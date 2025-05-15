https://ukraina.ru/20250515/tekhasskaya-narodnaya-respublika-kak-meksika-stala-zhertvoy-gibridnoy-agressii-so-storony-ssha--1063130747.html
"Техасская народная республика": как Мексика стала "жертвой гибридной агрессии" со стороны США
"Техасская народная республика": как Мексика стала "жертвой гибридной агрессии" со стороны США - 15.05.2025 Украина.ру
"Техасская народная республика": как Мексика стала "жертвой гибридной агрессии" со стороны США
14 мая 1836 года мексиканский диктатор генерал Антонио де Падуя Мария Северино Лопес де Санта-Анна-и-Перес де Леброн (Антонио Лопес де Санта-Анна для своих) подписал с техасскими повстанцами договора о признании независимости Республики Техас. После этого почти 10 лет Техас был независимым государством, пока в 1845 году не был принят в состав США
2025-05-15T08:00
2025-05-15T08:00
2025-05-15T08:00
история
история
мексика
сша
война
независимость
xix век
сепаратизм
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Началом истории независимого Техаса можно считать декабрь 1820 года, когда американец Мозес Остин получил от властей тогда ещё принадлежавшей Испании Мексики разрешение основать в Техасе сельскохозяйственную колонию. После отделения Мексики от Испании его сын Стивен Остин подтвердил разрешение у генерала Агустина де Итурбиде, провозгласившего себя мексиканским императором Агустином I.Агустин I позволил американцам за умеренную плату и на льготных условиях (платежи производились в рассрочку, а также предоставлялось освобождение от налогов на срок десять лет) заселять пустующие земли Техаса с условием, что поселенцы примут мексиканское подданство и католическую веру. При помощи колонистов император надеялся создать буфер между враждебно настроенными индейцами и городами Ларедо и Сан-Антонио-де-Бехар.В 1824 году, согласно новой федеральной Конституции Мексики, территория бывшего Испанского Техаса стала частью мексиканского штата Коауила и Техас, при этом техасцам досталось только одно место в легислатуре (парламенте) штата.Первоначально их колония состояла из 300 семей, которые вошли в историю как "Old Three Hundred". Но в 1827 году американцев в Техасе было уже 10 тысяч, в 1830-м – 20 тысяч, в 1834-м – более 30 тысяч. Для сравнения: собственно мексиканцев, потомков индейцев и испанцев, в 1834 году в Техасе насчитывалось 7,8 тысяч.В самой Мексике политическая и экономическая ситуация была нестабильной, что способствовало сепаратистским настроениям американцев в Техасе. Усилила их отмена рабства на территории Мексики в сентябре 1829 года – ведь для американских поселенцев, экономика которых была аграрной, это было неприемлемо. В 1830 году мексиканское правительство приняло закон, запрещавший иммиграцию из США.2 декабря 1832 года в Техас прибыл один из лидеров будущей революции Сэмюэл Хьюстон. Он родился в Виргинии, вырос в Теннесси, в 1812 году в 21 год пошёл добровольцем в армию во время войны с Великобританией, позже воевал с индейцами. В 1827 году Хьюстон был избран губернатором Теннесси, но спустя два года подал в отставку по личным причинам. Став конгрессменом, в 1832 году он избил в Вашингтоне конгрессмена-оппонента тростью. Ему присудили штраф, который Хьюстон отказался платить и бежал в западный Техас."Население Техаса намерено сформировать правительство штата и отделиться от Коауилы", – писал он в 1833 году своему давнему другу президенту США Эндрю Джексону, – "а в том случае, если в Мексике в ближайшее время не будет наведен порядок и восстановлено действие Конституции, Техас будет независимым от Мексиканской конфедерации... Касаясь приобретения Техаса правительством Соединенных Штатов, такую меру желают девяносто пять процентов населения".Впрочем, на помощь из-за рубежа Хьюстон не особо рассчитывал. "Техасу придется самому решать свои проблемы. Я не думаю, что он будет приобретён Соединёнными Штатами. Думаю, что в течение одного года он будет во всех отношениях суверенным штатом. В течение трёх лет, я полагаю, он выйдет из состава Мексиканской конфедерации и навсегда останется вне её", – писал он весной 1834 года.Однако события развивались куда быстрее, чем предполагал Хьюстон. В июне 1834 года президент Мексики, генерал Антонио Лопес да Санта-Анна, распустил конгресс и фактически стал военным диктатором. Величавший себя "Наполеоном Запада" генерал начал преобразование Мексики из федеративной республики в централизованное государство.