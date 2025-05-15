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Путин продлил План обороны России
Путин продлил План обороны России - 15.05.2025 Украина.ру
Путин продлил План обороны России
План обороны России продлён до 2027 года. Соответствующий указ 15 мая подписал президент России Владимир Путин
2025-05-15T20:20
2025-05-15T20:20
2025-05-15T20:20
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национальная безопасность
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Новым президентским указом внесены изменения в предыдущий указ, которым был утверждён План обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы.План обороны государства продлён на два года.Новый указа президента России опубликован на сайте Кремля. Документ вступил в силу с дня подписания.Аналогичные документы принимались ранее. Планы обороны на 2021–2025 годы и 2015-2020 годы регламентировали оборонительные мероприятия, в том числе создание новых вооружений по линии гособоронзаказа.Также 15 мая президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем публичного акционерного общества "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. На встрече обсуждались в том числе меры, связанные со сферой национальной обороны.Тем временем Владимир Зеленский ждал президента России в турецкой Анкаре. Подробности представлены в обзоре Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, кремль, владимир путин, впк, оборона, оборонный бюджет, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, ВПК, оборона, оборонный бюджет, национальные интересы, национальная безопасность
Путин продлил План обороны России
План обороны России продлён до 2027 года. Соответствующий указ 15 мая подписал президент России Владимир Путин
Новым президентским указом внесены изменения в предыдущий указ, которым был утверждён План обороны Российской Федерации на 2021–2025 годы.
План обороны государства продлён на два года.
Новый указа
президента России
опубликован на сайте Кремля
. Документ вступил в силу с дня подписания.
Аналогичные документы принимались ранее. Планы обороны на 2021–2025 годы и 2015-2020 годы регламентировали оборонительные мероприятия, в том числе создание новых вооружений по линии гособоронзаказа.
Также 15 мая президент России Владимир Путин
провёл рабочую встречу с председателем публичного акционерного общества "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. На встрече обсуждались в том числе меры, связанные со сферой национальной обороны.