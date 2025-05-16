Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Мирный житель погиб в Белгородской области 16 мая в результате террористической атаки ВСУ, а всего с начала СВО погибло более 320 человек. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.
"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель, - сообщил губернатор. - Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте".
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
В своём телеграм-канале он также привёл данные жертвах среди мирных жителей Белгородской области с февраля 2022 года: более 320 человек погибло и более 2,5 тысяч ранены.
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В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
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