Первым делом Санта-Анна отменил все льготы, которые предоставили техасцам его предшественники. Но хуже всего было то, что он запретил техасцам носить оружие. Санта-Анна хотел, чтобы техасцы по-прежнему были буфером и сдерживали индейцев, но не смогли бы поднять оружие на мексиканцев.Техасцев сильно стеснили новыми налогами, которые стали в несколько раз выше, чем налоги с мексиканцев. Также Санта-Анна потребовал выдворения всех иммигрантов из США, которые с прибыли в Техас после 1830 года, с конфискацией их имущества и уже возделанной земли. Кроме того, мексиканский диктатор отказался от политики веротерпимости и использования английского языка в официальных документах, что к тому времени в Техасе стало нормой.В Мехико отправился Стивен Остин, чтобы поднять вопрос об отмене ограничений для американцев в Техасе. Но он был арестован и отправлен в тюрьму, где пробыл до декабря 1834 года. Вернувшись в Техас, Остин начал подготовку к съезду делегатов штата, намеченному на 3 ноября 1835 года. Но революция в Техасе вспыхнула ещё до этой даты.Первое столкновение повстанцев с регулярными мексиканскими войсками произошло 2 сентября 1835 года близ города Гонсалес, располагавшегося в центре возникшего десятилетием ранее поселения 400 семей американских переселенцев. Эта незначительная стычка воодушевила техасских поселенцев. Хьюстон, избранный командующим войсками в округе Накогдочес, от которого он в 1833 году был избран в Национальном конвенте Техаса, заявил повстанцам: "Война – наша единственная альтернатива! Война в защиту наших прав должна стать нашим лозунгом!"10 декабря 1835 года в небольшом городке Голиад была провозглашена Декларация о независимости Республики Техас. Декларация, провозглашавшая создание нового государства, основывалась на работах Джона Локка и Томаса Джефферсона. В документе говорилось, что мексиканское правительство "перестало защищать жизнь, свободу и собственность людей, от которых получило свои законные полномочия".В тексте Декларации были названы причины выхода Техаса из состава Мексики: отказ генерала де Санта-Анна от федералистской конституции 1824 года, отказ техасцам в конституционных свободах и политических правах, таких как право на хранение и ношения оружия, а также на суд присяжных, отсутствие системы государственного образования, делопроизводство на испанском языке и отсутствие свободы вероисповедания.К концу 1835 года повстанцы захватили все стратегические пункты в Техасе, которые представляли собой слабо укреплённые католические миссии. Одной из них был городок Аламо на берегу реки Сан-Антонио. Его монастырь с глинобитными стенами высотой от 1,8 до 4 метров был важным аванпостом в обороне Техаса. Но повстанцы не готовились к обороне, не веря, что мексиканцы нападут зимой, совершив переход через сухие прерии.Однако де Санта-Анна лично повёл на Техас шеститысячную "Армию действий", предварительно объявив повстанцев иностранными разбойниками, которых по законам можно было не брать в плен. 23 февраля 1836 года мексиканские войска начали осаду Аламо, защищаемого небольшим (около 180 человек) отрядом техасцев и американских добровольцев, среди которых был прибывший в Техас с группой стрелков-охотников из Теннесси прославленный "Король Дикого фронтира" Дэвид Крокетт*.Параллельно с осадой Аламо в городке Вашингтон-на-Бразосе состоялось заседание Техасской конвенции – собрания делегатов Техаса, которые формально зафиксировали стремление Техаса отделиться от Мексики. 2 марта 1836 года они подписали Декларацию о независимости Республики Техас, и эта дата до сих пор отмечается как День независимости.6 марта 1836 года мексиканская армия взяла штурмом миссию Аламо. Почти все её защитники погибли с оружием в руках, семеро были взяты в плен и затем расстреляны мексиканцами. Уцелели лишь 16 человек (женщины, дети, двое рабов и мексиканский дезертир, выдавший себя за военнопленного).После этого армия Санта-Анны одержала ещё ряд побед, наиболее известной среди которых можно назвать сражение у Колето 19-20 марта 1836 года. Хотя в нём мексиканцы потеряли 212 человек, а техасцы – 9 убитыми и 60 ранеными, повстанцы вынуждены были сдаться из-за численного преимущества противника. Техасцам было обещано сохранение жизни, но они были отправлены в Голиад, где 27 марта все пленные были казнены по приказу Санта-Анны. Всего было убито 342 человека, эти события получили название "Голиадская резня".