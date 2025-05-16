https://ukraina.ru/20250516/gubernator-belgorodskoy-oblasti-nazval-chislennost-pogibshikh-i-ranenykh-iz-za-atak-vsu-1063202854.html

Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ

Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру

Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ

Мирный житель погиб в Белгородской области 16 мая в результате террористической атаки ВСУ, а всего с начала СВО погибло более 320 человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

2025-05-16T19:56

2025-05-16T19:56

2025-05-16T19:56

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белгородская область

курская область

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"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель, - сообщил губернатор. - Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте".Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.В своём телеграм-канале он также привёл данные жертвах среди мирных жителей Белгородской области с февраля 2022 года: более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ

https://ukraina.ru/20250514/sk-rf-ustanovleno-24-fakta-ubiystva-mirnykh-zhiteley-sela-russkogo-porechnogo-1063118439.html

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новости, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, всу, военные преступления, кто, мирные жители, налеты, россия