Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Уперевшись в Покровск (Красноармейск) и Мирноград в ходе лобового наступления, российские войска перешли к широкому охвату Красноармейской агломерации, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, рассказал эксперт.
Пока Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях, армия противника по-прежнему распыляет свои силы, указал собеседник издания.
"Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район (Курская область. – Ред.). Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной", – подчеркнул Анпилогов.
По его словам, с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Это можно было бы достичь за счет сворачивания части этого протяженного г-образного фронта от Запорожской до Сумской областей, добавил эксперт.
"Но Украина до сих пор исповедует тактику и стратегию удерживания любого населенного пункта любой ценой. Из-за этого соотношение потерь становится все более катастрофическим. А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
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