После этого временный президент Техаса Дэвид Бернет ввёл на территории республики военное положение, обязав всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет явиться для прохождения военной службы. Было объявлено, что любой мужчина, который покинет республику, откажется с оружием в руках защищать независимость Техаса или окажет содействие врагу, будет лишён техасского гражданства и права получения земли.Решающая битва в войне за независимость Техаса произошла 21 апреля 1836 года при Сан-Хасинто. Самоуверенность мексиканцев, которые даже не выставили часовых и были застигнуты врасплох во время послеобеденного отдыха, стала причиной их полного разгрома. Битва продолжалось всего 18 минут, разъярённых техасцев, кричавших "Помни Аламо!", было невозможно остановить.Как сообщил Хьюстон в обращении к народу Техаса, изданном по поводу победы, потери мексиканской стороны составили 630 человек убитыми и 570 пленными. Генерал де Санта-Анна переоделся в мундир рядового драгуна и попытался бежать, на следующий день был опознан и задержан техасской поисковой группой.14 мая 1836 года де Санта-Анна и Дэвид Бернет подписали Веласкские соглашения, согласно которым генерал, "будучи в официальной роли главы мексиканской нации, признаёт полную и абсолютную независимость Техасской республики". Соглашения предусматривали прекращение военных действий на море и на суше между Техасом и Мексикой, передислокацию мексиканских войск южнее Рио-Гранде и частичный обмен пленными. В обмен на подписание соглашений Бернет и техасское правительство гарантировали де Санта-Анна жизнь и проезд в Веракрус.Но свои обязательства нарушили обе стороны. В мексиканской столице Мехико новоизбранное правительство провозгласило, что де Санта-Анна более не президент Мексики, поэтом договор, заключённый с Техасом, не имеет силы и юридически недействителен. Сам же генерал, вернувшись в Мексику, заявлял, что он подписал документы под принуждением, будучи военнопленным, а не капитулирующим генералом согласно законам ведения войны.В свою очередь, власти Техаса не отпустили де Санта-Анну в Мексику. Он оставался военнопленным ("закован в кандалы на 6 месяцев", говорил генерал позднее), а потом был отправлен в Вашингтон для встречи с президентом США Эндрю Джексоном – якобы для обсуждения прочного мира между Мексикой и Техасом, в котором США выступали посредником. Лишь в феврале 1837 года на американском фрегате "Пионер" генерал де Санта-Анна прибыл в Веракрус.Техас к тому времени уже укрепил свою государственность. В сентябре 1836 года Сэмюэл Хьюстон был выбран первым президентом Техаса, в декабре того же года была принята Конституция Республики Техас, подтверждающая право рабовладения. Республика Техас получила международное признание: в 1837 году её признали США, а в 1839-40 годах – Великобритания, Франция, Нидерланды и Бельгия.При этом Техас оставался в состоянии войны с Мексикой. Столкновения продолжались на протяжении почти 10 лет и зависели от того, укреплялись ли позиции мексиканского правительства или ослаблялись. США официально в эту борьбу не вмешивались, хотя тысячи американских добровольцев прибывали на помощь техасцам.По договору от 29 декабря 1845 года Техас стал 28-м штатом, первым и до сих пор единственным международно признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве равноправного члена союза. Об этом в Техасе не забывают, там существует мощное сепаратистское движение, участников которого регулярно бросают за решётку на длительные сроки.Судьи основывают свою позицию на принятом в 1869 году, после Гражданской войны, решении Верховного суда США о том, что штаты не имеют права в одностороннем порядке выходить из состава страны. Но согласно этому решению, акт принятия штата в состав США является окончательным, "без возможности пересмотра или отзыва, кроме как с согласия штатов или через революцию". А одна революция в Техасе уже была, пусть и 190 лет назад.* Деви Крокетт со временем стал фольклорным персонажем – идеальным метким стрелком. В 1962 году его имя стало названием самого маленького комплекса ядерного оружия – снаряда для безоткатного орудия мощностью до 20 т. тротила. (Ред.)
