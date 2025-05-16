"Это тяжелые бои": Рожин рассказал, как идет наступление ВС РФ под Дзержинском и Красноармейском
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском, в районе Богатыря и на Комар. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
По словам эксперта, сейчас ВС РФ избегают лобового штурма агломерации Покровск (Красноармейск) — Мирноград и продолжают оказывать давление на позиции ВСУ с юго-запада и с северо-востока.
Как только бойцы выйдут к позициям, откуда с помощью дронов смогут взять под контроль дороги, ведущие от Красноармейска на север, ВСУ будет намного труднее снабжать свою группировку, добавил собеседник издания.
Рожин также отметил, что помимо охвата Мирнограда войска продолжаем давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, добавил он.
Во-первых, на всю линию соприкосновения у киевского режима дронов не хватает. Во-вторых, российское наступление идет не только под Красноармейском, но и под Дзержинском (Торецк), в районе Богатыря и на Комар, отметил журналист.
"Да, это тяжелые бои, но противник, несмотря на все усилия, стабилизировать ситуацию не может. Территория освобождается, тактические успехи перерастают в оперативные", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
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