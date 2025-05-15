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По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис" - 15.05.2025 Украина.ру
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
Уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" возбуждено по признакам уголовного преступления при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-05-15T12:14
2025-05-15T12:14
2025-05-15T12:15
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"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.Следователи установили, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "ЗабайкалАЗСсервис" заключило с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. На Валеева возлагались обязанности по контролю исполнения договора.На имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ.В начале мая стало известно, что Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ск рф, следственный комитет, оборонный бюджет, минобороны рф, хищение, уголовное дело
Новости, Россия, СК РФ, Следственный комитет, оборонный бюджет, Минобороны РФ, хищение, уголовное дело
По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
12:14 15.05.2025 (обновлено: 12:15 15.05.2025)
Уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" возбуждено по признакам уголовного преступления при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
"Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказано в официальном сообщении.
Следователи установили, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "ЗабайкалАЗСсервис" заключило с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. На Валеева возлагались обязанности по контролю исполнения договора.
"В период с августа по октябрь 2024 года Валеев похитил находившееся у него на хранении государственное имущество в сумме свыше 22 млн рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере", - заявили военные следователи.
На имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ
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