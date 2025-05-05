Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа - 05.05.2025 Украина.ру
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Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа - 05.05.2025 Украина.ру
Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-05-05T16:26
2025-05-05T16:28
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Уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева возбуждено Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)."Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, в 2019 г. ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей. В период 2019-2020 годов фирма строительные работы в полном объеме не выполнила. Выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению, констатировали в СК РФ. По ходатайству военного следователя суд санкционировал взятие Дмитриева под стражу. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.Незадолго до этого СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
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новости, россия, хабаровский край, ск рф, минобороны рф, оборонный бюджет, уголовное дело, расследование, строительство
Новости, Россия, Хабаровский край, СК РФ, Минобороны РФ, оборонный бюджет, уголовное дело, Расследование, Строительство

Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа

16:26 05.05.2025 (обновлено: 16:28 05.05.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева возбуждено Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).
"Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, в 2019 г. ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей.
В период 2019-2020 годов фирма строительные работы в полном объеме не выполнила. Выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению, констатировали в СК РФ.
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Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказаЗавершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.
По ходатайству военного следователя суд санкционировал взятие Дмитриева под стражу. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
Незадолго до этого СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
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