючкова сообщала, что экономический рост в России с учётом календарного фактора в I квартале оказался выше прошлогоднего показателя. Подробности в публикации Рост ВВП России в I квартале превысил 2%

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новости, россия, ввп, российская экономика, статистика, прогноз