Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК - 15.05.2025 Украина.ру
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Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК
Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК - 15.05.2025 Украина.ру
Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК
Вопросы работы предприятий оборонного комплекса обсудили 15 мая президент России Владимир Путин с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
2025-05-15T20:53
2025-05-15T20:53
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Деятельность ПАО "Банк ПСБ" сфокусирована на поддержке оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Пётр Фрадков. Первое направление работы – сопровождение гособоронзаказа и расчёты по нему.ПАО "Банк ПСБ" кредитует предприятия оборонной сферы. По словам главы банка, 80% выданного портфеля – это льготная ставка до 5,5% процента годовых. Это позитивно сказывается на ритмичной работе производителей продукции, в том числе для нужд специальной военной операции."Как банк не только кредитным плечом, что называется, поддерживаем предприятия, работаем через систему фондов с точки зрения инвестиций в военные инновации – это то же беспилотники, это средства радиоэлектронной борьбы либо столь сейчас нужные программы, например по созданию виртуальных тренажёров, для того чтобы ускоренно готовить специалистов", - добавил Фрадков.Также банк не забывает о военнослужащих - полмиллиона из них являются клиентами ПАО "Банк ПСБ". Он реализует отдельные фокусные программы.Через банк получают преференции, льготы и возможности 260 тысяч ветеранов боевых действий, в первую очередь участники СВО. Также банк разработал совместно с холдингами и региональными властями программу по жилью для сотрудников предприятий ОПК."Она не требует никаких бюджетных средств, но, так как это целевой формат именно жилья для предприятий, на 30–40 процентов дешевле рынка мы строим жильё для предприятий оборонки, которое распределяется среди молодых специалистов либо тех специалистов, которых предприятие хотело бы либо привлечь, либо удержать", - сообщил Фрадков.По его словам, таким образом только в 2024 году 650 семей уже приобрели такое жильё дешевле рыночных цен. Ещё 3500 семей такую поддержку получат ближайшие пару лет.Отдельная большая тема банка – это работа в новых субъектах Российской Федерации. Среди них не только крупные центры, а 140 населённых пунктов, в том числе и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.Тем временем Владимир Зеленский не дождался президента России в турецкой Анкаре и рассказал о своих обидах журналистам. Подробности в публикации "Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
https://ukraina.ru/20250515/po-delu-o-khischenii-pri-vypolnenii-gosoboronzakaza-prokhodit-gendirektor-zabaykalazsservis-1063144246.html
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новости, россия, кремль, владимир путин, опк, впк, оборонный бюджет, национальные интересы, национальная безопасность, жилье, ипотека, оборона, банки, финансы, финансирование
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, ОПК, ВПК, оборонный бюджет, национальные интересы, национальная безопасность, жилье, ипотека, оборона, банки, финансы, финансирование

Путин предпочёл встретиться с Фрадковым и обсудить ОПК

20:53 15.05.2025
 
Встреча Владимира Путина с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым
Встреча Владимира Путина с председателем ПАО Банк ПСБ Петром Фрадковым
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Вопросы работы предприятий оборонного комплекса обсудили 15 мая президент России Владимир Путин с председателем ПАО "Банк ПСБ" Петром Фрадковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Деятельность ПАО "Банк ПСБ" сфокусирована на поддержке оборонно-промышленного комплекса России, сообщил Пётр Фрадков. Первое направление работы – сопровождение гособоронзаказа и расчёты по нему.
"Сейчас в рамках принятых правительством решений мы сопровождаем 100 процентов гособоронзаказа, который находится на банковском сопровождении в соответствии с 275-м законом. Работаем бесперебойно, объём операций достаточно большой", - сказал Фрадков.
ПАО "Банк ПСБ" кредитует предприятия оборонной сферы. По словам главы банка, 80% выданного портфеля – это льготная ставка до 5,5% процента годовых. Это позитивно сказывается на ритмичной работе производителей продукции, в том числе для нужд специальной военной операции.
"Как банк не только кредитным плечом, что называется, поддерживаем предприятия, работаем через систему фондов с точки зрения инвестиций в военные инновации – это то же беспилотники, это средства радиоэлектронной борьбы либо столь сейчас нужные программы, например по созданию виртуальных тренажёров, для того чтобы ускоренно готовить специалистов", - добавил Фрадков.
Также банк не забывает о военнослужащих - полмиллиона из них являются клиентами ПАО "Банк ПСБ". Он реализует отдельные фокусные программы.
"Например, мы являемся абсолютными лидерами сейчас по военной ипотеке. Более 110 миллиардов рублей сейчас составляет портфель только у нас военной ипотеки. И, таким образом, 90 тысяч семей за последний период улучшили свои жилищные условия, и мы эти программы тоже в таком льготном режиме продолжаем и хотим развивать", - заверил Фрадков.
Через банк получают преференции, льготы и возможности 260 тысяч ветеранов боевых действий, в первую очередь участники СВО. Также банк разработал совместно с холдингами и региональными властями программу по жилью для сотрудников предприятий ОПК.
"Она не требует никаких бюджетных средств, но, так как это целевой формат именно жилья для предприятий, на 30–40 процентов дешевле рынка мы строим жильё для предприятий оборонки, которое распределяется среди молодых специалистов либо тех специалистов, которых предприятие хотело бы либо привлечь, либо удержать", - сообщил Фрадков.
По его словам, таким образом только в 2024 году 650 семей уже приобрели такое жильё дешевле рыночных цен. Ещё 3500 семей такую поддержку получат ближайшие пару лет.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
12:14
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"Уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" возбуждено по признакам уголовного преступления при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Отдельная большая тема банка – это работа в новых субъектах Российской Федерации. Среди них не только крупные центры, а 140 населённых пунктов, в том числе и в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
Тем временем Владимир Зеленский не дождался президента России в турецкой Анкаре и рассказал о своих обидах журналистам. Подробности в публикации "Направление избрано правильно": Зеленский похвалил Путина
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