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история, мексика, сша, война, независимость, xix век, сепаратизм
Началом истории независимого Техаса можно считать декабрь 1820 года, когда американец Мозес Остин получил от властей тогда ещё принадлежавшей Испании Мексики разрешение основать в Техасе сельскохозяйственную колонию. После отделения Мексики от Испании его сын Стивен Остин подтвердил разрешение у генерала Агустина де Итурбиде, провозгласившего себя мексиканским императором Агустином I.
Агустин I позволил американцам за умеренную плату и на льготных условиях (платежи производились в рассрочку, а также предоставлялось освобождение от налогов на срок десять лет) заселять пустующие земли Техаса с условием, что поселенцы примут мексиканское подданство и католическую веру. При помощи колонистов император надеялся создать буфер между враждебно настроенными индейцами и городами Ларедо и Сан-Антонио-де-Бехар.
В 1824 году, согласно новой федеральной Конституции Мексики, территория бывшего Испанского Техаса стала частью мексиканского штата Коауила и Техас, при этом техасцам досталось только одно место в легислатуре (парламенте) штата.
Первоначально их колония состояла из 300 семей, которые вошли в историю как "Old Three Hundred". Но в 1827 году американцев в Техасе было уже 10 тысяч, в 1830-м – 20 тысяч, в 1834-м – более 30 тысяч. Для сравнения: собственно мексиканцев, потомков индейцев и испанцев, в 1834 году в Техасе насчитывалось 7,8 тысяч.
В самой Мексике политическая и экономическая ситуация была нестабильной, что способствовало сепаратистским настроениям американцев в Техасе. Усилила их отмена рабства на территории Мексики в сентябре 1829 года – ведь для американских поселенцев, экономика которых была аграрной, это было неприемлемо. В 1830 году мексиканское правительство приняло закон, запрещавший иммиграцию из США.
2 декабря 1832 года в Техас прибыл один из лидеров будущей революции Сэмюэл Хьюстон. Он родился в Виргинии, вырос в Теннесси, в 1812 году в 21 год пошёл добровольцем в армию во время войны с Великобританией, позже воевал с индейцами. В 1827 году Хьюстон был избран губернатором Теннесси, но спустя два года подал в отставку по личным причинам. Став конгрессменом, в 1832 году он избил в Вашингтоне конгрессмена-оппонента тростью. Ему присудили штраф, который Хьюстон отказался платить и бежал в западный Техас.
"Население Техаса намерено сформировать правительство штата и отделиться от Коауилы", – писал он в 1833 году своему давнему другу президенту США Эндрю Джексону, – "а в том случае, если в Мексике в ближайшее время не будет наведен порядок и восстановлено действие Конституции, Техас будет независимым от Мексиканской конфедерации... Касаясь приобретения Техаса правительством Соединенных Штатов, такую меру желают девяносто пять процентов населения".
Впрочем, на помощь из-за рубежа Хьюстон не особо рассчитывал. "Техасу придется самому решать свои проблемы. Я не думаю, что он будет приобретён Соединёнными Штатами. Думаю, что в течение одного года он будет во всех отношениях суверенным штатом. В течение трёх лет, я полагаю, он выйдет из состава Мексиканской конфедерации и навсегда останется вне её", – писал он весной 1834 года.
Однако события развивались куда быстрее, чем предполагал Хьюстон. В июне 1834 года президент Мексики, генерал Антонио Лопес да Санта-Анна, распустил конгресс и фактически стал военным диктатором. Величавший себя "Наполеоном Запада" генерал начал преобразование Мексики из федеративной республики в централизованное государство.
Первым делом Санта-Анна отменил все льготы, которые предоставили техасцам его предшественники. Но хуже всего было то, что он запретил техасцам носить оружие. Санта-Анна хотел, чтобы техасцы по-прежнему были буфером и сдерживали индейцев, но не смогли бы поднять оружие на мексиканцев.
