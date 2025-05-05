Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа
16:26 05.05.2025 (обновлено: 16:28 05.05.2025)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева возбуждено Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).
"Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
По данным следствия, в 2019 г. ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей.
12 декабря 2024, 12:16Техдиректор "СпецТехМет" обвинён в мошенничестве при исполнении гособоронзаказаЗавершены следственные действия по уголовному делу в отношении технического директора ООО "СпецТехМет" Владимира Евстропьева, обвиняемого в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в военных следственных органах СК РФ.
По ходатайству военного следователя суд санкционировал взятие Дмитриева под стражу. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.
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