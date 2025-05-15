По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис" - 15.05.2025 Украина.ру
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По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис" - 15.05.2025 Украина.ру
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
Уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" возбуждено по признакам уголовного преступления при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-05-15T12:14
2025-05-15T12:15
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"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "ЗабайкалАЗСсервис" заключило с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. На Валеева возлагались обязанности по контролю исполнения договора.На имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.В начале мая стало известно, что Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
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новости, россия, ск рф, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, хищение, уголовное дело
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, оборонный бюджет, Минобороны РФ, хищение, уголовное дело

По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"

12:14 15.05.2025 (обновлено: 12:15 15.05.2025)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" возбуждено по признакам уголовного преступления при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "ЗабайкалАЗСсервис" заключило с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. На Валеева возлагались обязанности по контролю исполнения договора.
"В период с августа по октябрь 2024 года Валеев похитил находившееся у него на хранении государственное имущество в сумме свыше 22 млн рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере", - заявили военные следователи.
На имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.
В начале мая стало известно, что Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
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