Техасцев сильно стеснили новыми налогами, которые стали в несколько раз выше, чем налоги с мексиканцев. Также Санта-Анна потребовал выдворения всех иммигрантов из США, которые с прибыли в Техас после 1830 года, с конфискацией их имущества и уже возделанной земли. Кроме того, мексиканский диктатор отказался от политики веротерпимости и использования английского языка в официальных документах, что к тому времени в Техасе стало нормой.
В Мехико отправился Стивен Остин, чтобы поднять вопрос об отмене ограничений для американцев в Техасе. Но он был арестован и отправлен в тюрьму, где пробыл до декабря 1834 года. Вернувшись в Техас, Остин начал подготовку к съезду делегатов штата, намеченному на 3 ноября 1835 года. Но революция в Техасе вспыхнула ещё до этой даты.
Первое столкновение повстанцев с регулярными мексиканскими войсками произошло 2 сентября 1835 года близ города Гонсалес, располагавшегося в центре возникшего десятилетием ранее поселения 400 семей американских переселенцев. Эта незначительная стычка воодушевила техасских поселенцев. Хьюстон, избранный командующим войсками в округе Накогдочес, от которого он в 1833 году был избран в Национальном конвенте Техаса, заявил повстанцам: "Война – наша единственная альтернатива! Война в защиту наших прав должна стать нашим лозунгом!"
10 декабря 1835 года в небольшом городке Голиад была провозглашена Декларация о независимости Республики Техас. Декларация, провозглашавшая создание нового государства, основывалась на работах Джона Локка и Томаса Джефферсона. В документе говорилось, что мексиканское правительство "перестало защищать жизнь, свободу и собственность людей, от которых получило свои законные полномочия".
В тексте Декларации были названы причины выхода Техаса из состава Мексики: отказ генерала де Санта-Анна от федералистской конституции 1824 года, отказ техасцам в конституционных свободах и политических правах, таких как право на хранение и ношения оружия, а также на суд присяжных, отсутствие системы государственного образования, делопроизводство на испанском языке и отсутствие свободы вероисповедания.
К концу 1835 года повстанцы захватили все стратегические пункты в Техасе, которые представляли собой слабо укреплённые католические миссии. Одной из них был городок Аламо на берегу реки Сан-Антонио. Его монастырь с глинобитными стенами высотой от 1,8 до 4 метров был важным аванпостом в обороне Техаса. Но повстанцы не готовились к обороне, не веря, что мексиканцы нападут зимой, совершив переход через сухие прерии.
Однако де Санта-Анна лично повёл на Техас шеститысячную "Армию действий", предварительно объявив повстанцев иностранными разбойниками, которых по законам можно было не брать в плен. 23 февраля 1836 года мексиканские войска начали осаду Аламо, защищаемого небольшим (около 180 человек) отрядом техасцев и американских добровольцев, среди которых был прибывший в Техас с группой стрелков-охотников из Теннесси прославленный "Король Дикого фронтира" Дэвид Крокетт*.
Параллельно с осадой Аламо в городке Вашингтон-на-Бразосе состоялось заседание Техасской конвенции – собрания делегатов Техаса, которые формально зафиксировали стремление Техаса отделиться от Мексики. 2 марта 1836 года они подписали Декларацию о независимости Республики Техас, и эта дата до сих пор отмечается как День независимости.
6 марта 1836 года мексиканская армия взяла штурмом миссию Аламо. Почти все её защитники погибли с оружием в руках, семеро были взяты в плен и затем расстреляны мексиканцами. Уцелели лишь 16 человек (женщины, дети, двое рабов и мексиканский дезертир, выдавший себя за военнопленного).
После этого армия Санта-Анны одержала ещё ряд побед, наиболее известной среди которых можно назвать сражение у Колето 19-20 марта 1836 года. Хотя в нём мексиканцы потеряли 212 человек, а техасцы – 9 убитыми и 60 ранеными, повстанцы вынуждены были сдаться из-за численного преимущества противника. Техасцам было обещано сохранение жизни, но они были отправлены в Голиад, где 27 марта все пленные были казнены по приказу Санта-Анны. Всего было убито 342 человека, эти события получили название "Голиадская резня".
