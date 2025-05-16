"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском - 16.05.2025 Украина.ру
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"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском
"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском - 16.05.2025 Украина.ру
"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском
Российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском, в районе Богатыря и на Комар. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-05-16T20:55
2025-05-16T20:55
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По словам эксперта, сейчас ВС РФ избегают лобового штурма агломерации Покровск (Красноармейск) — Мирноград и продолжают оказывать давление на позиции ВСУ с юго-запада и с северо-востока."Да, наше продвижение не столь быстрое, как хотелось бы. Но постепенно ситуация для ВСУ становится все более и более угрожающей", — отметил Рожин.Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, добавил собеседник издания.Рожин также отметил, что помимо охвата Мирнограда войска продолжаем давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, добавил он.Во-первых, на всю линию соприкосновения у киевского режима дронов не хватает. Во-вторых, российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском (Торецк), в районе Богатыря и на Комар, отметил журналист."Да, это тяжелые бои, но противник, несмотря на все усилия, стабилизировать ситуацию не может. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/1048677616.html
россия
комар
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новости, россия, комар, константиновка, борис рожин, донбасс, покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, дзержинск (торецк), наступление вс рф, наступление россии
Новости, Россия, Комар, Константиновка, Борис Рожин, Донбасс, Покровск/Красноармейск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, Дзержинск (Торецк), наступление ВС РФ, наступление России

"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском

20:55 16.05.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском, в районе Богатыря и на Комар. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, сейчас ВС РФ избегают лобового штурма агломерации Покровск (Красноармейск) — Мирноград и продолжают оказывать давление на позиции ВСУ с юго-запада и с северо-востока.
"Да, наше продвижение не столь быстрое, как хотелось бы. Но постепенно ситуация для ВСУ становится все более и более угрожающей", — отметил Рожин.
Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, добавил собеседник издания.
Рожин также отметил, что помимо охвата Мирнограда войска продолжаем давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, добавил он.
Во-первых, на всю линию соприкосновения у киевского режима дронов не хватает. Во-вторых, российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском (Торецк), в районе Богатыря и на Комар, отметил журналист.
"Да, это тяжелые бои, но противник, несмотря на все усилия, стабилизировать ситуацию не может. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
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"Политика свершившихся фактов": как Сталин провёл советско-польскую границу По крайней мере, с мая прошлого года ведутся разговоры о возможности изменения украинско-польской границы. Между тем, ей исполняется 78 лет - договор о границе между СССР и Польшей был подписан 16 августа 1945 года. Новая граница почти полностью совпала с так называемой "линией Керзона", предложенной ещё в 1919 году британским лордом
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Заголовок открываемого материала
20:55"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском
20:40Владимир Брутер: СВО остается единственным инструментом для требований России к Западу и Украине
20:30Рожин: ВС РФ обходят Мирноград и создают угрозу логистике всей Красноармейской агломерации ВСУ
20:23Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ
20:22Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине
20:00"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
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