https://ukraina.ru/20250516/1063202447.html

Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины

Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины - 16.05.2025 Украина.ру

Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины

Надо отказываться от переговоров с Украиной. Они бессмысленны. Необходимо сформировать условия капитуляции Киева и ждать момента, пока Киев пойдет на ее принятие. Иначе будем воевать, считает известный политолог Андрей Суздальцев

2025-05-16T19:12

2025-05-16T19:12

2025-05-16T19:12

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее по итогам переговоров с киевским режимом в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский заявил следующее:В целом Россия удовлетворена результатом и готова продолжать контакты с украинской стороной.В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000.Украинская сторона запросила прямые переговоры на уровне глав государств, и наша сторона приняла этот запрос к сведению.Каждая сторона представит свое видение деталей возможного будущего прекращения огня, и по этой теме переговоры будут продолжены.Глава украинской делегации Умеров озвучил примерно те же тезисы.- Андрей Иванович, в этом своем выступлении Мединский не подтвердил легенды украинских СМИ о своих жестких требованиях в ходе переговоров, но в целом смотрелся конкретнее и увереннее Умерова. Какие еще тактические ходы будут предпринимать стороны на этом дипломатическом фронте?- Никаких.Да, будут какие-то попытки возобновить этот процесс. Но надо понимать, что фактически делегации три часа презентовали свои условия, которые кардинально отличаются.То, что предлагает Россия – это закрепление успехов нашей армии за последние три года. Это еще не капитуляция. А вот Украина требовала капитуляции. Это так же дико, как если бы Гитлер в марте 1945 года требовал от Сталина остановиться. Более того, все источники подтверждают, что диалог закрылся после того, когда мы принялись настаивать, что все "новые" регионы являются частью РФ.На самом деле это правильно. Я вообще считаю, что все страны, которые хотят контактировать с Россией, должны признать ее территориальную целостность.И я не думаю, что этот российско-украинский диалог будет возобновлен.Тем не менее, у этой истории есть несколько позитивов.Первое. Переговоры не свелись к скандалам и истерикам. Стороны смогли спокойно разговаривать. Хотя расхождения в позициях огромные. Чтобы эта переговорная платформа изменилась, нужно или радикальное изменение линии соприкосновения, или внешние силы, которые будут поставлять оружие в зону конфликта.Второе. Эти переговоры показали силу российско-американских саммитов, которые позволили разрядить обстановку. Вашингтон вообще извлек из этой ситуации большую выгоду, поскольку он продемонстрировал, что Россия и Украина выполнили его требование сесть за стол переговоров. Главное, что Трамп показал, что Америка еще настолько сильна, что может даже в тяжелых условиях продавить диалог. Хотя Зеленский продемонстрировал полную недоговороспособность и отсутствие каких-либо признаков субъекта в международных отношениях.Третье. Саммит показал полную несостоятельность европейской тройки (Великобритания, Франция, Германия). Также позорно закончился саммит Евросоюза. Европа не только оказалась неспособна к урегулированию крупнейшего с 1945 года конфликта в Европе – она сама его поджигает.Четвертое. Для нас плохо то, что ОДКБ, ЕАЭС и Союзное государство оказались вне этих переговорах. Они не составили нашу свиту. Союзники России затаились и ждали неких итогов. А некоторые постсоветские государства вроде Казахстана, Азербайджана и Армении фактически поддерживают Украину. Нам надо это учесть на будущее.Пятое. Украина и ЕС представят итоги этих переговоров в качестве повода для новых санкций против России. Это точно. Они будут ссылаться на то, что мы не пошли на безусловное 30-дневное перемирие. Более того, вот эта яростная кампания по вытягиванию Владимира Путина в Турцию дает основания полагать, что киевский режим готовил покушение на нашего президента. Да, доказательств этому у нас нет, но все выглядит именно так. Во всяком случае, информационно-политическое давление на российского лидера будет усиливаться.Шестое. Евросоюз, не добившись поражения России в украинском конфликте, обязательно будет мстить нам и накалять обстановку на наших западных границах. Эстонские корабли уже осуществляют нападения на наш танкерный флот. Причем Эстония – член НАТО. Нам надо не отмалчиваться, а предупредить Альянс, что нельзя заниматься пиратством. И надо на уровне ООН заявить, что появление второго Сомали недопустимо. Иначе подобные конфликты будут не только на Балтике, но и вокруг Гибралтара и Босфора.И последнее. Надо отказываться от переговоров с Украиной. Они бессмысленны. Необходимо сформировать условия капитуляции Киева и ждать момента, пока Киев пойдет на ее принятие. Иначе будем воевать.- Уточню только один момент. Что в итоге мы будем делать с Трампом?- Тут надо смотреть и наблюдать. Повторюсь, то, что хотел Трамп, формально сделано. Переговоры прошли и "взята пауза". Трамп может зачесть это себе в актив. Еще меня порадовало заявление Марка Рубио, что решение конфликта будет на уровне Москвы и Вашингтона. США признают, что Киев ничего не решает.- А как, на ваш взгляд, будут развиваться боевые действия на фоне дипломатических игр?- Не могу сказать. Объясню почему.Да, мы провели большую работу на линии соприкосновения и укрепили позиции, но нашим подразделениям не дают развернуться многочисленные украинские БПЛА. Вы же знаете, что 90% поражения сейчас наносятся дронами, а не танками и артиллерией. Если мы эту ситуацию не сломаем (а на Киев в этом вопросе работает вся Европа), нам фактически придется перейти к обороне. В этих условиях идти в наступление – самоубийство.Да, российское командование пытается эту проблему решить, но СВО – это очень специфическая война. Так что никаких прорывов на фронте я не жду.

https://ukraina.ru/20201028/1029423038.html

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Кирилл Курбатов

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