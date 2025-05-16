Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
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Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ - 16.05.2025 Украина.ру
Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области 16 мая в результате террористической атаки ВСУ, а всего с начала СВО погибло более 320 человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
2025-05-16T19:56
2025-05-16T19:56
новости
белгородская область
курская область
вячеслав гладков
всу
военные преступления
кто
мирные жители
налеты
россия
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"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель, - сообщил губернатор. - Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте".Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.В своём телеграм-канале он также привёл данные жертвах среди мирных жителей Белгородской области с февраля 2022 года: более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
https://ukraina.ru/20250514/sk-rf-ustanovleno-24-fakta-ubiystva-mirnykh-zhiteley-sela-russkogo-porechnogo-1063118439.html
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новости, белгородская область, курская область, вячеслав гладков, всу, военные преступления, кто, мирные жители, налеты, россия
Новости, Белгородская область, Курская область, Вячеслав Гладков, ВСУ, Военные преступления, КТО, мирные жители, налеты, Россия

Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ

19:56 16.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Мирный житель погиб в Белгородской области 16 мая в результате террористической атаки ВСУ, а всего с начала СВО погибло более 320 человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель, - сообщил губернатор. - Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте".
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В своём телеграм-канале он также привёл данные жертвах среди мирных жителей Белгородской области с февраля 2022 года: более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены.
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 13:36
СК РФ: установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского ПоречногоРоссийскими следователями установлено 24 факта убийства мирных жителей села Русского Поречного украинскими боевиками и устанавливаются обстоятельства убийств ещё двух жителей Курской области. Об этом 14 мая заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее на эту тему: Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
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