После этого временный президент Техаса Дэвид Бернет ввёл на территории республики военное положение, обязав всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет явиться для прохождения военной службы. Было объявлено, что любой мужчина, который покинет республику, откажется с оружием в руках защищать независимость Техаса или окажет содействие врагу, будет лишён техасского гражданства и права получения земли.
Решающая битва в войне за независимость Техаса произошла 21 апреля 1836 года при Сан-Хасинто. Самоуверенность мексиканцев, которые даже не выставили часовых и были застигнуты врасплох во время послеобеденного отдыха, стала причиной их полного разгрома. Битва продолжалось всего 18 минут, разъярённых техасцев, кричавших "Помни Аламо!", было невозможно остановить.
Как сообщил Хьюстон в обращении к народу Техаса, изданном по поводу победы, потери мексиканской стороны составили 630 человек убитыми и 570 пленными. Генерал де Санта-Анна переоделся в мундир рядового драгуна и попытался бежать, на следующий день был опознан и задержан техасской поисковой группой.
14 мая 1836 года де Санта-Анна и Дэвид Бернет подписали Веласкские соглашения, согласно которым генерал, "будучи в официальной роли главы мексиканской нации, признаёт полную и абсолютную независимость Техасской республики". Соглашения предусматривали прекращение военных действий на море и на суше между Техасом и Мексикой, передислокацию мексиканских войск южнее Рио-Гранде и частичный обмен пленными. В обмен на подписание соглашений Бернет и техасское правительство гарантировали де Санта-Анна жизнь и проезд в Веракрус.
Но свои обязательства нарушили обе стороны. В мексиканской столице Мехико новоизбранное правительство провозгласило, что де Санта-Анна более не президент Мексики, поэтом договор, заключённый с Техасом, не имеет силы и юридически недействителен. Сам же генерал, вернувшись в Мексику, заявлял, что он подписал документы под принуждением, будучи военнопленным, а не капитулирующим генералом согласно законам ведения войны.
В свою очередь, власти Техаса не отпустили де Санта-Анну в Мексику. Он оставался военнопленным ("закован в кандалы на 6 месяцев", говорил генерал позднее), а потом был отправлен в Вашингтон для встречи с президентом США Эндрю Джексоном – якобы для обсуждения прочного мира между Мексикой и Техасом, в котором США выступали посредником. Лишь в феврале 1837 года на американском фрегате "Пионер" генерал де Санта-Анна прибыл в Веракрус.
Техас к тому времени уже укрепил свою государственность. В сентябре 1836 года Сэмюэл Хьюстон был выбран первым президентом Техаса, в декабре того же года была принята Конституция Республики Техас, подтверждающая право рабовладения. Республика Техас получила международное признание: в 1837 году её признали США, а в 1839-40 годах – Великобритания, Франция, Нидерланды и Бельгия.
При этом Техас оставался в состоянии войны с Мексикой. Столкновения продолжались на протяжении почти 10 лет и зависели от того, укреплялись ли позиции мексиканского правительства или ослаблялись. США официально в эту борьбу не вмешивались, хотя тысячи американских добровольцев прибывали на помощь техасцам.
По договору от 29 декабря 1845 года Техас стал 28-м штатом, первым и до сих пор единственным международно признанным независимым государством, напрямую принятым в состав США в качестве равноправного члена союза. Об этом в Техасе не забывают, там существует мощное сепаратистское движение, участников которого регулярно бросают за решётку на длительные сроки.
Судьи основывают свою позицию на принятом в 1869 году, после Гражданской войны, решении Верховного суда США о том, что штаты не имеют права в одностороннем порядке выходить из состава страны. Но согласно этому решению, акт принятия штата в состав США является окончательным, "без возможности пересмотра или отзыва, кроме как с согласия штатов или через революцию". А одна революция в Техасе уже была, пусть и 190 лет назад.
* Деви Крокетт со временем стал фольклорным персонажем – идеальным метким стрелком. В 1962 году его имя стало названием самого маленького комплекса ядерного оружия – снаряда для безоткатного орудия мощностью до 20 т. тротила. (Ред.)