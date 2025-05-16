https://ukraina.ru/20250516/anpilogov-ukraina-esche-ne-osoznaet-glubinu-krizisa-kotoryy-proyavlyaetsya-srazu-na-neskolkikh-1063169800.html

Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях

Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях - 16.05.2025 Украина.ру

Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях

На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-05-16T05:30

2025-05-16T05:30

2025-05-16T05:30

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Уперевшись в Покровск (Красноармейск) и Мирноград в ходе лобового наступления, российские войска перешли к широкому охвату Красноармейской агломерации, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, рассказал эксперт.Пока Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях, армия противника по-прежнему распыляет свои силы, указал собеседник издания."Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район (Курская область. – Ред.). Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной", – подчеркнул Анпилогов.По его словам, с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Это можно было бы достичь за счет сворачивания части этого протяженного г-образного фронта от Запорожской до Сумской областей, добавил эксперт."Но Украина до сих пор исповедует тактику и стратегию удерживания любого населенного пункта любой ценой. Из-за этого соотношение потерь становится все более катастрофическим. А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/1063148868.html

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