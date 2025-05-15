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Путин продлил План обороны России

Путин продлил План обороны России - 15.05.2025 Украина.ру

Путин продлил План обороны России

План обороны России продлён до 2027 года. Соответствующий указ 15 мая подписал президент России Владимир Путин

2025-05-15T20:20

2025-05-15T20:20

2025-05-15T20:20

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Новым президентским указом внесены изменения в предыдущий указ, которым был утверждён План обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы.План обороны государства продлён на два года.Новый указа президента России опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу с дня подписания.Аналогичные документы принимались ранее. Планы обороны на 2021–2025 годы и 2015-2020 годы регламентировали оборонительные мероприятия, в том числе создание новых вооружений по линии гособоронзаказа.Также 15 мая президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем публичного акционерного общества "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. На встрече обсуждались в том числе меры, связанные со сферой национальной обороны.Тем временем Владимир Зеленский ждал президента России в турецкой Анкаре. Подробности представлены в обзоре Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая

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новости, россия, кремль, владимир путин, впк, оборона, оборонный бюджет, национальные интересы, национальная безопасность