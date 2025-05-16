https://ukraina.ru/20250516/otchislenie-studentov-muzhchin-i-massovoe-zakrytie-vuzov-chto-proiskhodit-s-ukrainskim-vysshim-1063142551.html

Отчисление студентов-мужчин и массовое закрытие вузов. Что происходит с украинским высшим образованием

Отчисление студентов-мужчин и массовое закрытие вузов. Что происходит с украинским высшим образованием - 16.05.2025 Украина.ру

Отчисление студентов-мужчин и массовое закрытие вузов. Что происходит с украинским высшим образованием

Образованные люди современному украинскому государству не нужны – об этом говорят все образовательные реформы, проводившиеся в период независимости. И если раньше молодых людей всячески старались вытолкнуть заграницу в качестве гастарбайтеров, то сейчас – утилизировать на поле боя.

2025-05-16T04:25

2025-05-16T04:25

2025-05-16T04:25

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Студентов и аспирантов мужского пола правдами и неправдами пытаются исключить из вузов, чтобы мобилизовать в ВСУ.На этой неделе Министерство образования Украины сообщило, что уже в мае-июне мужчин-студентов начнут массово отчислять из вузов. В более сотни вузов сейчас проходят проверки прямо в аудиториях, а также по документам и экзаменам. Нардеп Юлия Гришина рассказывает, что проверяют, насколько студенты ходят на пары и пишут ли работы. Замминистра образования Михаил Винницкий буквально потирает руки в прямом эфире, обещая массовое отчисление студентов.Украинский Telegram-канал MediaKiller пишет, что так высвобождают ресурс для ТЦК. "Уже ясно: по итогам мая-июня отчислят немало. По сути, речь идёт не об образовании, а о зачистке от отсрочек. Всё делается ради одного — чтобы высвободить "ресурс" для ТЦК. То есть, на фоне колоссальных потерь ВСУ власть в очередной раз "затягивает гайки" земобилизации", - сообщает MediaKiller.Как ни странно это звучит, но фактически врагом украинской нации стал обычный молодой человек, который хочет жить, учиться и даже планирует воспитывать детей. Не случайно и во главе Минобразования поставили Оксена Лисового, плагиатора, но бывшего участника войны против Донбасса.После начала СВО количество мужчин, желающих получить высшее образование, действительно возросло. В 2021 году во все вузы Украины на бакалаврат (на первый курс) поступило 223 тыс. человека, из которых студентов-мужчин в возрасте 25-60 лет было 4479 человек. В 2022 году поступили 236 тыс. человек, но мужчин в возрасте 25-60 лет оказалось уже 24 377.В 2023 году при 281 тыс. поступивших – 53 056 студентов военнообязанного возраста. Количество студентов в возрасте от 40 лет возросло в 17 раз. В основном они поступали на контрактную форму дневного обучения. Вероятно, далеко не все они горели желанием поближе ознакомиться с украинской литературой и терапией, а просто не хотели погибать под Бахмутом.Однако и конституционные права на получение образования формально никто не отменял, хотя Зеленский нарушает Конституцию буквально каждый месяц.В 2024 году украинские власти стали сокращать число таких соискателей высшего образования, приняв законопроекты, ограничивающие право на отсрочку. Её перестали давать тем, кто пытается получить второе высшее образование. Как следствие в прошлом году среди студентов оказалось только около 20 000 мужчин в возрасте 25-60 лет.Как и в случае с принудительной уличной мобилизацией, отбор мужчин-студентов на отчисление породит очередную коррупционную кормушку. Хотя большинство мужчин платит за свое обучение, но теперь отчислять будут не столько тех, кто хуже учится, сколько тех, кто меньше заплатит руководству вузов и проверяющим из министерства.Помимо анонсированного массового отчисления студентов-мужчин, на Украине усиленно сокращают и количество вузов. В стране, отданной западным компаниям, не нужно много людей с высшим образованием.В конце прошлого года замминистра образования Михаил Винницкий заявил, что сократить число государственных вузов планируют почти втрое – приблизительно оставив около сотни вузов. Решающим фактором закрытия учебного заведения будет количество "бюджетников". Если их не более трети учащихся, вуз планируют закрывать. Однако все вузы правдами и неправдами пытаются набрать больше платных студентов или перевести "бюджетников" на платное обучение, чтобы получать больше денег.Винницкий аргументирует закрытие вузов "стремлением в Евросоюз". Впрочем, под этой вывеской на Украине каких только антинародных реформ ни проводили. "Как раз на момент вступления в Европейский Союз мы будем иметь такие же типы учебных заведений, как и в Европе. А сколько нам нужно учебных заведений? Это хороший вопрос. Мы рассчитываем примерно на сотню", - размышляет замминистра образования Украины. Мало того, что вступление в Евросоюз еще вилами по воде писано, но Винницкий еще и ориентируется не на страны вроде Польши (где 457 вузов), а на страны поменьше, вроде Словакии или Македонии.Сокращение вузов Винницкий аргументирует также сокращением численности населения, что не лишено оснований, так как государство Украина старательно его же и сокращает. Тем не менее, тысячи украинских девушек едут поступать в вузы восточной Европы, преимущественно в Польшу. С 2022 года украинские матери стараются вывозить своих сыновей-подростков в Польшу, Чехию и Венгрию, опасаясь будущих этапов мобилизации. Там многие из них тоже поступают в вузы.В 2024 учебном году, по данным министерства науки и высшего образования Польши, в польских вузах учились 102 000 иностранных студентов. Из них украинцев было 45,5%. В государственных вузах Польши с них не требуют пока оплаты и выдают социальную стипендию. На Украине многие из них не могли на это рассчитывать до 2022 года. Молодые люди достаточно легко полонизируются, со временем остаются в Польше или выбирают какую-нибудь другую страну, но на Украину почти никто из них не возвращается. Украинских студентов в иностранных вузах Киев фактически списал – они явно не поедут работать в украинских больницах и офисах. Но тех, кто еще обучается на Украине, попытаются использовать в качестве пушечного мяса.Подробнее по теме - в статье "Преступления ВСУ в Курской области, отчисление студентов. Главное на Украине на утро 19 января"

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