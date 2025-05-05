https://ukraina.ru/20250505/gendirektora-ooo-kreativ-privlekli-po-delu-gosoboronzakaza-1062942302.html

Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа

Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа - 05.05.2025 Украина.ру

Гендиректора ООО "Креатив" привлекли по делу гособоронзаказа

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Креатив". Об этом сообщает Официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-05-05T16:26

2025-05-05T16:26

2025-05-05T16:28

новости

россия

хабаровский край

ск рф

минобороны рф

оборонный бюджет

уголовное дело

расследование

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/74/1017817464_0:418:2898:2048_1920x0_80_0_0_eed68e151aa66355ed7049d8ae5421a2.jpg

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Креатив" Ивана Дмитриева возбуждено Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ)."Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.По данным следствия, в 2019 г. ООО "Креатив" заключило с государственным заказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей. В период 2019-2020 годов фирма строительные работы в полном объеме не выполнила. Выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению, констатировали в СК РФ. По ходатайству военного следователя суд санкционировал взятие Дмитриева под стражу. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий.Незадолго до этого СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении

https://ukraina.ru/20241212/1059605196.html

россия

хабаровский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, хабаровский край, ск рф, минобороны рф, оборонный бюджет, уголовное дело, расследование, строительство