Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях - 16.05.2025 Украина.ру
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Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях
Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях - 16.05.2025 Украина.ру
Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях
На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-05-16T05:30
2025-05-16T05:30
новости
украина
россия
алексей анпилогов
потери всу
разгром всу
вс рф
курская область
запорожская область
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Уперевшись в Покровск (Красноармейск) и Мирноград в ходе лобового наступления, российские войска перешли к широкому охвату Красноармейской агломерации, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, рассказал эксперт.Пока Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях, армия противника по-прежнему распыляет свои силы, указал собеседник издания."Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район (Курская область. – Ред.). Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной", – подчеркнул Анпилогов.По его словам, с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Это можно было бы достичь за счет сворачивания части этого протяженного г-образного фронта от Запорожской до Сумской областей, добавил эксперт."Но Украина до сих пор исповедует тактику и стратегию удерживания любого населенного пункта любой ценой. Из-за этого соотношение потерь становится все более катастрофическим. А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/1063148868.html
украина
россия
курская область
запорожская область
сумская область
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, украина, россия, алексей анпилогов, потери всу, разгром всу, вс рф, курская область, запорожская область, сумская область, донбасс, покровск/красноармейск, прогнозы сво, дзен новости сво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Алексей Анпилогов, потери ВСУ, разгром ВСУ, ВС РФ, Курская область, Запорожская область, Сумская область, Донбасс, Покровск/Красноармейск, прогнозы СВО, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация

Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях

05:30 16.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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На западном фасе Красноармейской агломерации ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. На восточном фасе войска продолжают прорываться вдоль трассы в сторону Константиновки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Уперевшись в Покровск (Красноармейск) и Мирноград в ходе лобового наступления, российские войска перешли к широкому охвату Красноармейской агломерации, растянув фронт на сотню километров и не позволив ВСУ выстроить стену дронов, рассказал эксперт.
Пока Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях, армия противника по-прежнему распыляет свои силы, указал собеседник издания.
"Мы же видим непонятные попытки киевского режима прорыва то в Краснояружский, то в Глушковский район (Курская область. – Ред.). Причем каждая из этих попыток с каждым разом становится все более авантюрной и все менее результативной", – подчеркнул Анпилогов.
По его словам, с военной точки зрения противник должен быть заинтересован в уплотнении своих боевых порядков в Донбассе. Это можно было бы достичь за счет сворачивания части этого протяженного г-образного фронта от Запорожской до Сумской областей, добавил эксперт.
"Но Украина до сих пор исповедует тактику и стратегию удерживания любого населенного пункта любой ценой. Из-за этого соотношение потерь становится все более катастрофическим. А в условиях войны на истощение с более сильным противником это может стать приговором", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту" на сайте Украина.ру.
О том, как создавался добровольческий отряд имени Василия Маргелова – в материале Александра Чаленко "Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами" на сайте Украина.ру.
Анатолий Вассерман интервью
Вчера, 13:27
Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять властьПоскольку Трамп в свое время заявил, что добьется мира, то продолжение силовой ликвидации Украины Евросоюз рассматривает как удар по интересам Трампа. И будет воевать до последнего гражданина Украины, считает публицист, член Комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
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Заголовок открываемого материала
05:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей
05:30Анпилогов: Украина еще не осознает глубину кризиса, который проявляется сразу на нескольких направлениях
05:00Задача-максимум: военный эксперт рассказал, как ВС РФ режут логистику ВСУ в Покровске и Константиновке
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